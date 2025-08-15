לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות - מגדל יולי 2025

תשואות קופות גמל והשתלמות לחודש 7/2025
|
|
מספר קופה
|
תשואה חודשית ל7/25
|
תשואה מצטברת 1-7/25
|
תשואה מצטברת 8/2024-7/2025 (12 חודשים)
|
תשואה מצטברת 8/2022-7/2025 (36 חודשים)
|
תשואה מצטברת 8/2020-7/2025 (60 חודשים)
|
היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.7.2025
|
קרנות השתלמות
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל השתלמות כללי
|
579
|
0.82%
|
7.49%
|
13.47%
|
26.45%
|
50.52%
|
18,328,052
|
מגדל השתלמות אשראי אג"ח
|
199
|
0.18%
|
3.23%
|
6.86%
|
11.08%
|
13.70%
|
444,879
|
מגדל השתלמות אג"ח ממשלות
|
865
|
0.09%
|
2.61%
|
5.78%
|
3.10%
|
0.21%
|
130,525
|
מגדל השתלמות כספי (שקלי)
|
864
|
0.32%
|
2.54%
|
4.42%
|
11.53%
|
10.97%
|
185,661
|
מגדל השתלמות מניות
|
869
|
1.74%
|
12.96%
|
24.19%
|
48.96%
|
92.21%
|
1,794,271
|
מגדל השתלמות הלכה
|
2048
|
1.27%
|
7.77%
|
13.80%
|
25.76%
|
39.74%
|
401,295
|
מגדל השתלמות עוקב מדדים- גמיש
|
7256
|
1.06%
|
-0.35%
|
-0.96%
|
10.39%
|
22.95%
|
499,964
|
מגדל השתלמות עוקב מדד s&p 500
|
14668
|
3.40%
|
0.78%
|
5.05%
|
|
|
3,372,639
|
קופות גמל
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל לתגמולים אג"ח ממשלות
|
859
|
0.09%
|
2.59%
|
5.74%
|
3.14%
|
0.26%
|
61,863
|
מגדל לתגמולים כספי (שקלי)
|
858
|
0.32%
|
2.48%
|
4.34%
|
11.49%
|
10.91%
|
80,489
|
מגדל לתגמולים מניות
|
863
|
1.73%
|
13.21%
|
24.49%
|
49.15%
|
92.43%
|
798,504
|
מגדל לתגמולים אשראי ואג"ח
|
8012
|
0.18%
|
3.26%
|
6.86%
|
12.21%
|
16.65%
|
188,448
|
מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה
|
9779
|
0.97%
|
8.76%
|
15.69%
|
30.96%
|
55.42%
|
1,818,792
|
מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60
|
9780
|
0.84%
|
7.68%
|
13.82%
|
27.15%
|
49.29%
|
3,627,005
|
מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה
|
9781
|
0.50%
|
5.60%
|
10.73%
|
19.69%
|
32.45%
|
2,209,277
|
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p 500
|
13565
|
3.40%
|
0.78%
|
5.04%
|
60.66%
|
|
1,918,891
|
מרכזיות לפיצויים
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל מרכזית לפיצויים
|
745
|
0.86%
|
7.90%
|
14.38%
|
26.29%
|
42.91%
|
124,259
|
מקפת דמי מחלה
|
1161
|
0.91%
|
7.90%
|
14.39%
|
25.41%
|
41.67%
|
15,948
|
מקפת תקציבית
|
1304
|
0.40%
|
5.06%
|
10.22%
|
15.63%
|
23.01%
|
114,228
|
מגדל גמל להשקעה
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל גמל להשקעה מניות
|
7934
|
1.73%
|
13.69%
|
24.96%
|
49.63%
|
92.79%
|
441,918
|
מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
7935
|
0.55%
|
5.88%
|
11.11%
|
17.24%
|
21.35%
|
73,686
|
מגדל גמל להשקעה כללי
|
7936
|
0.88%
|
8.51%
|
14.97%
|
29.16%
|
48.65%
|
809,795
|
מגדל גמל להשקעה הלכה
|
7937
|
1.29%
|
7.96%
|
14.04%
|
26.01%
|
40.17%
|
67,114
|
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500*
|
13563
|
3.40%
|
0.87%
|
5.12%
|
60.39%
|
|
884,654
|
חיסכון לכל ילד
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל חסכון לילד מסלול הלכה
|
9895
|
1.27%
|
7.78%
|
13.74%
|
25.66%
|
39.66%
|
133,576
|
מגדל חסכון לילד סיכון מועט
|
9896
|
0.45%
|
5.25%
|
10.13%
|
17.57%
|
26.81%
|
578,454
|
מגדל חסכון לילד סיכון בינוני
|
9897
|
0.84%
|
7.70%
|
13.91%
|
26.87%
|
44.21%
|
133,392
|
מגדל חסכון לילד סיכון מוגבר
|
9898
|
1.63%
|
13.02%
|
23.81%
|
47.72%
|
89.44%
|
173,153
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הנתונים נלקחו מאתר האוצר, הגמל נט.
|
|
|
|
|
|
|
|
*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקופת גמל /קרן השתלמות ,
|
|
|
|
|
|
|
|
ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
|
|
|
|
|
|
|
|
תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
|
|
|
|
|
|
|
|
ט.ל.ח.
|
|
|
|
|
|
|