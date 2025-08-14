עליות חדות בבורסה בת"א – מדדי הבנייה והנדל"ן מובילים

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה:
"בורסת תל אביב רושמת היום עליות שערים חדות, בהמשך למגמה החיובית של אתמול, ומוחקת את רוב הירידות מתחילת החודש. מדדי ת"א-בנייה ות"א-נדל"ן מובילים עם עליות של כ-2.5%, ייתכן על רקע אופטימיות זהירה סביב האפשרות לעסקת חטופים. מניות בולטות בעליות כוללות את שיכון ובינוי אנרגיה (7%), דוראל אנרגיה (5%) וטבע (מעל 4%). מחזורי המסחר נשארים גבוהים – כ-1.4 מיליארד ש"ח – והשקל ממשיך להתחזק מול הדולר לרמה של 3.385. איגרות החוב הממשלתיות עולות, והדוחות הכספיים התומכים בשוק ממשיכים לזרום. נראה כי השפעת מלחמת הסחר על המגמה פוחתת, והמשקיעים מתמקדים מחדש באופק הריבית ובמצב הביטחוני. מחר יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, הצפוי לעלות ב-0.2%-0.3%, ועשוי להשפיע על פתיחת שבוע המסחר הבא."