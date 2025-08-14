תוספות שכר לעובדי בנק דיסקונט - חתמו על הסכם קיבוצי חדש לשנים 2025-2027

דירקטוריון בנק דיסקונט, בראשות היו"ר דני ימין, אישר את ההסכם הקיבוצי החדש לשנים 2025-2027, בין הנהלת הבנק, הוועד הארצי של עובדי דיסקונט וההסתדרות.
ההסכם הושג לאחר משא ומתן אינטנסיבי שהתנהל בחודשים האחרונים בין נציגי ההנהלה בהובלת חגית מאירוביץ, ראשת חטיבת משאבי אנוש, לבין ראשי ועד העובדים: רפי קזלקופי, יו"ר הוועד הארצי ומוטי בכר, יו"ר ועד המנהלים. במשא ומתן לקחו חלק גם נציגי ההסתדרות: ארנון בר-דוד, יו"ר ההסתדרות ועו"ד מנחם מליק, ראש חטיבת הבנקים בהסתדרות המעו"ף. המו"מ לווה מטעם ועד העובדים על ידי עו"ד אלי כהן ממשרד בני כהן ושות', ומטעם הנהלת הבנק על ידי עו"ד אילה פלזנטל דברת.
תוקף חוקת העבודה הוארך עד ל-31 בדצמבר 2027. במסגרת זו, הוסכם על שינויים במישור הארגוני התומכים ביעדיו האסטרטגיים של הבנק: הגברת הגמישות הניהולית, עידוד מצוינות ושינוי התרבות הארגונית נוכח המציאות המשתנה והאתגרים הצפויים.
ההסכם קובע תוספות שכר חודשיות לשנים 2025-2027 לכל אחת מאוכלוסיות העובדים בממוצע של כ-500 ש"ח לעובד (לא כולל עובדים בחוזים אישיים).
כדי לעודד מצוינות נקבע כי לא יהיו תוספות שכר מינימאליות לעובדים שביצועיהם נמוכים, ומנגד, לעובדים מצטיינים, ישולמו תוספות שכר גבוהות יותר.
עוד סוכם על הליך לשיפור ביצועים על רקע תפקוד לקוי או אי התאמה. בכפוף להליך בוררות במקרה של חילוקי דעות בין ההנהלה לוועד העובדים, תינתן אפשרות להנהלה לשקול הליכי סיום העסקה של עד 75 עובדים קבועים במשך תקופת ההסכם.
בנוסף, כדי לצמצם את פערי השכר בבנק, נקבעו הטבות ייחודיות לעובדים שאינם קבועים (במעמד "יציב"), שמועסקים בעיקר בסניפים ובמוקדי השירות וביניהן: זכאות לקרן השתלמות והעלאת מכסת ימי החופשה מעבר לקבוע בחוק ובהתאם לוותק.
אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "ההסכם החדש תומך ביישום התוכנית האסטרטגית הרב שנתית בדגש על שיפור הגמישות הניהולית ועידוד מצוינות, לצד שינוי התרבות הארגונית וחיבור עמוק בין הצלחת הבנק לרווחת עובדיו. אני מברך את שותפינו לתהליך גיבוש ההסכם אשר פעלו באופן מקצועי וענייני, כשטובת הבנק והצלחתו עומדת לנגד עיניי כולנו".
להערכת ההנהלה, להסכמים לא תהיה השפעה מהותית על רווחי הבנק בשנים 2025-2027.
תוספת שכר (הודעת הוועד לעובדים בווצאפ)
אתמול נחתם הסכם שכר והארכת חוקת עבודה עד סוף שנת 2027.
המו"מ היה ארוך אבל בסופו התוצאות מעולות, הן לעובדים והן לבנק.
להלן עיקרי הדברים:
תוספות שכר ממוצעת ל 3 שנים( 2025-2027) של 1950 ₪ למנהלים, 1650 ₪ לפקידים קבועים ו-1350 ₪ לפקידים יציבים.
מענק תשואה על ההון מ-9% תשואה ועד 14% ומחצי משכורת עד 2.5 משכורות.
ביטול פיצול וקבלת תוספת שטח לעובדי השטח לכל אורך עבודתם במשרות שטח.
אפשרות לפדיון ימי חופשה לכסף במהלך שנת 2025
קביעויות
קידומים
ביטול תקרות שכר לדור ב' לתמיד!
קרן השתלמות לעובדים יציבים מהשנה השלישית
הגדלת ימי חופשה לעובדים היציבים וקבלת כלל הימים בתחילת השנה הקלנדרית
נופש בונוס
מנגנון שיפור ביצועים לעובדים שהערכתם ״נדרש שיפור״ , במנגנון של פיצויים מוגדלים בפרישה מוקדמת.
חשוב להדגיש שלא ניתן לפטר עובד קבוע , כפי שהיה עד כה !
אם ההנהלה תבחר ללכת במסלול זה, התהליך יתבצע בבוררות חיצונית משותפת לוועד וההנהלה (עד 75 במהלך תקופת ההסכם).