נקסט ויז׳ן מדווחת על הזמנה נוספת בהיקף של של כ-4.1 מיליון דולר

מתחילת השנה דיווחה החברה על 18 עסקאות בהיקף כולל של כ-96.1 מיליון דולר
נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות (TASE: NXSN), חברת צמיחה טכנולוגית המפתחת, מייצרת ומשווקת פתרון צילומי, יום ולילה מיוצב לכלים קרקעיים ואוויריים כדוגמת מיקרו ומיני מזל"טים ורחפנים, בעלות יחס משקל/גודל וביצועים מהטובים בעולם, מדווחת היום על קבלת הזמנה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה ללקוח בתמורה לסך של כ –4.1 מיליון דולר.
שיעור של 15% מהתמורה שולמה כמקדמה. יתרת התמורה תשולם בתוך 30 ימים מהמועד שבו שלחה החברה את המוצרים ללקוח, בהתאם למועדים מוסכמים בין הצדדים. החברה תספק את המוצרים בהתאם למועדים מוסכמים עם הלקוח במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2025.
מתחילת השנה דיווחה נקסט ויז'ן על 18 עסקאות למכירת מצלמות ואביזרים נוספים שתמורתן מעל שני מיליון דולר. סך עסקאות אלה מסתכם להיקף כולל של כ-96.1 מיליון דולר.
אתמול דיווחה החברה על עסקה למכירת מצלמות ואביזרים נוספים בתמורה ל-2.5 מיליון דולר, כאשר 30% מהתמורה שולמה כמקדמה והיתרה תשולם בתוך 45 יום ממועד הוצאת המוצרים ללקוח. הזמנה זו תסופק בהתאם למועדים המוסכמים ועד תום שנת 2025.
בתחילת השבוע דיווחה החברה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2025 מדוחותיה הכספיים עולה כי הכנסות החברה צמחו בכ-32% ברבעון השני של שנת 2025 והסתכמו בכ- 37 מיליון דולר וכי הרווח הנקי עמד על כ-23.2 מיליון דולר בדצמבר 2024 דיווחה החברה על יעד צמיחה שנתי לשנת 2025 של 160 מיליון דולר.