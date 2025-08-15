לפני גמל נט - תשואות אינפיניטי פנסיה וגמל - יולי 2025

|
מספר קופה
|
שם קופה
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
מסלולים מנייתיים
|
11407
|
אינפיניטי גמל להשקעה מניות
|
2.52%
|
12.36%
|
23.23%
|
58.31%
|
12540
|
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
|
2.12%
|
7.09%
|
7.10%
|
52.52%
|
1211
|
אינפיניטי פיצויים סל מניות
|
2.66%
|
13.47%
|
25.57%
|
66.50%
|
חיסכון לכל ילד
|
11374
|
חיסכון לכל ילד סיכון מועט
|
0.81%
|
6.65%
|
12.64%
|
23.21%
|
11372
|
חיסכון לכל ילד סיכון בינוני
|
1.18%
|
9.11%
|
16.54%
|
32.96%
|
11914
|
חיסכון לכל ילד מסלול הלכה
|
2.06%
|
6.51%
|
6.67%
|
52.30%
|
11373
|
אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר
|
2.64%
|
12.57%
|
21.31%
|
63.28%
|
תשואות מסלולים כלליים
|
9638
|
אינפיניטי גמל להשקעה כללי
|
1.16%
|
7.52%
|
14.21%
|
30.03%
|
13229
|
אינפיניטי קרן השתלמות כללי
|
1.26%
|
8.11%
|
14.97%
|
31.56%
|
7232
|
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60
|
1.34%
|
8.27%
|
15.34%
|
34.72%
|
7233
|
אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה
|
0.94%
|
7.09%
|
13.96%
|
25.33%
|
מסלול מניות
|
1536
|
אינפיניטי גמל מסלול מניות
|
2.42%
|
14.59%
|
26.19%
|
83.06%
|
1537
|
אינפיניטי השתלמות מסלול מניות
|
2.16%
|
14.05%
|
24.09%
|
77.83%
|
פנסייה
|
14037
|
אינפיניטי מקיפה לבני 50 ומטה סה"כ
|
1.56%
|
9.63%
|
17.82%
|
39.23%
|
14038
|
אינפיניטי מקיפה לבני 50-60 סה"כ
|
1.09%
|
7.90%
|
15.08%
|
35.59%
|
14039
|
אינפיניטי מקיפה לבני 60 ומעלה סה"כ
|
1.11%
|
6.73%
|
12.46%
|
26.85%
|
|
אינפיניטי מקיפה מחקה מדד S&P 500 סה"כ
|
2.79%
|
3.69%
|
7.32%
|
49.46%
|
|
אינפיניטי מקיפה כהלכה סה"כ
|
1.93%
|
4.99%
|
6.62%
|
39.55%