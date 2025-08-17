מנכ"לית Max, שגית דותן: "עלייה במספר כרטיסי Max ובמחזורי העסקאות במחצית הראשונה של 25"

החברה מציגה צמיחה איתנה בכל הפרמטרים העסקיים וממשיכה להוביל עם תיק האשראי האיכותי בענף:

גידול של כ-11% בהכנסות החברה.

גידול של כ-15% במחזור העסקאות בכרטיסי Max.

גידול של כ-13% במספר כרטיסי Max הפעילים.

גידול של כ-16% ביתרת האשראי הצרכני.

גידול של כ-7% ביתרת האשראי לעסקים קטנים.

*במחצית הראשונה, בהשוואה למחצית הראשונה אשתקד.

Max פרסמה היום (ה') את הדוחות הכספיים למחצית הראשונה לשנת 2025, אשר מצביעים על תוצאות עסקיות טובות וצמיחה בכל הפרמטרים העסקיים. הכנסות החברה במחצית הראשונה הסתכמו בכ-1.2 מיליארד ש"ח, עלייה של 11% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. הגידול נבע מעלייה במחזור העסקאות בכרטיסי אשראי, גידול בכמות הכרטיסים הפעילים ובתיק האשראי. הרווח הנקי במחצית הסתכם ב-150 מיליון ש״ח1, גידול של 7% לעומת 140 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד.

תיק האשראי הצרכני, צמח בכ-16% אל מול יתרתו בתקופה המקבילה אשתקד ועמד על כ-11.2 מיליארד ש״ח. במקביל, צמח תיק האשראי לעסקים בכ-7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-1.1 מיליארד ש״ח.

הרבעון השני משקף גידול בפעילות העסקית, תוך שמירה והקפדה על איכות האשראי, והמשך מגמת התאוששות במשק – זאת למרות התמשכות מלחמת חרבות ברזל והמערכה מול איראן. הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-605 מיליון ש"ח, גידול של כ-8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם ב-71 מיליון ש״ח, לעומת 82 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה מוסברת בין היתר בכך שברבעון המקביל נרשמה התאוששות בענף התיירות עם חזרת הישראלים לטיסות לחו"ל, בעוד שברבעון הנוכחי נרשמה השפעה על המחזורים בעקבות סגירת השמיים והמשק הישראלי.

מנכ"לית Max, שגית דותן: "תוצאות המחצית הראשונה של השנה מצביעות על המשך הצמיחה העסקית של Max, ראינו המשך גידול איכותי ואחראי בפעילות האשראי, לצד עלייה במספר כרטיסי Max ובמחזורי העסקאות של לקוחותינו. מבצע 'עם כלביא' אמנם השפיע על הפעילות הכלכלית, אך עם סיומו נרשמה חזרה מהירה לשגרה, כולל עלייה בנסיעות לחו"ל – בדגש על הפעילות הצומחת בפלטפורמת Max Travel שהשקנו ברבעון זה. מעבר לכך, ברבעון זה הפכה Max לחברה מדווחת, והנפיקה ניירות ערך שזכו לביקושים נרחבים – עדות לאמון שמביע שוק ההון בפעילות החברה ובאסטרטגיה שלה".

תוצאות כספיות אלה הן בנטרול הפרשה חד פעמית אשר נבעה מפסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא שומת מע"מ חו"ל, אשר התקבל לפני מספר ימים. החברה לומדת את פסק הדין ואת משמעויותיו ושוקלת את צעדיה. לאור הערכותיה בשלב זה הגדילה החברה בכ-130 מיליון ₪ נטו (לאחר מס) את ההפרשה בדוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2025. להערכת החברה, אין לפס"ד השפעה מהותית על רווחיה העתידיים.

