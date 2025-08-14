או.פי.סי אנרגיה ביצעה גיוס הון מוצלח בהיקף של 900 מיליון שקל

או.פי.סי אנרגיה נערכת להמשך צמיחה משמעותית. החברה מעדכנת כי ביצעה גיוס הון בהיקף של 900 מיליון שקל בדרך של הקצאה פרטית לשורה של גופים מוסדיים מובילים ובהם חברות הביטוח הפניקס, מגדל, הראל ומנורה שהינן בעלות עניין בחברה וכעת הגדילו את אחזקתן, בצעד המהווה הבעת אמון באסטרטגיית החברה.
ההקצאה בוצעה לפי מחיר של 48 שקל למניה, כאשר במסגרת הגיוס הקצתה החברה סך כולל של 18,750,000 מניות רגילות, שתהוונה כ-6.33% מהון החברה לאחר השלמת הקצאתן. את ההנפקה הובילה חברת החיתום ברק קפיטל.
אתמול פרסמה החברה את דו"חותיה לרבעון השני של 2025 והציגה תוצאות חזקות, עם גידול של כ-34% ב-EBITDA לאחר איחוד יחסי לכ-323 מיליון שקל, כאשר בארה"ב ה-EBITDA צמח בכ-55% ל-201 מיליון שקל.
השבוע עדכנה החברה על אבן דרך אסטרטגית להמשך צמיחה בישראל – אישור ממשלה לתוכנית תחנת הכוח חדרה 2 (כ-850 מגה וואט) שמקדמת החברה.
בארה"ב נהנית החברה מסביבה עסקית תומכת, והציגה ברבעון השני של 2025 הכפלה של ה- EBITDAבמגזר ה-Energy Transition, כאשר בהמשך לכך, בחודש יולי האחרון נרשם גידול חד נוסף במחירי הזמינות ב- PJM לשנים 2026-2027.
ביוני האחרון ביצעה החברה גיוס הון בהיקף של 850 מיליון שקל לפי מחיר של 39.9 שקל למניה.
גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה: "אנו מודים למשקיעים על ההיענות המשמעותית בהנפקה, ורואים בכך הבעת אמון נוספת מצד שוק ההון בכיווני ההתפתחות של החברה. לאו.פי.סי אנרגיה מנועי צמיחה משמעותיים וסביבה עסקית ורגולטורית תומכת, הן בישראל והן בארה"ב, כאשר כספי ההנפקה ישמשו להמשך מימוש אסטרטגיית החברה – הכוללת הרחבה והשבחה של הפעילות ויצירת מנועי צמיחה חדשים".