הוודאות של אג"ח, הפיזור של מדד: הכירו את מדדי אג"ח לפדיון

השקעה באג"ח בודד מעניקה תחושה של ודאות: אתה יודע בדיוק מה הריבית שתקבל (הקופון) ומתי הקרן תחזור אליך (מועד פדיון האג"ח). אבל מה קורה כשמשקיעים באג"ח דרך קרנות נאמנות או מדדי אג"ח "רגילים"? כאן הוודאות מתערערת. רוב הקרנות הרי לא מחזיקות את האג"חים עד לפדיון - הן קונות ומוכרות אותם בהתאם לשיקולים מקצועיים או בהתאם לחוקיות המדד. כתוצאה מכך, המשקיע לא יכול להיות בטוח מה תהיה התשואה הסופית.

מעבר לכך, גם כשמחזיקים אג"ח בודד קיימים סיכונים שונים, כמו סיכון האשראי, בו המנפיק עלול להגיע לחדלות פירעון ולא לעמוד בתשלומים. קיים גם סיכון תנודתיות, בו מחיר האג"ח עלול לרדת, מה שיגרום לכך שמכירה מוקדמת ויזומה של האג"ח בין אם ע"י המשקיע או ע"י הקרן, לפני מועד הפדיון, עלולה לקבע הפסד.

כדי לנסות לפתור את חוסר הוודאות הזה, חברת "אינדקס" פיתחה בשנים האחרונות, את סדרת מדדי אינדקס אג"ח לפדיון. אלו מדדים שנועדו לדמות ככל הניתן השקעה ישירה באג"ח בודד, אך עם יתרונות של פיזור ודחיית מס של קרנות מחקות מדדים.

מדדי אינדקס אג"ח לפדיון מורכבים מסל של עשרות אג"חים שכולם נפדים באותה שנת פדיון. המדד "מחזיק" את האג"חים הללו עד למועד הפדיון המוגדר, וכך מאפשר למשקיעים במדד לדעת מתי הכסף שלהם צפוי לחזור ומה הריבית הצפויה שיקבלו.

מדדי אינדקס אג"ח לפדיון - הכירו את הסוגים השונים:

1. מדדי אינדקס בולט (Bullet)

במדד אינדקס אג"ח בולט בוחרים סל אג"חים שכולם נפדים באותה שנה מוגדרת. המטרה היא להחזיק את כל האג"חים עד לפדיון. בשנת הפדיון עצמה, נכנס לפעולה מנגנון ייחודי, כאשר כל אג"ח שמגיע לפדיון במהלך השנה, מוחלף במק"מ עד שאחרוני האג"חים ברשימה נפדים. ברגע שכל האג"חים נפדו, המדד מפסיק להיות מחושב ולכן הקרן המחקה המבוססת עליו מתפרקת והמשקיע מקבל את כל הכסף בחזרה בבת אחת - בדומה למה שהיינו מצפים בהשקעה באג"ח. כך אפשר לדעת מראש מתי הכסף צפוי לחזור וגם לעקוב באתר האינטרנט של עורך המדד לאורך התקופה על הרכב המדד והתשואה לפדיון בכל יום. דומה להשקעה באג"ח בודד, אבל עם פיזור רחב הרבה יותר.

דוגמה: במדד אינדקס בולט שקלי 2032, המדד כולל 19 אג"חים קונצרניים מדורגים שקליים, כאשר כל האג"חים במדד נפדים בשנת 2032. אם משקיעים בקרן שעוקבת אחרי מדד זה, המשקיע יודע כי במהלך שנת 2032 הקרן תפורק והכסף יחזור אליו. התשואה לפדיון של כל האג"חים המרכיבים את המדד כיום עומדת על 5.04% בשנה.

2. מדדי אינדקס אג"ח לפדיון מתגלגל

במדד אינדקס אג"ח לפדיון מתגלגל, העקרון דומה, אבל עם שינוי אחד משמעותי. בוחרים סל אג"חים שכולם נפדים בפרק זמן מוגדר. גם כאן מחזיקים את כל האג"חים עד לפדיון, אך במקום שבשנת הפדיון המדד יפסיק להיות מחושב, הרכב המדד מתעדכן. לאחר פדיון כל האג"חים בקרן המדד "מתגלגל" אוטומטית לתקופת הפדיון הבאה בהתאם לחוקיות שנקבעה מראש (למשל מתגלגל כל 4 או כל 6 שנים). כך מי שרוצה השקעה רציפה באג"ח לפדיון, לא חייב למכור ולקנות מחדש את הקרן המחקה שעוקבת אחר המדד - המדד והקרן ממשיכים לתקופת הפדיון החדשה, עם פיזור, ואולי הכי חשוב דחיית מס ותחזוקה אוטומטית.

דוגמה: במדד אינדקס אג"ח לפדיון 2027 (מתגלגל כל 4 שנים), מכיל 55 אגרות חוב מדורגות אשר נפדות בשנת 2027. התשואה לפדיון של כל האג"חים המרכיבים את המדד כיום עומדת על 5.03% בשנה.

במקום להפסיק את חישוב המדד בסוף שנת 2027 ולפרק את הקרן המחקה, המדד "מתגלגל" אוטומטית, והחל משנת 2028 המדד יכלול אג"חים שצפויים להפדות בשנת 2031 (כלומר, 2027 + 4 שנים).

היתרונות המשותפים של מדדי אג"ח לפדיון של אינדקס:

דחיית מס: בהשקעה באג"ח בודד משלמים מס על כל קופון שמתקבל מיידית. בקרנות מחקות אחר המדדים שלנו, הקופונים מושקעים מחדש בקרן ככה שהמשקיעים משלמים מס על הרווח הריאלי אך ורק במועד מימוש ההחזקה (מכירה של הקרן או פירוקה), מה שמאפשר דחיית מס משמעותית.

פיזור רחב: במקום להיות חשופים לאג"ח בודד, מדדי אינדקס אג"ח לפדיון מכילים עשרות אג"חים של מנפיקים שונים. כך, אם מנפיק אחד לא עומד בהתחייבויותיו, הנזק להשקעה הכוללת קטן יותר.

שקיפות מלאה: באמצעות אתר אינדקס, ניתן לעקוב בכל יום אחר ההרכב המדוייק של המדד, התשואה לפדיון הצפויה במדד, כך שיש למשקיע שקיפות מירבית לגבי ההשקעה.

מדדי אג"ח לפדיון - הכר את ההבדלים: