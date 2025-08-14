אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "מליסרון ממשיכה להתפתח ולבסס מנועי צמיחה משמעותיים לשנים הבאות"

הרווח הנקי המיוחס לבעלים ברבעון עלה בכ-22% לכ-437 מיליון שקל ובחציון עלה הרווח בכ-12% לכ-674 מיליון שקל.

ה-NOI המיוחס לבעלים ברבעון עלה בכ-4% לכ-394 מיליון - בהשפעת העלייה הריאלית בדמי השכירות ומהמשך אכלוס פרויקט הדגל לנדמארק ת"א.

ה-FFO ברבעון עלה בכ-3% לכ-304 מיליון שקל - המשקף קצב FFO שנתי של כ-1.2 מיליארד שקל.

במהלך חודש יוני בשל מבצע "עם כלביא" הקניונים היו סגורים למשך 10 ימים; מאז סיום המבצע ועד סמוך ליום פרסום הדוחות נרשמה התאוששות מהירה בפדיונות בקניוני מליסרון עם עלייה חדה של כ-15% (נתוני RIS).

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות חצה את רף ה-12 מיליארד שקל; גידול של כ-1.2 מיליארד שקל בהון העצמי במהלך השנה האחרונה תוך חלוקת דיבידנדים בסך של 360 מיליון שקל.

במהלך החודשים הקרובים צפוי גידול משמעותי בהיקפי פעילות המגורים, באמצעות החברה הבת, אביב מליסרון, עם כ-1,400 יחידות דיור המצויות בשלבי ביצוע שונים.

חברת מליסרון, בניהולו של אופיר שריד, דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025, המלמדות על המשך עלייה ב-NOI וב-FFO, עלייה בדמי השכירות הריאליים וגידול דו-ספרתי ברווחים, כל זאת למרות סגירת הקניונים בחודש יוני למשך 10 ימים בעקבות מבצע "עם כלביא". בשנת 2025 נערכת החברה לגידול משמעותי בהיקפי הפעילות בתחום המגורים, עם חמישה פרויקטים נוספים, כך שסך הכל יהיו בבנייה כ-1,400 יחידות דיור בשלבי ביצוע שונים.

הפדיונות בקניוני מליסרון בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2025 נותרו זהים בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024, שהייתה שנת שיא בפדיונות, וגבוהים ב-11% מהפדיונות בתקופה המקבילה בשנת 2023. במהלך מבצע "עם כלביא" בחודש יוני, הקניונים היו סגורים במשך 10 ימים. עם סיום המבצע ועד יום פרסום הדוחות נרשמה התאוששות מהירה וחדה בפדיונות בקניוני עופר עם עלייה של כ-15%, לפי נתוני RIS.

תוצאות הרבעון השני של שנת 2025:

ה-NOI המיוחס לבעלים ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-4% לכ-394 מיליון שקל, בהשוואה לכ-378 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, לאור עלייה ריאלית של כ-7% בדמי השכירות הממוצעים בחידושי חוזים וחוזים חדשים, מעליית המדד ומהמשך אכלוס מגדל A בפרויקט לנדמארק ת"א אשר שווק במלואו. מנגד, השפעות חיוביות אלה קוזזו חלקית עם הירידה בהכנסות מתוספות פדיון בקניוני החברה בשל מבצע "עם כלביא". להערכת החברה, קצב ה-NOI השנתי המייצג בעוד 12 חודשים יעמוד על כ-1.7 מיליארד שקל, בתמיכת המשך אכלוס מגדל A בפרויקט הדגל 'לנדמארק', מתרומת אכלוס קומה נוספת בקניון עופר רמת אביב, אכלוס חנויות שהיו בשיפוץ בעופר הקריון והתקדמות באכלוס שטחים הנמצאים עתה בשיפוץ בקניון עופר רחובות.

