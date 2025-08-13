גיא ברנשטיין, מנכ"ל מג'יק תעשיות תוכנה: "בארצות הברית, צמיחה של כ-9% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד"

מג'יק תעשיות תוכנה, (ת"א: מגיק; נאסד"ק: MGIC), המספקת שירותי ייעוץ בתחום ה-IT ומפתחת פתרונות לפיתוח יישומים ולאינטגרציה עסקית מדווחת על תוצאותיה הכספיות עבור הרבעון השני שהסתיים ביוני 2025.

דגשים פיננסיים לרבעון השני לשנת 2025

ההכנסות ברבעון השני של 2025 עלו בכ-11.3% לכ-151.6 מיליון דולר, לעומת 136.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 עלה בכ-4.0% לכ-15.6 מיליון דולר, לעומת 15.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP. ברבעון השני של 2025 עלה בכ-1.9% לכ-18.6 מיליון דולר, לעומת 18.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של 2025 עלה בכ-9.8% לסך של כ-9.9 מיליון דולר, או 20 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 9.0 מיליון דולר, או 18 סנט למניה בדילול מלא, בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות מג'יק על בסיס Non-GAAP ברבעון השני של 2025 עלה בכ-8.7% לסך של כ-12.7 מיליון דולר, או 26 סנט למניה בדילול מלא, לעומת כ-11.7 מיליון דולר, או 24 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד.

דגשים פיננסיים למחצית הראשונה לשנת 2025

ההכנסות במחצית הראשונה של 2025 עלו בכ-12.0% לכ-299.0 מיליון דולר, לעומת כ-267.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2025 עלה בכ-6.5% לכ- 31.4 מיליון דולר, לעומת 29.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP במחצית הראשונה של 2025 עלה בכ-1.9% לכ-37.1 מיליון דולר לעומת 36.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות מג'יק במחצית הראשונה של 2025 עלה בכ-8.8% לכ-19.4 מיליון דולר, או 40 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 17.8 מיליון דולר, או 36 סנט למניה בדילול מלא, אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות מג'יק על בסיס Non-GAAP במחצית הראשונה של 2025 עלה בכ-8.5% והסתכם ב-24.9 מיליון דולר, או 51 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 23.0 מיליון דולר, או 47 סנט למניה בדילול מלא, אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של 2025 הסתכם בכ-21.2 מיליון דולר, לעומת 41.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

נכון ל-30 ביוני 2025, היו בקופת החברה מזומנים, שווי מזומנים ופקדונות לזמן בסך של 90.0 מיליון דולר.

אנו מעדכנים את תחזית ההכנסות השנתית שלנו לשנת 2025, מטווח קודם של 603-593 מיליון דולר לטווח חדש של 600 – 610 מיליון דולר דולר (בהתבסס על שערי החליפין הנוכחיים). תחזית מעודכנת זו משקפת את המומנטום החיובי המתמשך שלנו ואת התחזית החיובית למחצית השניה של השנה ומגלמת שיעור צמיחה שנתי של כ- 8.6% עד 10.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

מג'יק מודיעה על חלוקת דיבידנד חצי שנתי

בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד עבור המחצית הראשונה של 2025 בסכום של 29.6 סנט למניה ובסכום כולל של כ-14.5 מיליון דולר, המהווים כ-75% מהרווחים בתקופה.

הדיבידנד ישולם ב-22 באוקטובר, 2025 לכל בעלי המניות של החברה נכון לסגירת המסחר בנאסד"ק ב-6 באוקטובר, 2025.

על פי חוקי המס בישראל, תפחית החברה מהדיבידנד המשולם (בגין ניכוי מס במקור) 30% לכל בעל מניות המחזיק בלפחות 10% ממניות החברה, או 25% לכל שאר בעלי המניות, בכפוף למקרי פטור מסויימים.

הדיבידנד ישולם בדולר אמריקני עבור מניותיה הרגילות של מג'יק אשר נסחרות בבורסת תל אביב, ועבור מניותיה הרגילות שנסחרות בבורסת נאסד"ק.

גיא ברנשטיין, מנכ"ל מג'יק תעשיות תוכנה: "אנו גאים לסכם מחצית ראשונה מוצלחת של שנת 2025 עם רבעון נוסף של ביצועים מרשימים, הממחישים את חוסנה העסקי של החברה. השגנו צמיחה עקבית בכל המדדים הפיננסיים המרכזיים - הכנסות, רווח גולמי, רווח תפעולי, EBITDA ורווח נקי - תוך שמירה על תזרים מזומנים יציב והגעה לקצב הכנסות שנתי (Run-rate) של 600 מיליון דולר. הביקוש לפתרונות החדשניים שלנו בתחומי הדיגיטל, הבינה המלאכותית ושירותי הענן נותר חזק ומתמשך, לצד ביקוש חזק לשירותינו בתחום הביטחוני, מה שמדגיש את אפקטיביות האסטרטגיה שלנו ואת המחויבות שלנו ליצירת ערך ברור ומתמשך.

בארצות הברית, תוצאות המחצית הראשונה משקפות צמיחה של כ-9% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הודות להסכמים שנחתמו בסוף 2024 ובתחילת 2025. יוזמות אלו, לצד הרחבת הפעילות עם לקוחות קיימים, מציבות אותנו בעמדה טובה להמשך צמיחה בשוק האמריקאי בשארית השנה.

בחודש מרץ הודענו על חתימת מזכר הבנות (MoU) לכניסה למו"מ למיזוג של מג'יק לתוך מטריקס, מהלך אסטרטגי המהווה אבן דרך משמעותית בצמיחת החברה. נכון למועד פרסום הדוח, החברה מתקדמת בתהליך לאישור עסקת מטריקס ולהערכתנו, העסקה צפויה להיות מובאת לאישור האסיפה הכללית של החברה במהלך הרבעון הרביעי של 2025.

אנו ממוצבים היטב כדי להמשיך את המומנטום החיובי שצברנו במחצית הראשונה של השנה גם לאורך שארית השנה ולהשאת הערך לבעלי המניות".



