תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח הראל - יולי 2025

תשואות ביטוח הראל - יולי 2025

 

 
ניר כהן, מנכ״ל הראל השקעות והראל ביטוח ופיננסים, צילום: טל שחרניר כהן, מנכ״ל הראל השקעות והראל ביטוח ופיננסים, צילום: טל שחר
 
אלי אופיר
15/08/2025

ממשק תשואה ליצוא - ביטוח יולי 2025

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

סטית תקן 5 שנים

יתרה

98

88

הראל מסלול כללי

יולי

    0.84%

        6.53%

     11.67%

     22.71%

     46.29%

        7.06%

        7.91%

       5.42

       21,570,076.01

171

89

הראל מסלול אג"ח ללא מניות

יולי

    0.40%

        3.95%

        7.42%

        9.66%

     12.00%

        3.12%

        2.29%

       2.82

          1,453,287.32

92

90

הראל מסלול אג"ח (עד 20% מניות)

יולי

    0.14%

        1.76%

        4.78%

        9.98%

     21.83%

        3.22%

        4.03%

       3.07

          3,014,540.60

94

92

הראל מסלול מניות

יולי

    1.56%

     12.83%

     23.08%

     42.35%

     93.40%

     12.49%

     14.10%

    11.96

          3,551,206.95

174

93

הראל מסלול שקלי טווח קצר

יולי

    0.36%

        2.58%

        4.47%

     11.89%

     11.80%

        3.82%

        2.26%

       0.67

              752,351.51

103

195

הראל מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר

יולי

    0.36%

        2.58%

        4.47%

     11.89%

     11.80%

        3.82%

        2.26%

       0.67

                 46,285.64

104

196

הראל מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות

יולי

    0.40%

        3.95%

        7.42%

        9.66%

     12.00%

        3.12%

        2.29%

       2.82

                 48,390.38

105

197

הראל מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות

יולי

    1.56%

     12.83%

     23.08%

     42.35%

     93.40%

     12.49%

     14.10%

    11.96

              373,703.03

6571

9562

הראל מסלול לבני 50 ומטה

יולי

    0.89%

        7.87%

     13.33%

     24.59%

     49.52%

        7.60%

        8.38%

       6.43

          2,612,656.85

6572

9563

הראל מסלול לבני 50 עד 60

יולי

    0.80%

        6.89%

     12.13%

     23.06%

     43.49%

        7.16%

        7.49%

       5.46

          2,262,207.38

6573

9564

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

יולי

    0.53%

        4.82%

        8.68%

     14.85%

     27.50%

        4.72%

        4.98%

       3.90

          3,438,594.13

6451

9565

הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

יולי

    0.64%

        5.88%

     11.16%

     22.57%

     40.64%

        7.02%

        7.06%

       5.51

          3,922,679.35

183

11400

הראל-מסלול משתתף ברווחים מדרגות עד 50

יולי

    0.89%

        7.87%

     13.33%

     24.59%

     49.52%

        7.60%

        8.38%

       6.43

                 22,088.17

178

11402

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 60 ומעלה

יולי

    0.53%

        4.82%

        8.68%

     14.85%

     27.50%

        4.72%

        4.98%

       3.90

              294,638.79

182

11403

הראל-מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה

יולי

    0.64%

        5.88%

     11.16%

     22.57%

     40.64%

        7.02%

        7.06%

       5.51

          2,989,606.11

184

11401

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 50 עד 60

יולי

    0.80%

        6.89%

     12.13%

     23.06%

     43.49%

        7.16%

        7.49%

       5.46

              170,783.09

197

14414

הראל מסלול עוקב מדדים גמיש

יולי

    1.49%

        7.78%

     14.48%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

          1,172,324.91

202

15029

הראל מסלול פאסיבי מדדי מניות

יולי

    3.15%

        3.29%

     10.68%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              584,937.24

204

15316

הראל ביטוח עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

יולי

    0.73%

        4.84%

        9.57%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 59,701.66

193

13436

הראל מחקה מדד תל בונד 60

יולי

    0.71%

      -2.77%

      -4.83%

        0.11%

                   -  

        0.04%

                   -  

              -  

              318,612.12

198

15317

הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול הלכה

יולי

    0.82%

        7.27%

     15.26%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 43,547.81

201

15318

הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול אג"ח סחיר

יולי

    0.31%

        3.61%

        8.07%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              393,244.94

191

13434

הראל מחקה מדד S&p500

יולי

    3.12%

        0.77%

        4.96%

     60.56%

                   -  

     17.10%

                   -  

              -  

          2,870,989.56

199

15319

הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול מניות סחיר

יולי

    1.32%

     26.76%

     57.52%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              872,183.38

206

15339

מסלול כלליFidelity

יולי

    1.73%

        4.12%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              104,315.48

203

15320

הראל מסלול סחיר אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

יולי

    0.47%

        5.60%

     10.86%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              215,258.98

195

14210

הראל מסלול משולב סחיר

יולי

    1.61%

        0.94%

        0.16%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

          1,974,948.41

205

15338

מסלול מניותFidelity

יולי

    1.85%

        8.56%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              109,652.90

20002

259011

הראל-קרן ט'

יולי

    0.89%

        6.49%

     11.88%

     23.03%

     46.09%

        7.15%

        7.88%

       4.98

              996,161.39

20003

259012

הראל-קרן י' ישנה

יולי

    0.89%

        6.76%

     12.14%

     24.21%

     49.35%

        7.49%

        8.35%

       5.36

       25,946,026.62

20004

259013

הראל-קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04

יולי

    0.89%

        6.76%

     12.14%

     24.21%

     49.35%

        7.49%

        8.35%

       5.36

              944,343.15

                         
                         
                         
                         

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

              
                         
