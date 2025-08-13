צאלה רוזנבלום-עמור, מנכ"לית מ. אביב מגיבה לדוחות רבעון שני

מתחילת שנת 2025 ועד לפרסום הדו"ח מכרה החברה 15 יח"ד, כולן בשוק החופשי, בהיקף כספי של כ- 43.1 מיליון ש"ח.

הכנסות מעסקאות בנייה ומקרקעין במחצית הראשונה לשנת 2025 בסך כ- 94.8 מיליון ש"ח ורווח גולמי של כ- 8.1 מיליון ש"ח (כ- 8.6%).

רווח נקי כולל במחצית הראשונה לשנת 2025 בסך כ- 4.4 מיליון ש"ח.

הון עצמי נכון ל- 30.6.2025 בסך כ- 363.9 מיליון ש"ח (הון למאזן 33.0%).

NOI בתחום נדל"ן מניב במחצית הראשונה לשנת 2025 בסך של כ- 7.0 מיליון ש"ח, המשקף תשואה שנתית של כ- 6.7% על נדל"ן להשקעה.

נכון למועד פרסום הדוח לחברה 9 פרויקטים באזורי ביקוש שונים בארץ - 3 פרויקטים בהקמה בהיקף של 509 יח"ד, 2 פרויקטים בהקמה בהיקף של 192 יח"ד (בשותפות, חלק החברה כ- 20%), 4 פרויקטים בתכנון ובתהליך לקבלת היתר בניה בהיקף של 842 יח"ד, שטחי מסחר בתכנון בהיקף של כ-4,896 מ"ר, שטחי תעסוקה בתכנון בהיקף של כ- 19,662 מ"ר. כמו כן, לחברה 3 פרויקטים בתהליכי שינוי תב"ע, כולל פרויקט בתלפיות המקודם ע"י השותפות הנ"ל.

בשנים 2025-2026 החברה צפויה להכיר, בהתאמה להתקדמות הביצוע והמכירות, בהכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין מפרויקטים בהקמה (לב העיר בנין 3, נרקיסים ונווה שמיר בית שמש) וממלאי בפרויקטים שהקמתם הסתיימה בסך של כ- 184.6 מיליון ש"ח, רווח גולמי של כ- 26.5 מיליון ש"ח ועודפים צפויים (הון עצמי + רווחים) בסך כ- 223.6 מיליון ש"ח, לא כולל הפרוייקטי שבתכנון.

חברת הנדל"ן מ. אביב תעשיות בניה (ת"א: אביב), פרסמה את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה לשנת 2025.

צאלה רוזנבלום-עמור, מנכ"לית מ. אביב, מסרה: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2025 עם רווח נקי, על אף ירידה בהכנסות מייזום נדל"ן, שנבעה מהאטה בענף וממלאי דירות פנויות מצומצם בפרויקטים בביצוע, ובאה לידי ביטוי בעיקר ברבעון השני של השנה. אתגרים אלה צפויים ללוות את החברה ברבעונים הבאים, כשלצד זאת, אנו פועלים לקידום שבעה פרויקטים חדשים המצויים בשלבים שונים של תכנון, בקשות היתר בנייה ושינויי תב"ע. להערכתנו, תרומתם של פרויקטים אלה תבוא לידי ביטוי החל משנת 2026. בנוסף, אנו פועלים להרחבת פורטפוליו הפרויקטים של החברה באמצעות התמודדות במכרזים חדשים ובחינת פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, לרבות שותפויות עם גופים בתחום. זאת, תוך שמירה על חוסנה הפיננסי ויציבותה של החברה."

תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2025:

סך ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכמו בכ- 102.3 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 46.1% בהשוואה להכנסות בסך של כ- 189.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מירידה של כ- 48.1% בהכנסות החברה מעסקאות בניה ומקרקעין (תחום ייזום נדל"ן), אשר הסתכמו במחצית הראשונה לשנת 2025 בסך של כ- 94.8 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין בסך של כ- 182.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. זאת, לאור ירידה בהיקף מכירות יח"ד לצד ירידה במלאי דירות למכירה בפרויקטים בביצוע בנרקיסים ראשון לציון, נווה שמיר בית שמש ולב העיר בנין 3.