ה-FFO ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-3% לכ-304 מיליון שקל, בהשוואה לכ-294 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – בעיקר כתוצאה מהגידול האמור ב-NOI. להערכת החברה, קצב ה-FFO השנתי המייצג בעוד 12 חודשים יעמוד על כ-1.3 מיליארד שקל.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-22% לכ-437 מיליון שקל, בהשוואה לכ-359 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווחים נבעה בעיקר מעליית שווי נדל"ן להשקעה, נטו ממס בסך של כ-297 מיליון שקל בשל גידול בדמי השכירות בנכסי החברה, בהשוואה לעלייה מתונה יותר של כ-249 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, לצד קיטון בהוצאות המימון, נטו כתוצאה מעלייה מתונה יותר במדד המחירים לצרכן.

תוצאות המחצית הראשונה של שנת 2025:

ה-NOI המיוחס לבעלים במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-8% לכ-790 מיליון שקל, בהשוואה לכ-731 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מהמשך אכלוס מגדל A בפרויקט לנדמארק ת"א אשר תרם כ-35 מיליון שקל ל-NOI, מעלייה ריאלית בדמי שכירות ומעליית המדד.

ה-FFO במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-7% לכ-602 מיליון שקל, בהשוואה לכ-562 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – בעיקר כתוצאה מהגידול האמור ב-NOI, שקוזז חלקית עם העלייה בהוצאות המיסים השוטפים.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-12% לכ-674 מיליון שקל, בהשוואה לכ-603 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווחים נבעה בעיקר מעליית שווי נדל"ן להשקעה ומירידה בהוצאות המימון, נטו.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות לסוף הרבעון השני של שנת 2025 עלה לכ-12.2 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-11 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-1.2 מיליארד שקל, תוך שהחברה חילקה דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום כולל של 360 מיליון שקל באותה התקופה.

במקביל לפרסום הדוחות, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד נוסף לבעלי המניות בסך של 90 מיליון שקל, שישולם בחודש הבא.

פרויקטים בייזום בשלבי הקמה ואכלוס – לחברה ארבעה פרויקטים שונים הנמצאים בשלבי הקמה, הצפויים להניב לחברה עם אכלוסם עד לשנת 2027 תוספת NOI שנתית של כ-105 מיליון שקל (חלק החברה) ורווח גולמי ממכירות דירות מגורים בפרויקט לנדמארק ת"א בסך של כ-68 מיליון שקל (חלק החברה). בנוסף, המשך האכלוס של שני הפרויקטים שבנייתם כבר הושלמה – מגדל A לנדמארק ובניין משרדים בנוף הגליל - צפויים לתרום לחברה תוספת NOI שנתית בסך של כ-20 מיליון שקל (חלק החברה).

פרויקטים בייזום בשלבי תכנון - לחברה חמישה פרויקטים נוספים בתחום המשרדים והמסחר הנמצאים בשלבי תכנון שונים בהיקף של כ-84 אלף מ"ר, הצפויים להניב לחברה תוספת NOI שנתית בסך של כ-120 מיליון שקל עד סוף שנת 2029 (חלק החברה בתפוסה מלאה).

חברת אביב מליסרון (מגורים) – לחברת אביב מליסרון, המתמחה בבנייה למגורים ובהתחדשות עירונית, צבר פרויקטים בתהליכי בנייה ובתכנון בהיקף כולל של כ-4,700 יחידות דיור (חלק אביב מליסרון כ-3,000 יחידות דיור), הצפוי לתרום הכנסות מצרפיות בסך של כ-15.2 מיליארד שקל ורווח גולמי של כ-2.5 מיליארד שקל (100%). בנוסף, מקדמת אביב מליסרון פרויקטים נוספים של התחדשות עירונית בהיקף של כ-5,000 יחידות דיור הנמצאים בשלבים ראשוניים. אביב מליסרון פועלת ליישום התכנית האסטרטגית להגדלה משמעותית של היקפי הפעילות במהלך השנים הקרובות, בדגש על פרויקטים בהתחדשות עירונית, עסקאות קומבינציה ורכישת קרקעות, בעיקר במרכז הארץ. בימים אלה, נערכת אביב מליסרון לתחילת ההקמה של חמישה פרויקטים למגורים, שיתווספו לחמישה פרויקטים הנמצאים כבר כיום בשלבי בנייה, ובכך יהיו בשלבי ביצוע שונים כ-1,400 יחידות דיור.

