קרנות המניות בהודו משכו ביולי השקעות בהיקף של 4.9 מיליארד דולר

אינפלציה בארה"ב נותרת יציבה: המכסים מטפסים, הביקוש נחלש והפד נערך להפחתת ריבית

נתוני האינפלציה לחודש יולי בארצות הברית תאמו את הציפיות ובכך נמנעה הפתעה שלילית על רקע העלאת המכסים. ההערכה היא שההשפעה המלאה של המכסים, שעלו שוב באוגוסט, טרם באה לידי ביטוי, בעוד שרמת אי הוודאות סביב האינפלציה נותרה גבוהה. ההשפעה הצפויה של המכסים היא עלייה הדרגתית וזמנית במחירים, אך היא עשויה להתמתן בזכות חולשת הביקוש מצד משקי הבית. מצב זה צפוי לאפשר לפדרל ריזרב לחדש את הפחתות הריבית כבר בישיבתו הבאה בספטמבר.

מדד המחירים לצרכן עלה ב־0.2% בחודש יולי, בהתאם לציפיות, מה שהותיר את האינפלציה הכללית ללא שינוי והוביל לעלייה קלה באינפלציית הליבה. האינפלציה הכללית נותרה ברמה של 2.7%, בעוד אינפלציית הליבה (ללא מחירי מזון ואנרגיה) עלתה מ־2.9% ל־3.1%. מחירי מוצרים שעלולים להיות מושפעים ממכסים גבוהים יותר, כגון ביגוד ואלקטרוניקה, רשמו עליות מתונות. עלייה שנתית במחירי ריהוט לבית עמדה על 2.4%, מחירי הביגוד עלו ב־0.1% ומחירי מוצרי וידאו ואודיו עלו ב־0.8% בחודש. נתונים אלו מצביעים על כך שהמכסים תורמים לעליית מחירים במספר קטגוריות.

האינפלציה הכללית נותרת קרובה יותר ל־3% מאשר ליעד של 2% שקבע הפדרל ריזרב. מחירי הדיור שהם המרכיב המרכזי באינפלציה, המשיכו לעלות בקצב מתון ותרמו ליציבות במגמה הכוללת. במקביל, התמתנות במחירי שירותים מסוימים מצביעה על כך שחולשת הביקוש מגבילה את הלחצים האינפלציוניים. ההערכה היא שנראה בתקופה הקרובה סימנים נוספים להאטה בביקוש ושוק עבודה מתון יותר. בהיעדר קפיצה חדה באינפלציה כתוצאה מהמכסים ובשל ההשפעה המתונה וההדרגתית שלהם, הפדרל ריזרב צפוי ככל הנראה להמשיך בהפחתות ריבית בחודש ספטמבר.

דיוויד קול, הכלכלן הראשי, יוליוס בר



הודו: מגמת קרנות המניות משקפת אופטימיות מקומית לגבי שוק ההון

קרנות המניות בהודו גייסו ביולי השקעות בהיקף של 4.9 מיליארד דולר, שיא שנתי המצביע על אופטימיות בקרב המשקיעים המקומיים. זאת, למרות שמשקיעים מוסדיים זרים מכרו מתחילת השנה מניות בהיקף נטו של 13 מיליארד דולר, וכיום הם מחזיקים רק בכ־15% מהחזקות הציבור בשוק. מתחילת השנה, התשואה במונחי דולר אמריקאי עומדת על 2%, בעיקר עקב צמיחת רווחים מתונה יותר ומכסים אמריקאיים מתוכננים. הצפי הוא להאצה בצמיחת הרווחים ל־12% בשנת הכספים הבאה. שיחות סחר קרובות בין ארצות הברית להודו עשויות לפתור את סוגיית המכס בגובה 50%, שעתיד להיכנס לתוקף ב־27 באוגוסט ולהקל על היצוא ההודי, מה שעשוי לתמוך בשיפור ביצועי השוק. המשקיעים המקומיים ממשיכים להיות גורם תומך מרכזי.

נתוני רשות ניירות הערך של הודו מראים כי ביולי קרנות המניות במדינה משכו השקעות בהיקף של 4.9 מיליארד דולר שהוא הסכום הגבוה ביותר השנה. נתון זה מצביע על כך שהמשקיעים המקומיים נותרו אופטימיים לגבי שוק המניות. במקביל, משקיעים מוסדיים זרים מכרו מניות נטו בהיקף של כ־13 מיליארד דולר מתחילת השנה וכיום הם מהווים כ־15% בלבד מהחזקות הציבור ומדובר בירידה משמעותית לעומת השפעתם המרכזית על תנודות המחירים לפני עשור או שניים.

