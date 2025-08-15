מדד המחירים ליצרן בארה"ב - חכו רגע עם הורדת הריבית?

לא כל כך מהר עם הורדת הריבית?

מדד המחירים ליצרן הדהים עם עלייה של 9 עשיריות בחודש יולי, שונה בתכלית מחודש יוני, אז לא השתנה! הוא היה גבוה פי 4 ויותר מציפיות השוק לעלייה של 2 עשיריות בלבד.

מדד המחירים ליצרן אמנם פחות אינדיקטיבי ממדד המחירים לצרכן ועל פי רוב אין לו השפעה של ממש על שיקולי הריבית של הבנק הפדראלי. הוא גם לא מופיע בתחזית התלת חודשית של הפד ומהווה נתון די תנודתי.

יחד עם זאת, לפרסום היום חשיבות מיוחדת משלושה טעמים.

ראשית, הוא מנוגד בתכלית לעלייה הנמוכה בהרבה שרשם מדד המחירים לצרכן, ומדגיש את התלות הרבה של האחרון ברכיבי המזון והאנרגיה, גורמי היצע שמחירם נקבע בחו"ל. שני האחרונים עלו 0.9% ו-1.4% בחודש האחרון – לפי המדד ליצרן.

שנית, הוא בא על רקע החשש שדרך גורמי ההיצע האינפלציה תרים ראש; יש לזכור כי זו עדיין גבוהה מ-2% ולמרות שהייתה נמוכה בעשירית אחת מהציפיות, לא רשמה האטה לעומת החודש הקודם. ואכן, גם לאחר ניכוי סעיפי המזון והאנרגיה, עדיין מדובר בעלייה רוחבית. זו גם העלייה החדה ביותר זה 3 שנים וארבעה חודשים.

במיוחד, וזה הגורם השלישי, הוא בא על רקע המתנה/חשש שהמכסים החדשים יחלחלו לנתוני מדדי המחירים, וזאת, תחילה, דרך המחירים ליצרן. עד כה סברו כי המכסים לא משפיעים כפי שחששו; כעת עלולים להתעורר ספקות.

יש לציין כי במבט 12 חודשים אחורנית, הן המדד הכללי והן מדד הליבה ללא מזון ואנרגיה עלו בשיעורים גבוהים בהרבה ממדד המחירים לצרכן (3.3% ו-3.7%) ושניהם רשמו תאוצה לעומת הנתון של חודש יוני.

בשורה התחתונה, מדד המחירים ליצרן מפריך לכאורה את ה"מוסכמה" שאחזה בשוק כאילו האינפלציה נמוכה מספיק ואין עוד צורך להחזיק במדיניות תלוית נתונים. נהפוך הוא – הנה נתון חדש שפועל בכיוון הפוך לחלוטין.

כאמור, על פי רוב מדד המחירים ליצרן נחשב שולי יותר בהשוואה למדד המחירים לצרכן מבחינת השפעתו על המדיניות המוניטארית ותגובתיות השוק, אך נוכח הנתונים יהיה כעת צורך להמתין למדדים נוספים, כמו מדד המחירים של הוצאות משקי הבית, שיפורסם בהמשך החודש, ודוח התעסוקה הבא, שיפורסם בתחילת ספטמבר. לא אופתע אם בשוק יהיו בטוחים קצת פחות לגבי מהלך הריבית הקרוב. מכל מקום, ככל שהיו גם ציפיות לירידת ריבית של 1/2 אחוז, נראה כי אלו תיחלשנה מאוד.