חברת אייקון גרופ מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025 ולמחצית הראשונה של השנה. הקבוצה הינה, בין היתר, המפיצה של מוצריApple , ומפיצת מוצרי Lenovo, Asus, HPE ו-Check Point בישראל, וכן הבעלים של רשת החנויות iDigital (איידיגיטל).

לדברי דורון סלע, מנכ"ל אייקון גרופ: "ברבעון השני המשכנו לפעול לפי תוכניות העבודה שלנו, תוך מתן הצעות ערך טובות יותר ללקוחות, לצד הקפדה על צד ההוצאות. תוצאות הרבעון הושפעו מכך שבמהלך מבצע 'עם כלביא' חנויות הקבוצה היו סגורות או לכל היותר פעלו במתכונת חלקית ותנועת המבקרים בקניונים היתה דלילה ביותר ולכן חלה ירידה במכירות מגזר הקמעונאות של הקבוצה. בנוסף, עקב ביטולי טיסות לישראל חלו עיכובים משמעותיים בהגעת משלוחי סחורה מספקי הקבוצה, שהשפיע על המלאי וקצב המכירות. למועד פרסום הדו"ח פעילות הקבוצה מתנהלת באופן סדיר, כאשר אנו ממשיכים לפעול לחיזוק וביסוס מיצובה המוביל בקרב קהל הלקוחות. יצוין כי לאחר תקופת הדוח ועד למועד פרסום דוח זה חלה עליה בהכנסות הקבוצה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ובחודש יולי ההכנסות בחנויות זהות עלו בכ- 4.7% לעומת תקופה מקבילה אשתקד".

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השני

הכנסות הקבוצה ברבעון השני של 2025 הסתכמו בכ-365.4 מיליון שקל, לעומת כ-377.4 מיליון שקל ברבעון השני של 2024. הירידה נבעה ממגזר הקמעונאות, בעיקר בשל סגירת החנויות או לכל היותר פעילות במתכונת חלקית בתקופת מבצע ״עם כלביא״ (המלחמה עם איראן).

במגזר הקמעונאות הסתכמו ההכנסות בכ-100.6 מיליון שקל, לעומת כ-115 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הירידה נבעה, כאמור, בעיקר מהשפעת ימי המלחמה עם איראן.

במגזר ההפצה גדלו ההכנסות לכ-264.8 מיליון שקל, לעומת כ-262.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2024.

הרווח הגולמי ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-36.7 מיליון שקל, לעומת כ-41 מיליון שקל ברבעון השני של 2024. שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-10%, לעומת כ-10.9% ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה בשיעור הרווח הגולמי ברבעון השני נובעת ממגזר ההפצה כתוצאה מהשפעת הירידה בשער החליפין של הדולר.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2025 הסתכם בכ-10 מיליון שקל, לעומת כ-15 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי ברבעון השני של 2025 כללו תוצאות החברה הוצאות חד פעמיות בסך של כמיליון שקל בגין סגירת סניפי גודיז וכן בגין מעבר משרדי החברה למעונם החדש.

ה-EBITDA (בנטרול IFRS16) הסתכם ברבעון השני של השנה בכ-11.4 מיליון שקל, לעומת כ-15.3 מיליון שקל ברבעון השני של 2024.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של 2025 בכ-6.4 מיליון שקל, לעומת כ-7.8 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. השינוי ברווח נובע מהקיטון ברווח התפעולי, כאמור, בקיזוז חלקי עם קיטון בהוצאות המימון, נטו שנובע בעיקר מהכנסות מהפרשי שער כתוצאה מירידת שער הדולר לעומת השקל ומירידה בהיקף החוב הבנקאי.

עיקרי התוצאות הכספיות למחצית הראשונה

הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של 2025 הסתכמו בכ-712.2 מיליון שקל, לעומת כ-764.4 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024. הירידה האמורה אפיינה את שני מגזרי הפעילות ונובעת בעיקר מירידה במכירות מחשבים וציוד היקפי במגזר ההפצה וירידה במכירות אייפונים ואביזרים במגזר הקמעונאות - בין היתר כתוצאה מכך שבתקופת המלחמה עם איראן החנויות היו סגורות או לכל היותר פעלו במתכונת חלקית. כמו כן, ירידת שער החליפין של הדולר ביחס לשקל משפיעה לשלילה על מחירי המכירה של מוצרי הקבוצה.

במגזר הקמעונאות הסתכמו ההכנסות בכ-206 מיליון שקל, לעומת כ-232.9 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד.

במגזר ההפצה הסתכמו ההכנסות בכ-506.2 מיליון שקל, לעומת כ-531.5 מיליון שקל במחצית המקבילה ב-2024.

הרווח הגולמי בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-73.5 מיליון שקל, לעומת כ-83.2 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024. שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-10.3%, לעומת כ-10.8% במחצית המקבילה אשתקד. עיקר הירידה בשיעור הרווח הגולמי בתקופת הדוח נובעת ממגזר ההפצה כתוצאה מהשפעת הירידה בשער החליפין של הדולר.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2025 הסתכם בכ-22.2 מיליון שקל, לעומת כ-31.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2024. יצוין, כי בתקופה ב-2025 נכללו הוצאות חד פעמיות בסך של כ-2 מיליון שקל בגין סגירת סניפי גודיז וכן בגין מעבר משרדי החברה למעונם החדש.

ה-EBITDA (בנטרול IFRS16) הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ-24.5 מיליון שקל, לעומת כ-31.7 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024.

הרווח הנקי הסתכם בכ-12.5 מיליון שקל, לעומת כ-16.9 מיליון שקל בששת החודשים הראשונים של 2024. השינוי ברווח נובע מהקיטון ברווח התפעולי, כאמור, בקיזוז חלקי עם קיטון בהוצאות המימון, נטו, כמוסבר בהתייחס לרבעון.

באפריל 2025 הודיעה החברה על מעבר למשרדי הקבוצה החדשים. השטח של משרדי הקבוצה החדשים הינו כ- 1,600 מ״ר לעומת כ- 1,900 מ״ר לפני המעבר. עד המעבר האמור משרדי החברות בקבוצה היו ב-3 אתרים נפרדים ועם המעבר משרדי הקבוצה מרוכזים באתר אחד.



לגרף אייקון גרופ לחצו כאן

21 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 14.96 מיליון באייקון גרופ

קרנות נאמנות שמחזיקות את אייקון גרופ. לרשימה המלאה