בחודשים יוני ויולי 2025, הנפיקה החברה אגרות חוב, בדרך של הרחבת סדרות י"ט וכ"א, בסכום כולל של כ-1.1 מיליארד שקל, וכן הנפיקה סדרת נע"מ בסך של כ-680 מיליון שקל. תמורת ההנפקה של אגרות החוב יועדה בעיקרה לצורכי מיחזורי חוב, כאשר במהלך הרבעון השני של השנה ולאחריו השלימה החברה מיחזור חוב בהיקף של למעלה מ-2 מיליארד שקל.

בחודש מרץ 2025, זכתה אביב מליסרון במכרז רמ"י בשדה דב צפון בת"א, לרכישת קרקע לבניית 320 יחידות דיור וכ-4,800 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה, בתמורה לכ-605 מיליון שקל (בתוספת מס רכישה ומע"מ). להערכת החברה, עלות הפרויקט תסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל והרווח הגולמי בגינו יסתכם בכ-320 מיליון שקל.

אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "אנחנו מסכמים את המחצית הראשונה של 2025 עם צמיחה בכל המדדים המרכזיים, הישג המתחדד גם על רקע התקופה המאתגרת שבמהלכה נסגרו הקניונים לעשרה ימים בעקבות המערכה מול איראן. החברה מציגה גידול ב-FFO וב-NOI, לצד עלייה ריאלית של כ-7% בדמי השכירות בחוזים חדשים וחידושי חוזים, ואנו מזהים את המשך המגמה החיובית גם בימים אלה. מאז הסתיים מבצע "עם כלביא" אנו עדים להתאוששות מהירה בפדיונות בקניוני עופר, עם עלייה חדה של כ-15%, על-פי נתוני RIS.

לצד פעילות הקניונים, החברה האיצה את פעילותה בתחום המשרדים עם השלמת האיכלוס של מגדל לנדמארק A העומד היום על 100% תפוסה, וממשיכה בתנופת הפיתוח שלה, לרבות המשך בניית מגדל B בלנדמארק, בניית הקומה השלישית של קניון עופר רמת-אביב, הקניון החדש עופר יבנה והרחבת מרכז הקניות הפתוח עופר נוף הגליל.

בתחום המגורים, ממשיכה החברה, באמצעות 'אביב מליסרון', לצמוח ולהרחיב את צבר הפרויקטים, עם זכייה משמעותית בקרקע במתחם שדה דב בתל אביב, להקמת 320 יח"ד ושטחי תעסוקה ומסחר, ובפרויקטים נוספים של התחדשות עירונית.

מליסרון ממשיכה בתנופת עשיה וצמיחה, ובפעילות יציבה עם בסיס תפעולי חזק, פורטפוליו נכסים מגוון ואיכותי, וצבר פרויקטים נרחב בפיתוח".

ליאורה עופר, יו"ר מליסרון: "התוצאות הטובות של מליסרון במחצית הראשונה של 2025, בתוך תקופה של אי וודאות מתמשכת בישראל, ממחישות את היכולות והחוזקות של החברה, וכן את העוצמה של אזרחי ישראל שממשיכים להציג חוסן ומקיימים שגרה לצד המלחמה. מליסרון ממשיכה להתפתח ולבסס מנועי צמיחה משמעותיים לשנים הבאות, ולהביא ללקוחותיה את המוצר הטוב ביותר בכל תחומי פעילותה, וכל זאת על בסיס יישום אסטרטגיה עסקית ברורה לגיוון מקורות ההכנסה ופיתוח והשבחה של הפורטפוליו. נמשיך לפעול מתוך מחויבות עמוקה ליצירת ערך מתמשך עבור בעלי המניות, השוכרים וקהל הלקוחות. אנו ממשיכים לייחל לשובם המהיר של החטופים, לשלומם של חיילי צה"ל ולחזרה לימים של יציבות ובטחון בישראל".



