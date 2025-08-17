פול גריינג׳ר, נויברגר ברמן: "האג"ח צפוי להמשיך להציע הזדמנויות משמעותיות"

פול גריינג'ר, מנהל בכיר ומנהל תיקי השקעות בצוות הגלובלי לאגרות חוב בחברת ההשקעות הבינלאומית נויברגר ברמן, מציין כי שוק האג"ח צפוי להמשיך להציע הזדמנויות משמעותיות הן באפיק הממשלתי והן באפיק הקונצרני, על רקע צפי להורדות ריבית מצד בנקים מרכזיים באירופה ובארה"ב לנוכח האטה בצמיחה. לדבריו, אג"ח ממשלתיות קצרות ובינוניות נהנות מסביבת ריבית תומכת וצפויות להמשיך לספק ערך למשקיעים. במקביל, בשוק האג"ח הקונצרני ובמיוחד ב־High Yield האירופי, ניכרת התחזקות יסודות החברות: דירוגי אשראי משופרים, מאזנים חזקים יותר ומח"מ קצר יותר, גם אם המרווחים כיום נמצאים בקצה היקר של הטווח ההיסטורי.
גריינג'ר מוסיף כי בהינתן השיפור הפונדמנטלי, כל התרחבות משמעותית במרווחי האשראי עשויה להיות הזדמנות להגדיל חשיפה לאג"ח בדירוג השקעה (IG) ול־HY, מה שיגדיל את התשואה הכוללת בתיק ואת פוטנציאל הרווח מהצטמצמות עתידית של המרווחים. לדבריו, השווקים האירופיים צפויים ליהנות גם מהשפעת תמריצים פיסקליים לצד הורדות ריבית של ה־ECB. במקביל, הוא ממליץ לשמור על רכיב משמעותי של אגרות חוב ממשלתיות ליבה בתיק, שיכולות לשמש גידור מפני ירידה בצמיחה ובתרחיש קיצון של מיתון ולהוות מקור נזילות שיאפשר מעבר לאפיקים קונצרניים בתנאי שוק אטרקטיביים יותר.