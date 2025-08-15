לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח - מגדל יולי 2025

תשואות מגדל יולי 2025
|
ריכוז תשואות בתיקי העמיתים - מגדל חברה לביטוח בע"מ
|
תשואה נומינלי ברוטו
|
נתונים נכונים לחודש
|
Jul-25
|
תשואה נומינלית ברוטו מצטברת
|
היקף נכסים
|
מצטבר
|
Jul-25
|
12 חודשים אחרונים
|
3 שנים אחרונות
|
5 שנים אחרונות
|
באלפי ₪
|
מתחילת שנה
|
קוד חברה
|
מס קופה
|
פוליסות משתתפות ברווחים
|
121
|
17010
|
מגדל קרן ח'
|
0.84%
|
12.82%
|
25.13%
|
47.20%
|
29,572
|
6.87%
|
121
|
17011
|
מגדל קרן ט'
|
0.79%
|
12.48%
|
23.40%
|
43.94%
|
3,009,492
|
6.66%
|
121
|
17012
|
מגדל קרן י'
|
0.82%
|
14.00%
|
28.05%
|
54.55%
|
83,660,256
|
7.67%
|
קוד חברה
|
מס קופה
|
תאור המסלול
|
124
|
17013
|
מגדל כללי
|
0.83%
|
14.13%
|
26.70%
|
49.93%
|
34,815,146
|
7.72%
|
236
|
68
|
מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל
|
0.07%
|
5.73%
|
3.13%
|
0.34%
|
411,984
|
2.55%
|
235
|
76
|
מגדל מסלול מניות
|
1.75%
|
24.56%
|
49.45%
|
93.62%
|
4,807,120
|
13.24%
|
125
|
185
|
מגדל-מסלול הלכה
|
1.20%
|
14.54%
|
26.58%
|
41.60%
|
685,883
|
8.01%
|
221
|
9599
|
מגדל מסלול לבני 50 ומטה
|
0.99%
|
14.86%
|
29.69%
|
53.90%
|
4,087,393
|
8.02%
|
222
|
9604
|
מגדל מסלול לבני 50 עד 60
|
0.85%
|
14.14%
|
27.29%
|
46.76%
|
3,621,108
|
7.76%
|
223
|
9729
|
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה
|
0.52%
|
10.57%
|
19.31%
|
32.85%
|
3,440,677
|
5.58%
|
224
|
9606
|
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
0.41%
|
9.61%
|
17.19%
|
27.53%
|
10,927,914
|
4.94%
|
225
|
1955
|
מגדל- מסלול שקלי טווח קצר
|
0.32%
|
4.41%
|
11.49%
|
10.89%
|
462,132
|
2.54%
|
227
|
8659
|
מגדל - מסלול אג"ח
|
0.16%
|
6.10%
|
9.89%
|
11.13%
|
3,115,451
|
2.85%
|
218
|
13625
|
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500***
|
3.40%
|
5.04%
|
60.61%
|
0.00%
|
3,659,979
|
0.79%
|
238
|
14239
|
מגדל - מסלול משולב סחיר***
|
1.03%
|
13.19%
|
0.00%
|
0.00%
|
164,372
|
7.65%
|
239
|
14240
|
מגדל - עוקב מדדים גמיש***
|
1.00%
|
-1.09%
|
0.00%
|
0.00%
|
706,387
|
-0.53%
|
216
|
14925
|
מגדל - עוקב מדדי מניות***
|
2.58%
|
10.96%
|
0.00%
|
0.00%
|
592,464
|
3.09%
|
217
|
14926
|
מגדל - אשראי ואג"ח עם מניות***
|
0.54%
|
10.98%
|
0.00%
|
0.00%
|
468,067
|
5.83%
|
240
|
15062
|
מגדל מסלול מחקה מדד S&P 500 - שוקי הון***
|
3.51%
|
14.99%
|
0.00%
|
0.00%
|
229,464
|
7.16%
|
241
|
15060
|
מגדל מסלול פאסיבי מדדי מניות - שוקי הון***
|
2.45%
|
26.37%
|
0.00%
|
0.00%
|
189,305
|
13.62%
|
242
|
15463
|
מגדל מסלול מניות סחיר***
|
1.21%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
245,576
|
20.92%
|
243
|
15464
|
מגדל מסלול עוקב מדדי אג"ח***
|
0.35%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
17,497
|
-3.48%
|
* התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול
|
** אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד
|
***מסלול זה נפתח להצטרפות במהלך 5 השנים האחרונות. על פי חוזר כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים, עדיין לא ניתן להציג תשואות לגביו.