סאפיינס טסה 45.25%+ היום - מה מספר הדו"ח ?

חברת התוכנה סאפיינס, הנסחרת בבורסות נאסד"ק ות"א (NASDAQ, TASE: SPNS), ונמנית עם קבוצת פורמולה מערכות, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025.
תוצאות הרבעון:
הכנסות החברה (Non-GAAP) ברבעון השני של שנת 2025 צמחו בכ-3.5% לכ-141.6 מיליון דולר, לעומת כ-136.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי (Non-GAAP) ברבעון הסתכם בכ-23.1 מיליון דולר, לעומת כ-24.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
שיעור הרווח התפעולי (Non-GAAP) ברבעון עמד על כ-16.3%, בהשוואה לכ-18.2% ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה (Non-GAAP) ברבעון הסתכם בכ-19.3 מיליון דולר (0.34 דולר למניה בדילול מלא), בהשוואה לכ-21.0 מיליון דולר (כ-0.37 דולר למניה בדילול מלא) ברבעון המקביל אשתקד.
רוני על-דור, נשיא ומנכ"ל סאפיינס: "ברבעון השני של שנת 2025 המשכנו ביישום המהלכים האסטרטגיים –חתימה על עסקאות חדשות, חיזוק קשרי הלקוחות בתחומי הפעילות המרכזיים – ביטוח חיים, ביטוח אלמנטרי וביטוחי משנה. הפלטפורמה שלנו תומכת בקידום טרנספורמציה דיגיטלית, שיפור יעילות תפעולית ואימוץ חדשנות בתחום הבינה המלאכותית.
במהלך הרבעון השני השלמנו את שתי הרכישות – Candela ו-AdvantageGo – שיחזקו את מגמת הצמיחה בתחום ביטוחי החיים והאלמנטרי. אנו מחויבים לשמירה על חדשנות טכנולוגית, מכירת מוצרים נוספים ללקוחות קיימים, להאיץ את המעבר של לקוחותינו לענן והתרחבות בתחום ביטוח חיים ברמה הגלבואלית. כל אלה, יתמכו ביכולתנו להאיץ את הצמיחה בשנת 2026.
82 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 120.78 מיליון בסאפיינס
קרנות נאמנות שמחזיקות את סאפיינס. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
5.38%
|
1774441.6
|
3.44%
|
180031.68
|
2.7%
|
659220.48
|
2.57%
|
1511609.28
|
2.32%
|
1126665.92
|
2.32%
|
1950592
|
2.32%
|
2407388.8
|
2.18%
|
1948601.6
|
2.12%
|
77526.08
|
1.9%
|
392307.84