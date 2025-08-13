ד"ר יואב זייף, מנכ"ל סטרטסיס ״ההכנסות שלנו ברבעון זה צמחו מעט לעומת הרבעון השני אשתקד"

הכנסות של 138.1 מיליון דולר, לעומת 138.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הפסד נקי GAAP של 16.7 מיליון דולר, או 0.20 דולר למניה מדוללת, ורווח נקי Non-GAAP של 2.2 מיליון דולר, או 0.03 דולר למניה מדוללת.

EBITDA מתואם של 6.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.3 מיליון דולר ברבעון המקביל.

יתרות מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לטווח קצר בסך 254.6 מיליון דולר, ללא חוב, נכון ל-30 ביוני 2025.

החברה מעדכנת את התחזית לשנת 2025.

סטרטסיס בע"מ (נאסד"ק: SSYS), מובילה בפתרונות הדפסת תלת-ממד בפולימרים, הודיעה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2025.

"התוצאות שלנו משקפות שוב את החוסן של זרמי ההכנסות החוזרות (Recurring Revenue) שלנו ואת האמון שהלקוחות רוחשים לטכנולוגיות הייצור התוספתי שלנו״, אמר ד"ר יואב זייף, מנכ"ל סטרטסיס. ״בעיצומה של אי־ודאות מאקרו־כלכלית ממושכת וצמצום בהוצאות ההוניות של הלקוחות, ההכנסות שלנו ברבעון זה צמחו מעט לעומת הרבעון השני אשתקד, בעוד שהמודל העסקי שלנו ממשיך להוכיח יכולת עמידות משמעותית. חשוב מכך, אנו מתקדמים באופן משמעותי במתן מענה לשימושים מרכזיים (use cases) עם לקוחות גדולים, שיתחילו להשתקף בתוצאות הכספיות שלנו בהמשך. אף שאיננו יכולים לשלוט בעיתוי, אנו מעודדים מהמשך ההתקדמות בשיתופי פעולה עם מספר לקוחות בנוגע להזדמנויות עסקיות חדשות משמעותיות, שלדעתנו, מתקדמות לשלבים הסופיים לקראת סגירתן.

"מאזן החברה, שאותו חיזקנו לאחרונה, מעניק לנו גמישות פיננסית מוגברת להשקעה בחדשנות, לניצול הזדמנויות צמיחה ולביצוע שיפורים ביעילות התפעולית. למרות איכות צבר ההזמנות שלנו, השיפור במצב המאקרו־כלכלי, שאנו צופים, שיתכן שיביא לעלייה בהוצאות ההוניות של לקוחותינו, מתעכב מעבר לציפיותינו הקודמות. אנו מאמינים, שהשפעות אלה הן ברות חלוף, וציפיותינו לטווח הארוך לגבי התעשייה ולגבי המובילות שלנו בה נותרות ללא שינוי. הפורטפוליו הטכנולוגי המקיף שלנו והיתרונות המובנים של הייצור התוספתי מציבים אותנו בעמדה טובה לנצל את ההזדמנויות ולספק ערך בר־קיימא לכל בעלי העניין, כאשר אתגרים אלו יתפוגגו באופן בלתי נמנע".

סיכום התוצאות הכספיות לרבעון השני של שנת 2025, בהשוואה לרבעון השני של 2024:

הכנסות של 138.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-138.0 מיליון דולר

שיעור רווח גולמי GAAP של 43.1%, בהשוואה ל-43.8%

שיעור רווח גולמי Non-GAAP של 47.7%, בהשוואה ל-49.0%

הפסד תפעולי GAAP של 16.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 26.0 מיליון דולר

רווח תפעולי Non-GAAP של 1.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 3.2 מיליון דולר

הפסד נקי GAAP בסך 16.7 מיליון דולר, או 0.20 דולר למניה מדוללת, בהשוואה להפסד נקי של 25.7 מיליון דולר, או 0.36 דולר למניה מדוללת

רווח נקי Non-GAAP של 2.2 מיליון דולר, או 0.03 דולר למניה מדוללת, בהשוואה להפסד נקי של 3.0 מיליון דולר, או 0.04 דולר למניה מדוללת

EBITDA מתואם של 6.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.3 מיליון דולר

תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של 1.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.4 מיליון דולר

תחזית פיננסית:

בהתבסס על תנאי השוק הנוכחיים ובהנחה שהשפעות מדיניות המכס, הלחצים האינפלציוניים הגלובליים, הריביות הגבוהות יחסית ועלויות שרשרת האספקה לא יפגעו בפעילות הכלכלית באופן נוסף, החברה מעדכנת את תחזיתה לשנת 2025 כדלקמן:

הכנסות לשנה כולה בטווח של 550 מיליון דולר עד 560 מיליון דולר.

הרבעון השלישי צפוי להיות מעט נמוך יותר עד מעט גבוה יותר מהרבעון השני, והרבעון הרביעי גבוה מהרבעון השלישי.

שיעורי רווח גולמי Non-GAAP לשנה כולה יהיו בטווח של 46.7% עד 47.0%.

הוצאות תפעוליות שנתיות בטווח של 248 מיליון דולר עד 251 מיליון דולר.

שיעורי רווח תפעולי שנתיים על בסיס Non-GAAP בטווח של 1.5% עד 2.0%.

EBITDA מתואם בטווח של 30 מיליון דולר עד 32 מיליון דולר.

ברבעון הרביעי של 2025 EBITDA מתואם צפוי לעמוד על 8.0% או יותר מההכנסות.

הוצאות הוניות (CapEx) בטווח של 20 מיליון דולר עד 25 מיליון דולר.

תזרים מזומנים תפעולי חיובי.

הפסד נקי על בסיס GAAP בטווח של 77 מיליון דולר עד 66 מיליון דולר, והפסד למניה (EPS) על בסיס GAAP בטווח של ‎($0.94)‎ עד ‎($0.80)‎.

רווח נקי על בסיס Non-GAAP בטווח של 11 מיליון דולר עד 13 מיליון דולר, ורווח למניה (EPS) על בסיס Non-GAAP בטווח של ‎$0.13‎ עד ‎$0.16‎.

התאמות נדרשות בין המדדים הפיננסיים ההיסטוריים שלנו GAAP ו-non-GAAP, כמו גם בין המדדים הפיננסיים GAAP ו-non-GAAP הכלולים בתחזית הפיננסית המעודכנת שלנו לשנת 2025, מסופקים בטבלאות בסוף ההודעה לעיתונות ובמצגת השקופיות שלנו, עם פירוט מפורט לגבי המדדים הפיננסיים non-GAAP. עם זאת, לא כללנו התאמה של התחזיות שלנו לרווחיות גולמית non-GAAP למדד הפיננסי GAAP הניתן להשוואה הישירה ביותר, מכיוון שאיננו יכולים לעשות זאת ללא מאמץ בלתי סביר או בוודאות סבירה מנקודת מבט כמותית.