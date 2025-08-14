המטוטלת חזרה לכיוון העליות בהובלת הביטוח - סקירת בורסות יומית

‏

קרנות הנאמנות המקומיות

יום של עליות ולכן: חיוב יומי: מדדי מניות: ת"א 90 וטכנולוגיה, חיוב חודשי: אשראי חוץ בנקאי אג"ח מדורג נמוך, ואג"ח שקלי ארוך, כאשר החיוב השנתי לא השתנה: בנקים וביטוח. בצד השני של התמונה נמצא את הדולר ברמה השלילית היומית, יחד עם האג"ח הקונצרני שלו. בשלילה החודשית: ת"א 90 ות"א 125, וברמה השנתית נמצא את הדולר עם האג"ח הקונצרני.

הבורסה

ארה"ב: כאמור לעיל, היה זה יום "ביניים" בין נתון ה-CPI הטוב ונתון ה-PPI הלא ידוע עדיין. כדי שהפד ישקול להוריד את הריבית שני המספרים חייבים להיות טובים מאוד והמלאכה נעשתה רק במחציתה. מעבר לכך נציין את העובדה שאנו ממש באזור של שיא כל הזמנים, כאשר הסנטימנט של השחקנים מתחיל להתרומם שוב לגבהים של התלהבות ממש. האם נמשיך מעלה עוד ועוד, הרבה זמן? כרגע אין סיבה לחשבו אחרת למרות התחושה השלילית אצל רבים מן הדעתנים.

אגב, דעתנים אלו, המעדיפים ניתוח פונדמנטלי בלבד של המקרו, המיקרו, הגיאו-פוליטיקה וכו..., עדיין נמצאים במצב של הוכחת הדברים, אחרי שתקופה ארוכה הכול היה נראה בעיניהם "שחור משחור" מול המציאות המצוינת בשוק המעשי. בכל אופן, הנה מה שקרה היום (גרף 5 דקות של ה-S&P500):





היינו אומרים קלאסי אבל לחלק מן הקוראים לא ברור למה. לכן נסביר: פתיחה גבוהה עם פער מחירים ענק, סגירה איטית יחסית של אותו פער, במשך חצי יום מסחר, וחזרה מעלה שכ-50% ממה שאבד מאז שיא הפתיחה.

בסה"כ, קלאסיקה תוך יומית הנלמדת בחלקים הספקולטיביים של המסחר. כל מה שאתם רואים אומר לאדם מנוסה: סגירה יומית עם עלייה קטנה אבל עם תנודתיות המאפשרת לסוחרי היום לעשות הרב כסף מן ההלוך ושוב בין הרמות הידועות מראש. וזאת, בלי הפרעות מאירועים חיצוניים של מקרו. כמו כן, התצוגה הזו מאשרת שוב את החיוב הכללי, האופייני, המגיע תמיד כאשר רוקנו לגמרי את ה"ידיים החלשות" המוכרות בתנאי מכירות היתר. הנה הסגירה היומית:





תל-אביב: ראיונות ראש הממשלה, סביב החלטת ההכרעה בעזה, קצת עודדו את המשקיעים לחשוב שאולי מתקרבת הסאגה הזו לסיומה. לא כל כך בקרוב, אבל עדיין יש אופק, וזה תמיד חיובי בתחום הוודאות. כמה זה היה גורם מכריע היום? לא נדע כי היו גם מספרים מדהימים במניות הביטוח (פיננסים – 2.91%) ובמיוחד דיברו על המכירה של סאפיינס ל-Advent עם עלייה של 45.25% ! בסה"כ, הפתיחה החיובית בוול-סטריט נתנה עוד גושפנקא לאווירה החיובית.

וכך ראינו עלייה יפה של 1.75% בת"א 35, 3.83% (!) בת"א 90, נדל"ן: 2.28% ומניות קטנות: 1.79%. הבנקים מצאו היום זמן לעמידה איתנה, ועלו 1.87%, אחרי שהם עלו כ-6% ביום אחד וחזרו את הכול חזרה... לבסוף, נציין את הדולר שחזר ל-3.38 אחרי שהוא איים לפרוץ חזרה לכיוון ה-3.5. יש לומר שכל ההתפתחויות האלו מרמזות על קניית "הזדמנות" ברמות הנוכחיות וזה מעודד.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-12-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום של ירידות חדות אבל עם הפחתה משמעותית במחזור הכללי. מאזור ה-2 מיליארד שקלים עבור כל מניות ת"א 35, חזרנו ל-1.673 בלבד. דבר חיובי עבור הבורסה והמשקיעים כי המחזורים אמורים לאשר מגמה ואנו לא מעוניינים במגמות יורדות... המוסדיים עבדו בהתאם: קניות: 461.9, מכירות: 364.8, נטו: 97.1. גם זה חיובי מאוד כאשר מדובר ביום של ירידות שערים. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: נייס (21.6-) ונובה (34.6-). לעומת זאת, המניות שנקנו הכי הרבה היו: בינלאומי (26.7) ובזק (61.8).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