קיימים שני גורמים עיקריים שמסבירים את התשואה המתונה של שוק המניות ההודי מתחילת השנה. ראשית, צמיחת הרווחים ברבעון האחרון עומדת על כ־8% בשיעור שנתי שהוא נמוך מהממוצע של 13% בחמש השנים האחרונות ומה־12% שרשם מדד S&P 500 באותה תקופה. עונת המונסונים הנוכחית צפויה להוביל לצמיחה מתונה, אך לאחריה הצפי הוא להאצה לקצב של 12% בשנת הכספים הבאה (לעומת תחזית קונצנזוס של 15%). שנית, המכס האמריקאי הצפוי בשיעור של 50% על יצוא מהודו, שאמור להיכנס לתוקף ב־27 באוגוסט, יהיה מהגבוהים בעולם. מטרתו ללחוץ על הודו להפעיל לחץ על רוסיה להסכים להפסקת אש במלחמת אוקראינה. בנוסף, כללי היבוא של הודו מורכבים במיוחד וכוללים ריבוי מכסים, מגבלות יבוא ודרישות תיעוד מחמירות. קיימת הערכה כי בפגישת נציגי הסחר של ארצות הברית והודו בניו דלהי ב־23 באוגוסט יימצא פתרון שיאפשר להימנע מהטלת המכס.

מארק מתיוס, ראש מחקר אסיה, יוליוס בר



ארצות הברית תכפיל את המכס על סחורות הודיות ל־50%

לאור הירידה המשמעותית בהנחה על רכישות נפט מרוסיה בהשוואה לשנים 2023 ו־2024, הודו יכולה לחפש מקורות חלופיים לרכישת נפט כדי להימנע ממכס נוסף של 25% ומאיום של "מכס משני" בעל השפעה הדומה לסנקציות משניות. אם הודו לא תתפשר, הפגיעה בצמיחת התוצר המקומי הגולמי עלולה להגיע עד 1% בתוך שנתיים, אך עדיין נותרו לה 14 ימים להגיע להסכם עם ארצות הברית. במקרה שמצב הסחר והמכסים יחמיר, הממשלה והבנק המרכזי עשויים לנקוט צעדים מוניטריים ופיסקאליים כדי לתמוך בצמיחה.

ארצות הברית הגבירה את הלחץ על הודו, תוך איום בהטלת מכס נוסף של 25% על יצוא להודו כעונש על רכישת נפט רוסי. המס הנוסף, שאותו מכנה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ "המכס המשני", דומה במבנהו לסנקציות משניות וכולל סיכונים לאובדן גישה למערכת הבנקאית המערבית ולמטבע הדולר, אם מדינות וחברות ייכנסו לרשימת ה־SDN של משרד האוצר האמריקאי. חברות הזיקוק הממשלתיות בהודו שכבר הוטלו עליהן סנקציות מצד ארצות הברית בשל סחרן עם איראן מצמצמות כעת רכישות נפט מרוסיה כדי להימנע מהופעה ברשימה זו. לפני פרוץ סכסוך רוסיה־אוקראינה בשנת 2022, חלקה של רוסיה ביבוא הנפט של הודו עמד על 2% בלבד, והוא עלה ל־36% בשנת 2024. לפיכך, הודו יכולה להסתדר גם ללא מקור זה של נפט מוזל, במיוחד כשההנחה על נפט רוסי עומדת השנה על 7% בלבד לעומת 14% ב־2024.

האיום בהטלת מכס של 50% על יצוא מהודו יפגע עוד יותר בכושר התחרות שלה, כאשר לקוחות יחפשו שווקים חלופיים. הדבר נכון במיוחד בענפים כמו טקסטיל, שבו הודו מדורגת במקום השישי בעולם ומתחרה באופן צמוד במדינות אסייתיות כגון אינדונזיה, בנגלדש, פקיסטן ווייטנאם הנהנות ממכסים נמוכים יותר של 15% עד 20%. ההערכות הן שמכס זה עלול לגרוע כ־0.6 עד 0.9 נקודות אחוז מצמיחת התוצר המקומי הגולמי של הודו. חלק מהענפים פטורים בשלב זה מהמכסים האמריקאיים, בהם תרופות, מוצרי אנרגיה כמו נפט גולמי, דלקים מזוקקים, גז טבעי, פחם וחשמל, מינרלים חיוניים, מוצרי אלקטרוניקה מסוימים ומוליכים למחצה כמו מחשבים, טאבלטים, סמארטפונים וצגים.

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, התחייב להגן על האינטרסים של חקלאים, דייגים ומגזר החלב ואף קרא לרכוש יותר מוצרים מקומיים כדי להקטין את הפגיעה האפשרית בביקוש העולמי. בשבוע שעבר הותיר הבנק המרכזי של הודו את הריבית המרכזית ללא שינוי ברמה של 5.50%, אך הותיר פתח להפחתות נוספות בהתאם לנתונים שיגיעו ולהתפתחויות בצמיחה ובאינפלציה. תחזית הצמיחה לשנת הכספים 2026 נותרה על 6.5%, והתחזית לאינפלציה הופחתה ל־3.1% לעומת 3.7% בתחזית קודמת. משלחת אמריקאית צפויה להגיע להודו בשבוע האחרון של אוגוסט לסבב השיחות הבא, רגע לפני מועד כניסת המכסים החדשים לתוקף ב־27 באוגוסט.

מגדלין טאו, אנליסטית אג"ח אסיה, יוליוס בר