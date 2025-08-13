אבשלום בוסקילה, מנכ"ל בנק יהב: "רווח נקי של 219.5 מיליון שקלים ותשואה על ההון של 15.0% במחצית"

היום מפרסם בנק יהב את דוחותיו הכספיים לרבעון השני של שנת 2025.
תוצאות הרבעון השני של שנת 2025
היקף המאזן של הבנק ליום 30 ביוני 2025 הסתכם ב- 37,978.8 מיליון ש"ח, לעומת 38,153.0 מיליון ש"ח ליום 30 ביוני 2024.
אשראי לציבור, נטו ליום 30 ביוני 2025 הסתכם ב- 11,890.4 מיליון ש"ח לעומת 11,884.8 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני 2024. בחודש יוני חלה ירידה במשק בהיקפי הפעילות בכרטיסי האשראי על רקע המלחמה מול איראן. בנטרול ירידה זו הייתה נרשמת עלייה באשראי בשיעור 1%.
פיקדונות הציבור ליום 30 ביוני 2025 הסתכמו ב- 33,340.1 מיליון ש"ח לעומת 33,872.1 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני 2024, קיטון של כ- 2%.
הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של השנה בסך של 110.0 מיליון ש"ח, לעומת 111.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-1%. הירידה נבעה בעיקר מעלייה בהוצאות בגין הפסדי אשראי ומעלייה בהפרשה למסים עקב השפעת חוק תשלום מיוחד לשם השגת יעדי התקציב שקוזזה מעלייה בהכנסות ריבית נטו ובעמלות.
הכנסות הריבית, נטו הסתכמו ברבעון השני של שנת 2025 בסך 325.5 מיליון ש"ח לעומת 322.0 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של כ-1%. העלייה נבעה בעיקר מעלייה בתשואה במגזר השקלי שקוזזה מירידה בהכנסות מהצמדה למדד.
הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השני של שנת 2025 בסך 12.5 מיליון ש"ח לעומת 6.3 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. העלייה בהוצאה נובעת מעליה בהפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, בין היתר לאור עלייה ביתרת האשראי.
הכנסות שאינן מריבית הסתכמו ברבעון השני של שנת 2025 בסך של 53.8 מיליון ש"ח לעומת 44.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-20%. העלייה נובעת בעיקר מעליה בפעילות הלקוחות בכרטיסי אשראי, שוק ההון ופעילות במט"ח.
הוצאות תפעוליות ואחרות הסתכמו ברבעון השני של שנת 2025 בסך של 185.7 מיליון ש"ח לעומת 182.4 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של כ-2%.
ההון העצמי של הבנק ליום 30 ביוני 2025 הסתכם ב-3,064.9 מיליון ש"ח, לעומת 2,694.8 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני 2024, עלייה של כ- 14%.
תשואת הרווח הנקי להון העצמי ברבעון השני של שנת 2025 הייתה 14.8% לעומת 17.0% בתקופה המקבילה אשתקד ו- 15.0% במחצית הראשונה של שנת 2025.
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון ליום 30 ביוני 2025 עומד על 15.85% לעומת 14.59% ביום 30 ביוני 2024.
יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון ליום 30 ביוני 2025 עומד על 13.66% לעומת 12.40% ביום 30 ביוני 2024.
נתונים בולטים למחצית הראשונה של שנת 2025:
הרווח הנקי הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2025 בסך של 219.5 מיליון ש"ח לעומת 203.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ- 8%. העלייה נבעה בעיקר מגידול בהכנסות ריבית ועמלות שקוזזה מעלייה בהוצאות בגין הפסדי אשראי ומעלייה בהפרשה למיסים עקב השפעת חוק תשלום מיוחד לשם השגת יעדי התקציב.
הכנסות הריבית נטו הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2025 בסך של 642.9 מיליון ש"ח לעומת 618.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ- 4%. העלייה נובעת בעיקר מעלייה בתשואות נטו במגזר השקלי שקוזזה מירידה בהכנסות מהצמדה למדד.
הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2025 בסך של 21.0 מיליון ש"ח לעומת 13.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-52%. העלייה נובעת מעלייה בהפרשה להפסדי אשראי בתקופת הדוח לעומת ירידה בהפרשה בתקופה מקבילה אשתקד.
