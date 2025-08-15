לומברד אודייר: למרות הדו"חות החזקים התמונה מעורבת יותר

אדמונד אנג'י, אסטרטג מניות בכיר ופטריק קלנברגר, אסטרטג מניות שווקים מתפתחים בבנק השוויצרי לומברד אודייר, התייחסו לעונת הדו"חות של הרבעון השני.

מומחי הבנק מציינים שעונת הדו"חות החזקה הובלה בעיקר על ידי חברות שנהנות מהבינה המלאכותית, זאת בצל הסיכונים הגוברים העומדים בפני שווקי המניות. אלה כוללים את השפעת המכסים והאטת הצמיחה על פוזיציות משקיעים ועליות שוק חזקות מתחילת השנה. עם זאת, בבנק עדיין צופים צמיחת רווחים חזקה שתתמוך במניות; ברמה הסקטוריאלית מעדיפים בבנק שירותי תקשורת וברמה הגיאוגרפית שווקים מתפתחים.

בארה"ב, רואים שחברות ה-S&P 500 מציגות צמיחה חזקה ברווחיות בשיעור של כ-9%, מעט מעל הממוצע של 10 השנים, ו-80% עוברות את התחזיות שלהן. שולי הרווח גדלים, והחברות מנהלות את סיכון המכסים עד כה באמצעות התאמות בשרשרת האספקה, העלאות מחירים והתנהלות ממושמעת בצד העלויות.

בעוד שאנו צופים האטה מהותית של הכלכלה האמריקאית במחצית השנייה, אנו רואים את סיכוני המיתון כמוכלים, מה שאמור לאפשר לרווחי החברות להמשיך לגדול.

מגזרי הטכנולוגיה והפיננסים מושכים את השווקים למעלה – במגזרים אחרים התמונה פחות ורודה

עם זאת, מבט מקרוב על הרווחים של חברות אמריקאיות מגלה תמונה מעורבת יותר על פני המגזרים. הביצועים של טכנולוגיה ושירותי תקשורת הרימו את המדד, והם מניעים עליות ברווחים ברחבי העולם. דולר חלש יותר עזר לענקיות הטכנולוגיה עם מכירות בינלאומיות גדולות. הרוח הגבית של הבינה המלאכותית גם הרימה תעשיות נבחרות וחברות שירותים, על רקע צמיחה מחודשת בביקוש לחשמל עבור מרכזי נתונים, בעוד פעילות מוצקה בשווקי ההון הביאה לביצועים טובים מהצפוי של תחומי הפיננסים. עם זאת, מספר מגזרים מחזוריים ומסורתיים יותר, כולל חומרים, תעשייה, בריאות וצרכנות בסיסית, הציגו ביצועים פחות טובים.

באירופה, צמיחת הרווחים ברבעון השני הייתה טובה יותר מהצפוי, אך מראש הציפיות היו נמוכות מאוד. מגזר הפיננסים תרם תרומה חיובית גדולה, והסכם הסחר ארה"ב-איחוד אירופי צמצם את אי הוודאות. עם זאת, האירו החזק הביא לירידה בהכנסות ברמת מדד MSCI האירופי לאיחוד ומגזר הרכב בפרט סבל. גל של אזהרות רווח הדגיש את המשטר המדיני הלא ודאי שבו חברות פועלות. תחזיות הרווחים לחברות אירופאיות ב-2025 וב-2026 ירדו לרוחב כל המגזרים, למעט פיננסים.

מגזר הטכנולוגיה מתומחר גבוה, שירותי התקשורת מתומחרים באופן אטרקטיבי יותר

בהסתכלות קדימה מעריכים בלומברד אודייר כי השפעת המכסים תורגש באופן מהותי יותר מהרבעון השלישי ואילך. עוד מציינים כי פוזיציות המשקיעים במניות עלו, במיוחד בקרב משקיעים קמעונאיים. עליות השוק השנה היו חזקות ומהירות, והובלו על ידי קבוצה צרה של מניות. שווי החברות האמריקאיות בפרט נשאר די גבוה.

עם זאת, בבנק רואים את הטיעונים הנגדיים שיש מעט סימנים של עודפים ספקולטיביים עד כה. לפי מומחי הבנק בארה"ב, שוק המניות אינו עוד פרוקסי יעיל לכלכלה האמיתית, היות והחברות הנהנות מהבינה המלאכותית מנותקות במקצת מהתמונה המקרו-כלכלית לטווח קצר. תקופה של צמיחת רווחים איטית יותר כבר תומחרה בהערכות הרבעון השלישי, כשהחברות מתאימות להשפעת המכסים הגבוהים יותר. בינתיים, קיצוצי ריבית מהפדרל רזרב, שבבנק חוזים שלושה כאלה בהמשך השנה - אמורים לעזור לתמוך בשווי מוגבר.

האזור המועדף על הבנק נשאר שווקים מתפתחים, והמגזר המועדף נשאר שירותי תקשורת - שנהנה מרבים מהאלמנטים החיוביים המניעים מניות טכנולוגיה, אך נסחר במחיר סביר יותר ביחס למניות הטכנולוגיה.