אפולו פאוור תספק קירוי סולארי גמיש למגרשי ספורט בתל אביב-יפו

חברת אפולו פאוור תספק קירוי סולארי גמיש למגרש ספורט בתל אביב במסגרת תוכנית לאומית. הפיילוט, בהובלת הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו, נועד להפוך את מגרשי הספורט למוקדי אנרגיה קהילתיים, להפחית את איי החום העירוניים ולשפר את השימוש במגרשים.
ההסכם עם הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו (תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עיריית ת"א-יפו) לפיתוח, אספקה והקמה של מערכת קירוי סולארי גמיש בפיילוט ראשון מסוגו לקירוי מגרש כדורסל בעיר. הפרויקט מגיע בהמשך לתוכנית לאומית שאושרה בחודש יולי 2025, לקירוי סולארי של כ-1,000 מגרשי ספורט ציבוריים ברחבי הארץ. המערכת הסולארית שתסופק על ידי אפולו פאוור תכלול פיתוח של מערכת עיגון מיוחדת לפאנלים ותמורתה תקבל אפולו פאוור מהרשות סכום של כ- 500,000 ₪.
הקירוי הסולארי מיועד לתרום להצללה של המגרשים, לייעל את השימוש בהם, להפחית את איי החום העירוניים ולייצר אנרגיה סולארית נקייה על גבי תשתיות קיימות, ובכך להפוך שטחים ציבוריים אלו למוקדי אנרגיה קהילתיים. שימוש בפאנלים הסולאריים של החברה מאפשר יישום יעיל של מערכות קירוי סולאריות תוך צמצום הצורך בקונסטרוקציות מסיביות, ולכן הוא מתאים במיוחד לפרויקטים של הצללה סולארית בשטחים ציבוריים.
עודד רוזנברג, מנכ"ל אפולו פאוור: "אנו שמחים על חתימת ההסכם עם עיריית תל אביב לפיתוח פתרון קירוי מגרשי ספורט עם הפאנלים הסולאריים הקלים והגמישים שלנו. הרגולציות החדשות בישראל מייצרות לנו הזדמנות מעולה להפיץ את המוצרים שפיתחנו, ולפתוח למעשה שוק חדש - שכן המוצר שלנו מתאים לכל גג ולכל מבנה, פרטי או מסחרי, וצפוי להוזיל את התשתיות הקונסטרוקטיביות במגרשי הספורט אשר יכוסו בסככות סולאריות. הפתרון של כיסוי מגרש ספורט בתוך עיר בפאנלים סולאריים שייצרו חשמל נקי במקביל לזה שייצרו צל לילדי העיר תואם את החזון שלנו - הפקת אנרגיה סולארית מכל מקום החשוף לאור השמש".