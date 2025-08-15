יוליוס בר: הנפט נכנס לתקופה של שפע ומחירים נמוכים

הנפט נכנס לתקופה של שפע ומחירים נמוכים

הנרטיב שנשמע מוקדם יותר השנה על שוק נפט שהולך ומתהדק נראה פחות אטרקטיבי. מלאי הנפט בצפון אמריקה מתנפחים על אף התמתנות בקצב הייצור ועלייה בביקושים. לאחר שנים של צמיחה, יצוא הנפט הגולמי ומוצרי הנפט של ארצות הברית נמצא בסטגנציה. עדיין לא ברור אם מדובר כבר בתוצאה של תחרות מוגברת בשווקים העולמיים שנובעת מגידול ביצוא מדרום אמריקה ומהמזרח התיכון. עם זאת, מצב זה הופך את הנפט לאופציה פחות מועדפת לטיפול בגירעונות סחר. המצב הבסיסי של הנפט נותר ללא שינוי: ביקוש חלש יחסית והיפוך במדיניות מדינות הנפט צפויים להביא לעלייה בהיצע בחודשים הקרובים. אנו צופים כי הנפט ייסחר סביב 60 דולר ארה״ב ושומרים על עמדת Neural.

הנתונים הרשמיים של שוק הנפט האמריקאי, אשר עדיין נחשבים לאמינים יחסית, ממשיכים להצביע על עלייה במלאים ובכך על עלייה בהיצע הנפט בצפון אמריקה. אמנם הביקוש נותר חזק והייצור מתקרב למצב של סטגנציה, אך הצמצום בהיצע שנצפה באופן זמני מוקדם יותר השנה היה ככל הנראה תוצאה של גורמי מסחר ולא של מגמות פונדמנטליות אחרות. יבוא הנפט הגולמי מקנדה מתגבר שוב לאחר סיום עונת השריפות ובמקביל הושלמה במידה רבה הרחבת היצוא הישיר דרך האוקיינוס השקט. עם זאת, רכישת נפט אמריקאי כבר אינה אפשרות פשוטה לאיזון מחדש של כל גירעון סחר עם ארצות הברית. במקום זאת, העלייה המבנית ביצוא הגז הטבעי ככל שתשתיות הנמלים מתרחבות, נותרה האפשרות המעשית יותר להתחייבויות דו־צדדיות מסוג זה, אם כי עם השפעה ערכית נמוכה יותר.

עמדותינו לגבי שוק הנפט נותרו ללא שינוי. המוקד עבר מגורמים גיאופוליטיים ומתנודות מצב רוח מונעות פחד, אל עבר נרמול ההיצע מצד מדינות הנפט והיחלשות הביקוש הכללית. הנפט נכנס לתקופה של שפע ומחירים נמוכים, המאפיינת הן את שיא הייצור האמריקאי והן את שיא הצריכה הסינית. השיחות הצפויות סביב המלחמה באוקראינה עשויות להביא עמן רעש פוליטי מסוים, אך הן אינן צפויות להשפיע באופן מהותי על יסודות השוק.

נורברט ראקר, ראש תחום כלכלה ומחקר הדור הבא, יוליוס בר



ההאטה בקידוחי הנפט צפויה לבלום את צמיחת ייצור הגז הטבעי

בצפון אמריקה, מחירי הגז הטבעי שוברים את מגמת האינפלציה וירדו מתחת לרמה של 3 דולר על רקע תחזית מזג אוויר מתונה, תפוקה יציבה וביקוש חלש. אף על פי שהשיח סביב בינה מלאכותית ומרכזי נתונים גובר, צריכת הגז בתחנות הכוח נותרה נמוכה מהצפוי. עם זאת, אנו עדיין סבורים כי עידן הגז הזול בצפון אמריקה הגיע לסיומו. השילוב בין ירידה בקצב קידוחי הנפט לעלייה ביצוא הגז הטבעי הנוזלי צפוי למחוק בסופו של דבר את עודף המלאים ולהחזיר את המחירים לרמות שנראו מוקדם יותר השנה. לעת עתה אנו שומרים על עמדת Neutral ועל יעדי המחיר שלנו.

מעבר לאוקיינוס האטלנטי, הגז הטבעי עומד מול מגמות אינפלציוניות. מחירי הגז הטבעי בארצות הברית ירדו אל מתחת ל־3 דולר ארה״ב, כאשר התחזיות למזג אוויר חם פחות פגעו במומנטום. עם זאת, המרכיב הדובי המשמעותי יותר בשוק הוא עמידות צמיחת הייצור, המוסיפה לעודף המלאים הקיים. למרות שמאגרי נפט הפצלים מפיקים תערובת של נפט וגז, אנו רואים כעת האטה בקצב הפקת הנפט אך צמיחה חזקה בייצור הגז הטבעי. נותר לראות אם ניתן להסביר את ההבדל הזה במלואו באמצעות העלייה הרגילה בתפוקת הגז מבארות פצלים שהולכות ומתיישנות, מה שמוסיף מידה של אי־ודאות לתחזית.

