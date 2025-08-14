המניה טסה 19%+ מנכ"ל עלבד יעקב חן: "הרבעון השני של השנה הוא רבעון שיא"

הרווח מפעילות נמשכת גדל ברבעון השני בכ-35.6% לכ-20.2 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA מפעילות נמשכת שמר על יציבות והסתכם בכ-58 מיליון שקל.

פרויקט הגדלת כושר הייצור באמצעות שיפור תהליכים ואופטימיזציה בין המפעלים הגדיל את הייצור הכמותי בתחום המגבונים בחציון בכ-9%, לצד שיפור גם בתפוקות מפעל הבדים.

הרווח התפעולי של מגזר מוצרי ההיגיינה הנשית, עלה בכ-40% לעומת הרבעון המקביל אשתקד בעקבות גידול בהכנסות המגזר ושיפור בתפוקות הייצור.

החברה העבירה תשלום אחרון על סך 32 מיליון שקל והשלימה את התחייבויותיה בגין רכישת Optimal Care הספרדית.

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 20 מיליון שקל - דיבידנד ראשון מזה 5 שנים.

חברת עלבד ממושב משואות יצחק, מיצרניות המגבונים הלחים המובילות בעולם ויצרנית המותג הפרטי הגדולה לשוק האמריקאי בתחום הטמפונים, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2025 המשקפות את המשך יישום תכנית המיקוד של ההנהלה:

ההכנסות ברבעון השני של 2025 הסתכמו בכ-462.3 מיליון שקל, צמיחה של כ-5.1% לעומת כ-440 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במטבע מקור צמחו ב-3.8%. ההכנסות במחצית הראשונה הסתכמו בכ-884.5 מיליון שקל לעומת כ-856.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – עלייה של כ-3.3%. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול במכירות במגזר המגבונים הלחים. היקף המכירות בחו"ל מהווה כ-92% ממחזור המכירות וקיימת לחברה חשיפה לשינויים בשערי החליפין. היקף המכירות בחציון הראשון במטבע מקור גדל בשיעור של כ- 4.2%. השפעת השינויים בשערי החליפין בתקופת הדו"ח מול התקופה המקבילה אשתקד הינה קיטון של כ- 0.9% בהכנסות.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השני בכ-94 מיליון שקל (20.3%) לעומת כ-93.1 מיליון שקל (21.1%) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה הסתכם בכ-177.1 מיליון שקל (20%), זהה לתקופה המקבילה אשתקד בה עמד הרווח הגולמי על כ-177.1 מיליון שקל (20.7%).

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות הסתכם ברבעון השני בכ-33.7 מיליון שקל לעומת כ-33.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות במחצית הראשונה הסתכם בכ-58.9 מיליון שקל לעומת כ-59.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA מפעילות נמשכת הסתכם ברבעון השני בכ-58.2 מיליון שקל לעומת כ-57.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA מפעילות נמשכת במחצית הראשונה הסתכם בכ-107.7 מיליון שקל לעומת כ-106.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-1.5%.

הרווח מפעילות נמשכת הסתכם ברבעון השני בכ-20.2 מיליון שקל לעומת כ-14.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – עלייה של כ-35.6%. הרווח מפעילות נמשכת במחצית הראשונה הסתכם בכ-30.5 מיליון שקל לעומת כ-24.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-25.1%.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני בכ-25.1 מיליון שקל לעומת כ-15.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – עלייה של כ-64.4%. הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם בכ-36.3 מיליון שקל לעומת כ-29.7 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד – עלייה של כ-21.9%.

החברה הודיעה כי לראשונה מזה 5 שנים, יחולק דיבידנד לבעלי המניות והוא יעמוד על סך של 20 מיליון שקל. המועד הקובע לחלוקת הדיבידנד הוא 21 בספטמבר ומועד התשלום הוא 5 באוקטובר.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני בכ-38.2 מיליון שקל לעומת כ-51.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה הסתכם בכ-70.9 מיליון שקל לעומת כ-83.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה נערכה להגדלת מלאי חומרי הגלם, הבדים והתוצרת הגמורה כדי לענות על הביקוש הגובר ולאפשר רציפות ויציבות אספקות לאור אתגרי שרשרת האספקה העולמית. תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בתקופת הדו"ח נובע בעיקרו מרווח בסך של כ- 36 מיליון שקל, התאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים בסך של כ-67 מיליון שקל, בניכוי גידול בסעיפי ההון החוזר בסך של כ-12 מיליון שקל ותשלומי מזומנים למיסים וריביות נטו בסך של כ-20 מיליון שקל.

החוב נטו עומד על רמה של כ-430 מיליון שקל.

ההון עצמי מסתכם נכון לסוף הרבעון השני של 2025 ב-482.6 מיליון שקל ומהווה כ-31% מסך המאזן.

באשר להתקדמות הקמת קו הייצור החדש והחדשני של החברה במפעלה שבעיר דימונה, מציינת עלבד כי הוא צפוי להתחיל בייצור מסחרי בשנת 2026.

מנכ"ל עלבד יעקב חן: "הרבעון השני של השנה הוא רבעון שיא ברמת ההכנסות שהסתכמו בכ-462 מיליון שקל והוא משקף צמיחה גם מול הרבעון המקביל אשתקד וגם מול הרבעון הראשון של השנה.

אנו ממשיכים לצמוח בשווקי היעד המרכזיים שלנו באירופה והגדלנו את כושר הייצור על ידי שיפור תהליכים ואופטימיזציה בין המפעלים. במהלך הרבעון השני ביצענו את התשלום האחרון בגין רכישת חברתOptimal Care הספרדית בסך 32 מיליון שקל. בזכות ייצור המזומנים הרבעון, גם לאחר תשלום זה, אנו עדיין שומרים על האיתנות הפיננסית שלנו ויחס חוב ל-EBITDA של 2.

המשכנו לצמוח בהכנסות בשלושת מגזרי הפעילות של החברה ומגזר מוצרי ההיגיינה הנשית (טמפונים) הראה שיפור בתוצאותיו. התייקרות מחירי הבדים הלא ארוגים והגידול בתפוקות הייצור חיזקו את התוצאות המשותפות של מגזר הבדים הלא הארוגים ומגזר המגבונים הלחים.

בהסתכלות קדימה, קיבלנו החלטה להשקיע 5.7 מיליון אירו באירופה, בעיקר במפעל החברה בפולין, במטרה לחזק את הצמיחה ולהגדיל את כושר הייצור כדי להיענות לביקושים ולהזדמנויות העסקיות. אנו מצפים לתחילת הייצור במפעל שלנו בדימונה שיחזק את פעילותנו בתחום הבדים הלא ארוגים ללא פלסטיק בהתאם למגמה בשוק האירופאי".