ההכנסות מהשכרת והפעלת נכסים במחצית הראשונה לשנת 2025 גדלו בכ- 5.7% והסתכמו בכ- 7.5 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות של כ- 7.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ- 15.1 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 14.8%), קיטון של כ- 55.9% בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ- 34.3 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 18.1%) בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הגולמי נובע בעיקר מירידה של כ- 70.6% ברווח הגולמי מעסקאות בניה ומקרקעין, אשר הסתכם במחצית הראשונה לשנת 2025 בסך של כ- 8.1 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 8.6%), בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ- 27.6 מיליון ש"ח (שיעור רווחיות גולמית של כ- 15.1%) בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הגולמי נובעת בעיקר מהירידה בהכנסות ייזום נדל"ן.

הוצאות המימון, נטו במחצית הראשונה לשנת 2025 ירדו בכ- 60.0% והסתכמו בכ- 2.5 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך כ- 6.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהוצאות המימון, נטו בתקופת הדוח נובעת מפירעון אשראי ומרישום הכנסות מימון בסך כ- 1.4 מיליון ש"ח בגין חוזים עם לקוחות בעסקאות בניה ומקרקעין, הנובעות מהטבת מימון בלוח תשלומים בהסכמי מכר הדירות. למועד פרסום הדוח, לחברה (במאוחד) הלוואות בריבית מבוססת פריים בסך של כ- 379.1 מיליון ש"ח. לפיכך, העלאת הריבית על ידי בנק ישראל בשיעור של 1% צפויה להביא לגידול בהוצאות המימון של החברה (המהוונות והלא מהוונות למלאי) בסך של כ- 3.8 מיליון ש"ח לשנה, בגין היקף חוב זהה.

הרווח לפני מס במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ- 4.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח לפני מס בסך של כ- 19.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בכ- 4.4 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל בסך כ- 14.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, וכולל הפרשי שער בגין תרגום פעילות חוץ, נטו ממס, בסך כ- 0.8 מיליון ש"ח.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת במחצית הראשונה לשנת 2025 הסתכם בסך של כ- 89.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 19.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. התזרים החיובי בתקופת הדוח נובע בעיקר מתקבולי לקוחות בתקופת הדוח.

נכון ל- 30 ביוני 2025 לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך כ- 54.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 49.7 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2024. סך המזומנים המוגבלים בשימוש בחשבונות ליווי נכון ליום ה- 30 ביוני 2025 הסתכם בכ- 65.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 36.2 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2024. העלייה נובעת בעיקר מהפקדות רוכשים בפרויקט בבית שמש ובפרויקט בנרקיסים.

להערכת החברה, בהתחשב בנזילותה ואיתנותה הפיננסית, לרבות: נכסיה הנזילים של החברה, מסגרות אשראי בנקאי מובטחות בלתי-מנוצלות, מקורות מפרויקטים בשלבי סיום, שווי הנכסים המניבים של החברה המייצרים הכנסה והעודף הפיננסי הצפוי להיווצר בגינם במקרה של מימון מחדש של הנכסים מעבר להיקף החוב הנמוך הנוכחי בגינם, תזרים המזומנים הצפוי שינבע לחברה תחת תרחישים שונים וניתוחי רגישות וכן את מהות השימושים של תזרים המזומנים לפעילות שוטפת וכן יחס המינוף של החברה הנמוך ביחס למקובל בענף, לחברה יכולת פיננסית טובה לפרוע את התחייבויותיה כסדרן, ולעמוד באמות המידה הפיננסיות שלהן היא מחויבת, ללא בעיית נזילות.

ההון העצמי נכון ליום ה- 30 ביוני 2025 הסתכם בסך של כ- 364.0 מיליון ש"ח, בהשוואה להון עצמי בסך של כ- 366.5 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2024. יחס הון למאזן נכון ליום ה- 30 ביוני 2024 עמד על 33.0%, בהשוואה ליחס הון למאזן של 31.2% נכון ליום ה- 31 בדצמבר 2024. החברה שומרת לאורך זמן על יחס הון עצמי למאזן גבוה.

היקף מלאי מקרקעין ובנינים למכירה נכון ל- 30 ביוני 2025 הסתכם בסך של כ- 602.0 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 612.4 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2024. הירידה נובעת בעיקר מזקיפת עלויות לדוח רווח והפסד, בקיזוז השקעות בתקופת הדוח.

היקף נכסים מניבים (שווי נדל"ן להשקעה) נכון ל- 30 ביוני 2025 הסתכם בכ- 227.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 227.0 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2024. LTV – 25.4%.



לגרף אביב בניה לחצו כאן

20 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 6.57 מיליון באביב בניה

קרנות נאמנות שמחזיקות את אביב בניה. לרשימה המלאה