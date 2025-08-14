120 מיליון שקל – זה הסכום שמיטב תחזיר לעמיתיה במסגרת הסדר פשרה

בית המשפט העליון אישר אתמול את הסדר הפשרה המתוקן, בין מיטב בית ההשקעות לבין עמיתי קופת הגמל שלה לשעבר "דש", וזאת במסגרת תביעה ייצוגית שהגישו העמיתים נגד מיטב. על פי ההסדר, יקבלו עמיתי הקופה 120 מיליון שקל.

מדובר בתביעה ייצוגית שהוגשה לפני מספר שנים בידי שני עמיתים בקופת הגמל, ישראל גרינברג שהצטרף לקופה בשנת 1969 ומיכאל לוינרד שהצטרף לקופה בשנת 1984. השניים טענו כי דש גבתה מהם דמי ניהול, בניגוד למה שהוסכם עמם בעת הצטרפותם לקופה.

פסק הדין המקורי מאוגוסט 2021 קבע פיצוי לקבוצה בסך של כ- 400 מיליון שקל כולל שכר טרחה וגמול לאחר שקבע, כי קופת הגמל אכן גבתה דמי ניהול בניגוד להסכמים. מיטב ערערה על הפסיקה לעליון שהפנה את הצדדים להליך של גישור. הסדר הפשרה ממאי 2023 קבע פיצוי לקבוצה של כ- 120 מיליון שקל וכי השאלה האם שכר הטרחה והגמול כלולים בסכום זה או בנוסף אליו. ביה"מ המחוזי דחה את ההסדר וקבע פיצוי לקבוצה בסך של כ- 200 מיליון שקל בתוספת שכר טרחה וגמול.

מיטב ערערה שוב לעליון על פסיקת המחוזי, ואתמול, כ-13 שנים לאחר הגשת התביעה הראשונה, אישר היום בית המשפט העליון את הסדר הפשרה בין מיטב בית ההשקעות לבין עמיתי קופת הגמל שלה לשעבר. על פי הסדר הפשרה ותיקונו, תחזיר מיטב לעמיתים 120 מיליון שקל.

בפסק הדין שלו כתב שופט ביה"מ העליון חאלד כבוב: "הסדר הפשרה הסופי ראוי, הוגן וסביר בנסיבות העניין, כך שיש לאשרו", כתב השופט חאלד כבוב בפסק הדין. "הקביעה כי מאזן הסיכויים והסיכונים אינו נוטה במובהק לאף אחד מהצדדים, אינה מלמדת על כך שסכום ההשבה נדרש להיות בהכרח מחצית מסכום פסק הדין, ועשויים להתקיים מספר סכומי השבה המגלמים הסדר פשרה ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה".

