מגדל ביטוח ופיננסים תעניק מימון של 550 מיליון ש"ח לפרויקט דיור להשכרה של שיכון ובינוי בלב תל אביב

שיכון ובינוי מודיעה היום על הסכם מימון שנחתם עם חברת מגדל ביטוח ופיננסים, בהיקף של עד 550 מיליון שקל, לטובת הקמה והפעלה של פרויקט הדיור להשכרה "תע"ש השלום" בתל אביב.
הפרויקט, הממוקם בלב אזור הביקוש בסמוך לתחנת רכבת השלום ולתחנת מטרו עתידית בתל אביב, קיבל היתר בניה בימים האחרונים לפיו הפרויקט יכלול 180 יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח בשני בנייני מגורים וכן שטח מסחרי במפלס הרחוב. הפרויקט הינו חלק ממכרזי "דירה להשכיר", ונועד לספק פתרונות מגורים איכותיים להשכרה בלב העיר. חברת סולל בונה, מקבוצת שיכון ובינוי, תבצע את ההקמה של הפרויקט.
עבודות ההקמה של הפרויקט החלו בסוף 2024 כאשר אכלוס המתחם צפוי לקראת סוף שנת 2029. הסכם המימון הינו לתקופה של כ-16 שנה ויממן את הקמת הפרויקט וכן את תקופת ההשכרה לאחר אכלוסו.
המשך לשיתוף פעולה אסטרטגי עם מגדל
העסקה עם מגדל אינה הראשונה בין הצדדים: מגדל מממנת עבור שיכון ובינוי מגוון רחב של פרויקטים, וביניהם מעונות הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, אחזקות נדל"ן, פרויקטי אנרגיה ויזמות נוספים. לאחרונה נכנסה מגדל, ביחד עם כלל ומיטב, גם כשותפת אקוויטי בפורטפוליו של תאגידים המחזיקים בזיכיונות להקמת הפרויקטים הביטחוניים אותם מקימה קבוצת שיכון ובינוי בימים אלו עבור משרד הביטחון.
אבישי קימלדורף, מנכ"ל שיכון ובינוי נדל"ן מסר: "פרויקט תע"ש השלום הינו חלק מחזון קבוצת שיכון ובינוי לפיתוח דיור איכותי להשכרה בלב אזורי הביקוש, תוך ניצול יכולותינו בייזום, תכנון והקמה של פרויקטי נדל"ן איכותיים. מדובר בפרויקט ייחודי במיקום אטרקטיבי, הנהנה מביקושים חזקים ויספק סביבת מגורים ברמה גבוהה ללקוחותינו. אנו שמחים להמשיך ולהרחיב את שיתוף הפעולה עם חברת מגדל גם לפרויקט זה.״
ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח ופיננסים, הוסיף: "העמדת המימון לפרויקט היא ביטוי לאסטרטגיה ארוכת הטווח של מגדל בחיזוק שוק הדיור להשכרה בישראל, שוק צומח אליו נכנסנו בשנים האחרונות ואנו ממשיכים להעמיק בו את פעילותנו. מדובר במיזם איכותי במיקום מבוקש, שיספק פתרונות מגורים מודרניים ונגישים בלב תל אביב. אנו רואים בהשקעות מעין אלה הזדמנות ליצירת ערך לחוסכים שלנו, ונמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם שותפים אסטרטגיים כשיכון ובינוי".
הדמיה קרדיט צילום: מילבאוור אדריכלים