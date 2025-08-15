תיק אישי
לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות - מגדל יולי 2025

תשואות גמל והשתלמות - מגדל יולי 2025

 

 
בית מגדל, פסל מגדל, צילום: פאנדרבית מגדל, פסל מגדל, צילום: פאנדר
 
אלי מאיר
15/08/2025

תשואות קופות גמל והשתלמות לחודש 7/2025

 

מספר קופה

תשואה חודשית ל7/25

תשואה מצטברת       1-7/25

תשואה מצטברת 8/2024-7/2025  (12 חודשים)

תשואה מצטברת   8/2022-7/2025      (36 חודשים)

תשואה מצטברת 8/2020-7/2025         (60 חודשים)

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.7.2025

קרנות השתלמות

 

 

 

 

 

 

 

מגדל השתלמות כללי

579

0.82%

7.49%

13.47%

26.45%

50.52%

18,328,052

מגדל השתלמות אשראי אג"ח

199

0.18%

3.23%

6.86%

11.08%

13.70%

444,879

מגדל השתלמות אג"ח ממשלות

865

0.09%

2.61%

5.78%

3.10%

0.21%

130,525

מגדל השתלמות כספי (שקלי)

864

0.32%

2.54%

4.42%

11.53%

10.97%

185,661

מגדל השתלמות מניות

869

1.74%

12.96%

24.19%

48.96%

92.21%

1,794,271

מגדל  השתלמות הלכה

2048

1.27%

7.77%

13.80%

25.76%

39.74%

401,295

מגדל השתלמות עוקב מדדים- גמיש

7256

1.06%

-0.35%

-0.96%

10.39%

22.95%

499,964

מגדל השתלמות עוקב מדד s&p 500

14668

3.40%

0.78%

5.05%

 

 

3,372,639

קופות גמל

 

 

 

 

 

 

 

מגדל לתגמולים אג"ח ממשלות

859

0.09%

2.59%

5.74%

3.14%

0.26%

61,863

מגדל  לתגמולים כספי (שקלי)

858

0.32%

2.48%

4.34%

11.49%

10.91%

80,489

מגדל לתגמולים מניות

863

1.73%

13.21%

24.49%

49.15%

92.43%

798,504

מגדל לתגמולים אשראי ואג"ח

8012

0.18%

3.26%

6.86%

12.21%

16.65%

188,448

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה

9779

0.97%

8.76%

15.69%

30.96%

55.42%

1,818,792

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60

9780

0.84%

7.68%

13.82%

27.15%

49.29%

3,627,005

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה

9781

0.50%

5.60%

10.73%

19.69%

32.45%

2,209,277

מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p 500

13565

3.40%

0.78%

5.04%

60.66%

 

1,918,891

מרכזיות לפיצויים

 

 

 

 

 

 

 

מגדל מרכזית לפיצויים

745

0.86%

7.90%

14.38%

26.29%

42.91%

124,259

מקפת דמי מחלה

1161

0.91%

7.90%

14.39%

25.41%

41.67%

15,948

מקפת תקציבית

1304

0.40%

5.06%

10.22%

15.63%

23.01%

114,228

מגדל גמל להשקעה

 

 

 

 

 

 

 

מגדל גמל להשקעה מניות

7934

1.73%

13.69%

24.96%

49.63%

92.79%

441,918

מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

7935

0.55%

5.88%

11.11%

17.24%

21.35%

73,686

מגדל גמל להשקעה כללי

7936

0.88%

8.51%

14.97%

29.16%

48.65%

809,795

מגדל גמל להשקעה הלכה

7937

1.29%

7.96%

14.04%

26.01%

40.17%

67,114

מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500*

13563

3.40%

0.87%

5.12%

60.39%

 

884,654

חיסכון לכל ילד

 

 

 

 

 

 

 

מגדל חסכון לילד מסלול הלכה

9895

1.27%

7.78%

13.74%

25.66%

39.66%

133,576

מגדל חסכון לילד סיכון מועט

9896

0.45%

5.25%

10.13%

17.57%

26.81%

578,454

מגדל חסכון לילד סיכון בינוני

9897

0.84%

7.70%

13.91%

26.87%

44.21%

133,392

מגדל חסכון לילד סיכון מוגבר

9898

1.63%

13.02%

23.81%

47.72%

89.44%

173,153

 

 

 

 

 

 

 

 

הנתונים נלקחו מאתר האוצר, הגמל נט.

 

 

 

 

 

 

 

*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקופת גמל /קרן השתלמות ,

 

 

 

 

 

 

 

ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים  של כל אדם.

 

 

 

 

 

 

 

תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.  אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

 

 

 

 

 

 

 

ט.ל.ח. 

 

 

 

 

 

 

 
x