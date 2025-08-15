תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח - מגדל יולי 2025

תשואות ביטוח - מגדל יולי 2025

 

 
רונן אגסי, צילום: ניקולה וסטהפלרונן אגסי, צילום: ניקולה וסטהפל
 
מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/08/2025

תשואות מגדל יולי 2025

   

ריכוז תשואות בתיקי העמיתים -  מגדל חברה לביטוח בע"מ

          
   

תשואה נומינלי ברוטו

            
   

נתונים נכונים לחודש

Jul-25

          
                 
     

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת

היקף נכסים

מצטבר
     

Jul-25

12 חודשים אחרונים

3 שנים אחרונות

5 שנים אחרונות

באלפי ₪

מתחילת שנה

קוד חברה

מס קופה

פוליסות משתתפות ברווחים

           

121

17010

מגדל קרן ח'

0.84%

12.82%

25.13%

47.20%

29,572

6.87%

121

17011

מגדל קרן ט'

0.79%

12.48%

23.40%

43.94%

3,009,492

6.66%

121

17012

מגדל קרן י'

0.82%

14.00%

28.05%

54.55%

83,660,256

7.67%
                 
                 

קוד חברה

מס קופה

תאור המסלול

            

124

17013

מגדל כללי

0.83%

14.13%

26.70%

49.93%

34,815,146

7.72%

236

68

מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

0.07%

5.73%

3.13%

0.34%

411,984

2.55%

235

76

מגדל מסלול מניות

1.75%

24.56%

49.45%

93.62%

4,807,120

13.24%

125

185

מגדל-מסלול הלכה

1.20%

14.54%

26.58%

41.60%

685,883

8.01%

221

9599

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

0.99%

14.86%

29.69%

53.90%

4,087,393

8.02%

222

9604

מגדל מסלול לבני 50 עד 60

0.85%

14.14%

27.29%

46.76%

3,621,108

7.76%

223

9729

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

0.52%

10.57%

19.31%

32.85%

3,440,677

5.58%

224

9606

מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

0.41%

9.61%

17.19%

27.53%

10,927,914

4.94%

225

1955

מגדל- מסלול שקלי טווח קצר

0.32%

4.41%

11.49%

10.89%

462,132

2.54%

227

8659

מגדל - מסלול אג"ח

0.16%

6.10%

9.89%

11.13%

3,115,451

2.85%

218

13625

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500***

3.40%

5.04%

60.61%

0.00%

3,659,979

0.79%

238

14239

מגדל - מסלול משולב סחיר***

1.03%

13.19%

0.00%

0.00%

164,372

7.65%

239

14240

מגדל - עוקב מדדים גמיש***

1.00%

-1.09%

0.00%

0.00%

706,387

-0.53%

216

14925

מגדל - עוקב מדדי מניות***

2.58%

10.96%

0.00%

0.00%

592,464

3.09%

217

14926

מגדל - אשראי ואג"ח עם מניות***

0.54%

10.98%

0.00%

0.00%

468,067

5.83%

240

15062

מגדל מסלול מחקה מדד S&P 500 - שוקי הון***

3.51%

14.99%

0.00%

0.00%

229,464

7.16%

241

15060

מגדל מסלול פאסיבי מדדי מניות - שוקי הון***

2.45%

26.37%

0.00%

0.00%

189,305

13.62%

242

15463

מגדל מסלול מניות סחיר***

1.21%

0.00%

0.00%

0.00%

245,576

20.92%

243

15464

מגדל מסלול עוקב מדדי אג"ח***

0.35%

0.00%

0.00%

0.00%

17,497

-3.48%
                 
   

* התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול

            
   

** אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד

          
   

***מסלול זה נפתח להצטרפות במהלך 5 השנים האחרונות. על פי חוזר כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים, עדיין לא ניתן להציג תשואות לגביו.

  
x