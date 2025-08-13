מור גמל ופנסיה רשמה במחצית הראשונה של שנת 2025 עליה של 69% ברווח הנקי

הרווח לפני מס עמד על כ-52.3 מיליון שקלים במחצית הראשונה של שנת 2025 – עליה של כ-72% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מור גמל ופנסיה מנהלת נכסים בהיקף של כ-106 מיליארד שקלים

מור גמל ופנסיה פרסמה את דוחות הרבעון השני לשנת 2025 המצביעים על המשך צמיחה בכל הפרמטרים ועליה משמעותית ברווחיות לצד שיא בהיקף הנכסים שחצה ביוני השנה את ה-100 מיליארד שקלים.

הרווח הנקי עמד במחצית הראשונה של שנת 2025 על כ-34.2 מיליון שקלים - עליה של כ-69% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 הוכפל ועמד על 16.7 מיליון שקלים – צמיחה של כ-102% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח לפני מס במחצית הראשונה של 2025 עמד על כ-52.3 מיליארד שקלים, עליה של 72% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח לפני מס ברבעון השני של שנת 2025 עמד על כ-24.1 מיליון שקלים – צמיחה של כ-126% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. נציין כי ביולי 2025 דיווחה החברה על העלאת התחזית לרווח לפני מס לשנת 2025 ל-105 עד 120 מיליון שקלים.

הכנסות החברה, בניהולו של אלדד צינמן, מנכ"ל מור גמל ופנסיה, עמדו על כ-301.7 מיליון שקלים במחצית הראשונה של 2025, עליה של כ-23% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון השני של 2025 עמדו על כ-150.9 מיליון שקלים, עליה של כ-26% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות מקורה בעלייה בהיקף הנכסים המנוהלים, לאור פעילותה של חטיבת הלקוחות וערוצי הפצה שמנוהלת על ידי אורי קיסוס, משנה בכיר למנכ"ל מור השקעות, אשר מאפשרת לכלל חברות הקבוצה ליהנות מסינרגיה בפעילותן.

נכון ל-5 באוגוסט 2025 היקף הנכסים המנוהלים על ידי מור גמל ופנסיה עמד על כ-106 מיליארד שקלים – צמיחה של כ-22% מתחילת שנת 2025. מתוך סך היקף הנכסים, כ-13.5 מיליארד שקלים מנוהלים בקרנות הפנסיה שהחלו את פעילותן בחודש מאי 2022.

דירקטוריון מור גמל ופנסיה בראשותו של יו"ר החברה, מאיר גרידיש, המשמש גם כיו"ר י.ד. מור השקעות, אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-16 מיליון שקלים, אשר מצטרפים ל-23 מיליון שקלים שחולקו השנה.

מור גמל ופנסיה מנהלת קופת גמל לחיסכון, לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים, קרן השתלמות, קרן פנסיה חדשה מקיפה וקרן פנסיה חדשה כללית, קופת גמל להשקעה וקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד. ב-19 בספטמבר 2024, קרן הפנסיה המקיפה של מור גמל ופנסיה נבחרה בפעם השנייה ברציפות, כקרן פנסיה נבחרת בהליך תחרותי של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

חברת האם של מור גמל ופנסיה, י.ד. מור השקעות, הוקמה לפני כ-19 שנים והיא נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת 2017. בעלי השליטה בחברה הם משפחת מאירוב ומשפחת לוי.

יצוין כי ההודעה כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותו אינה ודאית ותלויה, בין היתר, באירועים וגורמים שאינם בשליטת החברה.



