דוחות בפתח: וולמארט מראה יציבות, טרגט מתמודדת עם אתגרים

וולמארט (טיקר: WMT) נראית מוכנה להכות את תחזיות בדו"ח הרווחים הקרוב, כאשר העלאות מחירים שמקורן במכסים נותנות לה יתרון. מצד שני, טרגט (טיקר: TGT) חווה את ההשפעה השלילית של אותם מכסים בדיוק' מה שמכביד על עונה שיכולה הייתה להיות חלקה יותר עבורה.

מה זה אומר בפועל?

RBC Capital Markets מעריכים שוולמארט תעבור את תחזיות וול סטריט עם פרסום הדו"חות ב-21 באוגוסט, וצופים לרווח מותאם למניה של 0.80 דולר ולצמיחה של כמעט 5% במכירות – שניהם מעל הקונצנזוס. רוב העלייה הזו נובעת מהעלאות מחירים הקשורות למכסים, ומסייעות לוולמארט להמשיך את המומנטום מהדו"חות הקודמים שלה.

בינתיים, טרגט שאמורה לדווח יום קודם לפני וולמארט, נתקלת במסלול סלעי יותר. RBC צופים לרווח למניה של 1.91 דולר, שזה גבוה מהתחזיות הקודמות אך עדיין נמוך מהקונצנזוס והמכירות שלה צפויות לרדת במעט. אך יחד עם זאת, הנהלת טרגט נוקטת זהירות, על רקע המכסים שכאמור עלולים לפגוע בחודשים הקרובים. נציין שגם תחזית המחיר של RBC לטרגט עלתה, אך המניות שלה פשוט כמעט ולא זזו.





גרפי מניות וולמארט וטרגט באינטרוול יומי. מקור TradingView



למה זה חשוב?

השוק רואה בכך מבחן לעמידות של הקמעונאיות. משקיעים ואנליסטים מוול סטריט עוקבים מקרוב אחרי השפעת המכסים על שוק הקמעונאות. עוקבים מקרוב משום שראשית, המכסים מובילים לעליית מחירים של סחורות מיובאות, מה שמשפיע ישירות על הרווחים של הקמעונאיות. רשתות כמו וולמארט וטרגט נאלצות להחליט אם להעביר את העלויות לצרכנים או לספוג אותן בעצמן, ולבחירה שלהן יש השפעה על הרווחים והתחזיות.

שנית, המכסים משנים גם את דפוסי הצריכה והביקוש. אם המחירים עולים, חלק מהצרכנים עשויים כמובן לצמצם את ההוצאות שלהם שזה אומר לצמצם קניות או לעבור למוצרים זולים יותר, מה שמוביל לירידה במכירות. מצב כזה יכול להשפיע על הן על תחזיות הרווחיות של החברות הגדולות והן על מחיר המניה שלהן.

בנוסף, המכסים מייצגים מדד לאי-ודאות כלכלית רחבה יותר. הם יכולים לשמש אינדיקטור לאיך סוחרים, חברות ולבסוף הצרכנים מתמודדים עם סיכונים כלכליים, וזה משהו שיכול להשפיע על כל ענף הקמעונאות ועל מצב השוק בכלל. לכן וול סטריט עוקבת אחר ההתנהלות של רשתות הקמעונאות מול האתגרים האלה כדי להעריך את העמידות שלהן, את מומנטום ההכנסות שלהן, ואת ההשפעה שיש לכך על המשקיעים.

היכולת של וולמארט להתמודד עם העלויות הגבוהות יותר מחזקת את המעמד שלה ושומרת על העניין של המשקיעים. מצד שני, המכירות של טרגט עדיין נמצאות תחת לחץ, הפער במומנטום ברור כי לא רק עניין העמידות מושך את אמון המשקיעים אלא גם ההכנסות, במיוחד כשסוגיית האינפלציה נמצאת במוקד.

סנטימנט השוק

אם כן, נראה שהסנטימנט נמצא בצד של וולמארט: מבחינת טכנית, אפשר לראות שהמניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים האקספוננציאליים של 200,50 ו-21 ימים. התנודתיות נמוכה והבטא שהיא 0.60 שומרת על יציבות. בנוסף, אחוז השורטיסטים בירידה, מה שמצביע על ירידה בהימורים הדוביים. משקיעים מוסדיים עדיין מחזיקים במניה, בעלי עניין מבפנים לא מוכרים אותה, ודירוג האנליסטים מפוצל בין נייטרלי לקנייה מה שמרמז על פונדמנטל מוצק, גם אם לומר את האמת, המניה נראית דיי מתוחה.





התמונה הרחבה:

מפת הקמעונאות משתנה. אינפלציה המונעת ממכסים מאלצת אפילו את הקמעונאיות הגדולות ביותר לחשוב מחדש על תמחור ותחזיות. עם אי-ודאות כלכלית ושינויים בהרגלי הצריכה, האופן שבו וולמארט וטרגט יתמודדו עם האתגרים האלה עשוי לקבוע את המסלול של יתר ענף הקמעונאות ולהשפיע על ביטחון הצרכנים בשנה הקרובה.

הפער בין שתי החברות מתבטא בכך שוולמארט מצליחה לנצל את העלאות המחירים ולשמור על מומנטום חיובי, בעוד טרגט עדיין לחוצה במכירות ונאלצת לנהוג בזהירות כדי להתמודד עם האינפלציה. עמידות וולמארט, ולא רק ההכנסות, היא זו שמושכת את אמון המשקיעים, בעוד טרגט מתמודדת עם אתגרים שמעמיקים את הפער במומנטום בין שתי הרשתות.

האם להשקיע בטרגט?

השקעה בטרגט כרגע תלויה במידה רבה בפרופיל הסיכון של המשקיעים ובאסטרטגיות ההשקעה שלהם. טרגט מנוהלת היטב מבחינת סחר ומלאי, ויש לה נוכחות חזקה גם באונליין, מה שמעניק לה יתרון תחרותי מול רשתות אחרות. מגזרי הקמעונאות עלולים להרוויח מהורדת ריבית כי הריבית מחזקת ותומכת בביקוש הצרכני, ולכן מניית טרגט עשויה ליהנות מהשפעה זו בהמשך.

עם זאת, יש לקחת בחשבון גם את הסיכונים. טרגט חשופה לעליית מחירי הסחורות ותחרות קשה מצד אמזון ורשתות אחרות. השוק הקמעונאי רגיש גם לשינויים שיש במגמות צריכה ולשינויים בכלכלה האמריקאית, ולכן למרות הפוטנציאל לרווח, מדובר בהשקעה שדורשת מעקב צמוד. אם המטרה היא השקעה לטווח ארוך עם סיכון מתון יחסית, אז טרגט יכולה להיות אופציה מעניינת כחלק מתיק מגוון.

האם להשקיע בוולמארט?

הגודל של וולמארט, הצמיחה היציבה שלה והיכולת להתמודד עם סערות שוק מציירים תמונה חזקה למשקיעים המחפשים יציבות. המלכוד הוא שכל האמינות הזו מתומחרת ולכן הערכת השווי הגבוהה ושולי רווח נמוכים יכולים לגרום למניה להתנדנד אם הצמיחה או הרווחים ייתקלו במכשול. אך משקיעים לטווח ארוך עשויים להימשך למניה בגלל הדומיננטיות שלה בשוק, ההשקעות בדיגיטל והתשואה העקבית, אך גם כאן, הם צריכים להישאר ערניים לגבי סיכון של נסיגה ותחרות שהולכת וגוברת.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של המניות המופיעות בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.