גם בצד הביקוש התמונה דובית יותר מכפי שציפינו בתחילת השנה. החום של הקיץ, הביקוש למיזוג והעלייה העונתית בצריכת חשמל לא העלו הפעם את השימוש בגז בתחנות הכוח באופן משמעותי. למעשה, ההפך- שריפת הגז לייצור חשמל נותרה הרבה מתחת לרמות שנצפו בשנה שעברה. התחרות מול פחם ואנרגיות מתחדשות היא עזה. מחירי הגז הגבוהים בתחילת השנה גרמו למעבר מדלק גז לפחם. במקביל, השקעות שיא באנרגיה נקייה מחזקות את ייצור החשמל מרוח, ובמיוחד מאנרגיה סולארית. מגמות אלו עומדות כולן בניגוד לאמונתנו במחירים מבניים גבוהים יותר של הגז בצפון אמריקה.

עם זאת, אנו עדיין סבורים כי ההאטה בקידוחי הנפט תבלום בסופו של דבר את צמיחת ייצור הגז הטבעי, בעוד העלייה ביצוא הגז הטבעי הנוזלי תוסיף לביקוש. שילוב זה צפוי בסופו של דבר להסיר את עודף המלאים. מגמות אינפלציוניות ניכרות היטב במקומות אחרים. העדר חידוש והרחבה של רשת החשמל בזמן, על רקע החזרת הייצור לארצות המקור ובניית מרכזי נתונים, מביא עמו סיכונים למחסור אזורי בחשמל. הדבר בולט במיוחד בחלקים מהמזרח של ארצות הברית, שם קפיצות במחירי מכרזי הקיבולת בתחנות הכוח מתחילות להעלות את תעריפי החשמל לצרכנים הסופיים. ההתנגדות הציבורית לחשבונות חשמל עולים הולכת וגוברת. לעת עתה אנו שומרים על עמדתנו הנייטרלית ועל יעדי המחיר שלנו, בידיעה שגלי חום בקיץ והוריקנים בסתיו יכולים להכניס תנודתיות משמעותית לשוקי הגז.

נורברט ראקר, ראש תחום כלכלה ומחקר הדור הבא, יוליוס בר



מדענים גילו מיקרובים לאנטיביוטיקות חדשות בעזרת בינה מלאכותית

מדענים זיהו מועמדים מבטיחים בארכיאה נגד העמידות לאנטימיקרוביאליים, שעשויים להזין את פיתוח האנטיביוטיקות מהדור הבא. על פי החוקרים, המיקרובים הקדומים עשויים להוות מאגר בלתי מנוצל לגילוי אנטיביוטיקות חדשות. למרות החדשות הטובות, תעשיית הביופארמה עדיין מתמודדת עם חוסר הוודאות שנגרם מאיומי המכסים. לאור חוסר הוודאות בנוגע למערכת הרגולטורית על רקע איומי המכסים, אנו ממשיכים לשמור על תחזית Neutral לנושא הגנומיקה שלנו.

חוקרים מאוניברסיטת פנסילבניה זיהו תרכובות שלא היו ידועות קודם לכן בארכיאה של מיקרובים שניתן למצוא במקומות עם תנאים קיצוניים שעשויות להניע את פיתוח האנטיביוטיקות של העתיד. במחקר שפורסם בכתב העת המדעי המבוקר Nature Microbiology, המדענים חשפו מועמדים מבטיחים למאבק בעמידות לאנטימיקרוביאליים (AMR) באמצעות שימוש בבינה מלאכותית. בעוד שרוב האנטיביוטיקות מקורן בחיידקים ובפטריות, הארכיאה מציעה, לפיכך, מאגר כמעט בלתי מנוצל לגילוי אנטיביוטיקות. הצורך באנטיביוטיקות חדשות הופך לקריטי יותר ויותר, שכן AMR היא אחת מאיומי בריאות הציבור הגלובליים הדחופים ביותר העומדים בפני האנושות במאה ה־21.

על פי החוקרים, 93% מתוך 80 ה־Archaeasins שנבחרו הראו פעילות אנטימיקרוביאלית כנגד פתוגנים כמו Acinetobacter baumannii ו-Escherichia coli. לדוגמה, השותפות הגלובלית למחקר ופיתוח אנטיביוטיקות (GARDP) מעריכה כי Acinetobacter baumannii העמיד לתרופות מקושר לכ־400,000 מקרי מוות בשנה ברחבי העולם.

בנושא אחר: תעשיית הביופארמה עדיין מתמודדת עם חוסר הוודאות שנגרם מאיום המכסים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמטרתו להוריד את מחירי התרופות ולהגביר השקעות מקומיות. זאת למרות החדשות הטובות מהמחקר המדעי שהוזכר לעיל.

מבחינת ביצועי השקעות, מדד Julius Baer Next Generation Genomics שלנו עלה בכ-7.6% מתחילת השנה, לעומת כ-5.2% במדדים דומים כמו Nasdaq Biotechnology Index. זאת בהשוואה לעלייה של 9.6% במדד S&P 500 באותה תקופה, מה שמדגיש את הסביבה המאתגרת שבה פועל נושא ההשקעה. לאור חוסר הוודאות המתמשך בנוגע למערכת הרגולטורית על רקע המכסים, אנו ממשיכים לשמור על עמדה ניטרלית בנושא הגנומיקה שלנו.

דמיאן נג, אנליסט מחקר "הדור הבא", יוליוס בר