הכנסות שאינן מריבית הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2025 בסך של 105.8 מיליון ש"ח לעומת 88.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ- 20%. העלייה נובעת בעיקר מעלייה בפעילות הלקוחות בכרטיסי האשראי, שוק ההון ופעילות במט"ח.
הוצאות תפעוליות ואחרות הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2025 בסך של 374.8 מיליון ש"ח לעומת 368.1 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של כ- 2%.
בנק יהב פועל מזה כ - 71 שנים, ומשרת את כלל ציבור השכירים במשק. הבנק נמצא בשליטת בנק מזרחי-טפחות (50%) והחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ (50%), שהינה בבעלות משותפת של מדינת ישראל והסתדרות עובדי המדינה.
אבשלום בוסקילה, מנכ"ל בנק יהב: הבנק סיים את המחצית הראשונה עם רווח נקי של 219.5 מיליון שקלים ותשואה על ההון של 15.0%. שווי תיק ניירות הערך שבידי הציבור עלה בשיעור של 11% במחצית הראשונה של השנה.
בתחילת השנה הושקה פעילות ייעודית למגזר העסקים הקטנים והבינוניים, הזקוקים לפתרונות אשראי מותאמים אישית ולתמיכה פיננסית שתסייע להם לצמוח. מאז החלה, נרשמה עלייה עקבית בפתיחת חשבונות עסקיים, ביטוי לאמון בגישה האנושית והאישית שמוביל הבנק.
גם בתקופה של חוסר ודאות ביטחונית וכלכלית, שמר הבנק על רציפות תפעולית בכל ערוצי השירות, וממשיך להשקיע בשדרוג הכלים הדיגיטליים לטובת שירות נגיש וזמין ללקוחות בכל מצב".
נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
ליום 30 ביוני 2025 – במיליוני שקלים חדשים
סעיפי מאזן עיקריים
|
|
30 ביוני
|
שיעור
|
|
2025
|
2024
|
שינוי ב-%
|
מזומנים ופיקדונות בבנקים
|
21,449.8
|
22,289.0
|
(4)
|
ניירות ערך
|
4,206.3
|
3,570.8
|
18
|
אשראי לציבור, נטו
|
11,890.4
|
11,884.8
|
-
|
פיקדונות הציבור
|
33,340.1
|
33,872.1
|
(2)
|
הון עצמי
|
3,064.9
|
2,694.8
|
14
|
סך כל המאזן
|
37,978.8
|
38,153.0
|
-
|
שווי תיק ניירות ערך שבידי הציבור
|
24,834.3
|
19,970.9
|
24
רווח ורווחיות
|
|
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום
|
לשישה חודשים שהסתיימו ביום
|
|
30 ביוני
|
שיעור
|
30 ביוני
|
שיעור
|
|
2025
|
2024
|
שינוי ב-%
|
2025
|
2024
|
שינוי ב-%
|
הכנסות ריבית
|
464.3
|
465.2
|
-
|
907.4
|
905.3
|
-
|
הוצאות ריבית
|
138.8
|
143.2
|
(3)
|
264.5
|
287.2
|
(8)
|
הכנסות ריבית, נטו
|
325.5
|
322.0
|
1
|
642.9
|
618.1
|
4
|
הוצאות בגין הפסדי אשראי
|
12.5
|
6.3
|
98
|
21.0
|
13.8
|
52
|
הכנסות שאינן מריבית
|
53.8
|
44.9
|
20
|
105.8
|
88.5
|
20
|
הוצאות תפעוליות ואחרות
|
185.7
|
182.4
|
2
|
374.8
|
368.1
|
2
|
רווח נקי
|
110.0
|
111.4
|
(1)
|
219.5
|
203.0
|
8
|
תשואת הרווח הנקי להון העצמי
|
14.8%
|
17.0%
|
|
15.0%
|
15.8%
|
יחסים פיננסיים
|
|
30 ביוני
|
|
|
2025 2024
באחוזים
|
|
אשראי לציבור מסך המאזן
|
31
|
31
|
|
פיקדונות הציבור מסך המאזן
|
88
|
89
|
|
הון עצמי לסך המאזן
|
8.1
|
7.1
|
|
יחס הוצאה להכנסה
|
50.1
|
52.1
|
|
יחס הון כולל לרכיבי סיכון
|
15.85
|
14.59
|