עיקרי התוצאות ברבעון השני ובמחצית הראשונה של שנת 2025:

הרווח הנקי במחצית הראשונה עמד על 150 מיליון ₪, בהשוואה ל-140 מיליון ₪ במחצית הראשונה של 2024. הרווח הנקי1 ברבעון השני עמד על 71 מיליון ₪, בהשוואה ל-82 מיליון ₪ ברבעון השני אשתקד. הרווח הנקי משקף תשואה על ההון של 14.1%, בהשוואה לתשואה של 14.8% בחציון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה במחצית הראשונה של שנת 2025 גדלו והסתכמו בסך של כ-1,191 מיליון ₪, לעומת 1,073 מיליון ₪ אשתקד וברבעון השני הסתכמו בכ-605 מיליון ₪, לעומת 558 מיליון ₪ אשתקד.

הוצאות - ללא הפסדי אשראי במחצית הראשונה של שנת 2025 גדלו בכ-15% לכ-897 מיליון ₪ כאשר ברבעון השני ההוצאות הסתכמו בכ-466 מיליון ₪, גידול של כ-18% לעומת רבעון שני 2024. הגידול בהוצאות נובע בעיקר מעלייה בפעילות העסקית, בפרט הגידול במחזורים ובמספר כרטיסי האשראי של החברה.

הוצאות להפסדי אשראי קטנו במחצית הראשונה של 2025 לכ-89 מיליון ₪ לעומת 97 מש"ח במחצית המקבילה אשתקד, מתוכן 43 מש"ח ברבעון השני. הקיטון בהוצאות להפסדי אשראי נובע בעיקר מהמשך השיפור באיכות תיק האשראי, הבא לידי ביטוי בירידה בסכום המחיקות נטו אל מול התקופה המקבילה אשתקד.

מחזור ההנפקה של החברה במחצית הראשונה של 2025 הסתכם בכ-73 מיליארד ₪, צמיחה של כ-9% ביחס למחצית המקבילה אשתקד, כאשר מתוכו המחזור בכרטיסיMax (חוץ בנקאיים) צמח בכ-15% לכ-32 מיליארד ₪. ברבעון השני לשנת 2025 עמד מחזור העסקאות על 36.7 מיליארד ₪ לעומת 34.3 מיליארד ₪ ברבעון המקביל אשתקד, צמיחה של כ-7%.

כמות כרטיסי האשראי התקפים עמדה על כ-4 מיליון, צמיחה של כ-9% לעומת סוף יוני 2024, כאשר כמות כרטיסי Max גדלה בכ-13%.

אשראי צרכני – יתרת תיק האשראי הצרכני (לקוחות פרטיים) הסתכמה בתום המחצית בכ-11.2 מיליארד ₪, צמיחה של כ-16% בהשוואה ליתרה בתום המחצית המקבילה אשתקד.

אשראי לעסקים – יתרת תיק האשראי לעסקים הסתכמה במעל ל-1.1 מיליארד ₪, צמיחה של כ-7% בהשוואה ליתרה בסוף במחצית המקבילה אשתקד.

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-2 מיליארד ₪, בדומה לסוף שנת 2024 ובהשוואה לכ-1.9 מיליארד ₪ בסוף המחצית המקבילה אשתקד.

הלימות ההון – יחס ההון הכולל עמד על 12.1%, בהשוואה ל-12.3% בסוף שנת 2024 ול-12.6% בסוף המחצית המקבילה אשתקד. יחס ההון העצמי רובד 1 עמד על 9.9%, בהשוואה ל-10.0% בסוף שנת 2024 ובהשוואה ל-10.2% בסוף יוני 2024. הקיטון ביחסי ההון של החברה נובע בעיקר מהפרשה חד פעמית שנרשמה בדוחות הכספיים של החברה בעקבות פסק דין בעניין שומת מע"מ פעילות חו"ל שהתקבל ב-6.8.25. אלמלא הפרשה זו, היה נרשם שיפור ביחסי ההון של החברה כתוצאה מגידול בהון, שקוזז באופן חלקי ע"י הצמיחה בפעילות והגידול בנכסי הסיכון.

