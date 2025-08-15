לפני גמל נט - תשואות אינפיניטי פנסיה וגמל - יולי 2025

תיק אישי
תשואות אינפיניטי פנסיה וגמל - יולי 2025

תשואות אינפיניטי פנסיה וגמל - יולי 2025

 

 
מורן שקד
15/08/2025
 
 

מספר קופה

שם קופה

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 ח' אחרונים

תשואה 36 ח' אחרונים

מסלולים מנייתיים

11407

אינפיניטי גמל להשקעה מניות

2.52%

12.36%

23.23%

58.31%

12540

אינפיניטי גמל להשקעה הלכה

2.12%

7.09%

7.10%

52.52%

1211

אינפיניטי פיצויים סל מניות

2.66%

13.47%

25.57%

66.50%

חיסכון לכל ילד

11374

חיסכון לכל ילד סיכון מועט

0.81%

6.65%

12.64%

23.21%

11372

חיסכון לכל ילד סיכון בינוני

1.18%

9.11%

16.54%

32.96%

11914

חיסכון לכל ילד מסלול הלכה

2.06%

6.51%

6.67%

52.30%

11373

אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

2.64%

12.57%

21.31%

63.28%

תשואות מסלולים כלליים

9638

אינפיניטי גמל להשקעה כללי

1.16%

7.52%

14.21%

30.03%

13229

אינפיניטי קרן השתלמות כללי

1.26%

8.11%

14.97%

31.56%

7232

אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60

1.34%

8.27%

15.34%

34.72%

7233

אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה

0.94%

7.09%

13.96%

25.33%

מסלול מניות

1536

אינפיניטי גמל מסלול מניות

2.42%

14.59%

26.19%

83.06%

1537

אינפיניטי השתלמות מסלול מניות

2.16%

14.05%

24.09%

77.83%

פנסייה

14037

אינפיניטי מקיפה לבני 50 ומטה סה"כ

1.56%

9.63%

17.82%

39.23%

14038

אינפיניטי מקיפה לבני 50-60 סה"כ

1.09%

7.90%

15.08%

35.59%

14039

אינפיניטי מקיפה לבני 60 ומעלה סה"כ

1.11%

6.73%

12.46%

26.85%

 

אינפיניטי מקיפה מחקה מדד S&P 500 סה"כ

2.79%

3.69%

7.32%

49.46%

 

אינפיניטי מקיפה כהלכה סה"כ

1.93%

4.99%

6.62%

39.55%
