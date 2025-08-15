לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח הראל - יולי 2025

ממשק תשואה ליצוא - ביטוח יולי 2025
קוד דנאל
קוד אוצר
תאור קופה
חודש
תשואה חודשית
תשואה מתחילת השנה
תשואה 12 חודשים
תשואה 3 שנים
תשואה 5 שנים
תשואה ממוצעת 3 שנים
תשואה ממוצעת 5 שנים
סטית תקן 5 שנים
יתרה
98
88
הראל מסלול כללי
יולי
0.84%
6.53%
11.67%
22.71%
46.29%
7.06%
7.91%
5.42
21,570,076.01
171
89
הראל מסלול אג"ח ללא מניות
יולי
0.40%
3.95%
7.42%
9.66%
12.00%
3.12%
2.29%
2.82
1,453,287.32
92
90
הראל מסלול אג"ח (עד 20% מניות)
יולי
0.14%
1.76%
4.78%
9.98%
21.83%
3.22%
4.03%
3.07
3,014,540.60
94
92
הראל מסלול מניות
יולי
1.56%
12.83%
23.08%
42.35%
93.40%
12.49%
14.10%
11.96
3,551,206.95
174
93
הראל מסלול שקלי טווח קצר
יולי
0.36%
2.58%
4.47%
11.89%
11.80%
3.82%
2.26%
0.67
752,351.51
103
195
הראל מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר
יולי
0.36%
2.58%
4.47%
11.89%
11.80%
3.82%
2.26%
0.67
46,285.64
104
196
הראל מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות
יולי
0.40%
3.95%
7.42%
9.66%
12.00%
3.12%
2.29%
2.82
48,390.38
105
197
הראל מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות
יולי
1.56%
12.83%
23.08%
42.35%
93.40%
12.49%
14.10%
11.96
373,703.03
6571
9562
הראל מסלול לבני 50 ומטה
יולי
0.89%
7.87%
13.33%
24.59%
49.52%
7.60%
8.38%
6.43
2,612,656.85
6572
9563
הראל מסלול לבני 50 עד 60
יולי
0.80%
6.89%
12.13%
23.06%
43.49%
7.16%
7.49%
5.46
2,262,207.38
6573
9564
הראל מסלול לבני 60 ומעלה
יולי
0.53%
4.82%
8.68%
14.85%
27.50%
4.72%
4.98%
3.90
3,438,594.13
6451
9565
הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה
יולי
0.64%
5.88%
11.16%
22.57%
40.64%
7.02%
7.06%
5.51
3,922,679.35
183
11400
הראל-מסלול משתתף ברווחים מדרגות עד 50
יולי
0.89%
7.87%
13.33%
24.59%
49.52%
7.60%
8.38%
6.43
22,088.17
178
11402
הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 60 ומעלה
יולי
0.53%
4.82%
8.68%
14.85%
27.50%
4.72%
4.98%
3.90
294,638.79
182
11403
הראל-מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה
יולי
0.64%
5.88%
11.16%
22.57%
40.64%
7.02%
7.06%
5.51
2,989,606.11
184
11401
הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 50 עד 60
יולי
0.80%
6.89%
12.13%
23.06%
43.49%
7.16%
7.49%
5.46
170,783.09
197
14414
הראל מסלול עוקב מדדים גמיש
יולי
1.49%
7.78%
14.48%
-
-
-
-
-
1,172,324.91
202
15029
הראל מסלול פאסיבי מדדי מניות
יולי
3.15%
3.29%
10.68%
-
-
-
-
-
584,937.24
204
15316
הראל ביטוח עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
יולי
0.73%
4.84%
9.57%
-
-
-
-
-
59,701.66
193
13436
הראל מחקה מדד תל בונד 60
יולי
0.71%
-2.77%
-4.83%
0.11%
-
0.04%
-
-
318,612.12
198
15317
הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול הלכה
יולי
0.82%
7.27%
15.26%
-
-
-
-
-
43,547.81
201
15318
הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול אג"ח סחיר
יולי
0.31%
3.61%
8.07%
-
-
-
-
-
393,244.94
191
13434
הראל מחקה מדד S&p500
יולי
3.12%
0.77%
4.96%
60.56%
-
17.10%
-
-
2,870,989.56
199
15319
הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול מניות סחיר
יולי
1.32%
26.76%
57.52%
-
-
-
-
-
872,183.38
206
15339
מסלול כלליFidelity
יולי
1.73%
4.12%
-
-
-
-
-
-
104,315.48
203
15320
הראל מסלול סחיר אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
יולי
0.47%
5.60%
10.86%
-
-
-
-
-
215,258.98
195
14210
הראל מסלול משולב סחיר
יולי
1.61%
0.94%
0.16%
-
-
-
-
-
1,974,948.41
205
15338
מסלול מניותFidelity
יולי
1.85%
8.56%
-
-
-
-
-
-
109,652.90
20002
259011
הראל-קרן ט'
יולי
0.89%
6.49%
11.88%
23.03%
46.09%
7.15%
7.88%
4.98
996,161.39
20003
259012
הראל-קרן י' ישנה
יולי
0.89%
6.76%
12.14%
24.21%
49.35%
7.49%
8.35%
5.36
25,946,026.62
20004
259013
הראל-קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04
יולי
0.89%
6.76%
12.14%
24.21%
49.35%
7.49%
8.35%
5.36
944,343.15
