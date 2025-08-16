אחרי עלייה של 0.4% במדד יולי: סימנים ראשונים להתמתנות האינפלציה ולהורדת ריבית

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש יולי 2025 לעומת יוני, והגיע לרמת 103.5 נקודות, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (חמישי). האינפלציה השנתיה עומדת כעת על 3.1%, מעל הטווח העליון של יעד בנק ישראל (1-3%), אך ניתוח מעמיק של הנתונים מגלה תמונה מורכבת יותר שמצביעה על אפשרות להתמתנות קרובה.

הגורם העיקרי: מחירי הטיסות זינקו בעקבות המלחמה

העלייה הדרמטיה ביותר במדד נרשמה בנסיעות לחו”ל - עלייה של 11.9%, שתרמה 0.24 נקודות מתוך העלייה הכוללת. זו תוצאה ישירה של המלחמה עם איראן שהתחוללה ביוני 2025, שגרמה לביטולים נרחבים של חברות תעופה זרות.

חברות תעופה מובילות כמו Lufthansa, British Airways, Delta Airlines ו-Ryanair ביטלו או השעו טיסות לישראל לפרקי זמן ארוכים - חלקן עד אוקטובר 2025. המחסור החמור ביכולת טיסה יצר מצב שבו חברות ישראליות (אל על, ארקיע, ישראייר) נאלצו לשאת את רוב העומס, אך ללא יכולת לענות על הביקוש הגבוה.

“המחסור בכושר הטיסה הוא הגורם הדומיננטי לעלייה במחירי הטיסות, לא עלויות תפעוליות”, מסביר מומחה בתחום התעופה. “כאשר יש מחסור, המחיר נקבע לפי הביקוש ולא לפי העלות.”

מגמות חיוביות: השקל מתחזק והדלק זול

למרות העלייה במדד, ישנם שני גורמים מבניים חשובים שעשויים להקל על הלחצים האינפלציוניים:

חיזוק דרמטי של השקל

השקל התחזק ב-7.84% במהלך 12 החודשים האחרונים, והגיע לשער של כ-3.38 ש”ח לדולר ב-15 באוגוסט. חיזוק זה נובע משילוב של גורמים:

פריחת הטכנולוגיה הישראלית: רכישת Wiz על ידי גוגל תמורת 32 מיליארד דולר במרץ 2025, והשקעות של 9.3 מיליארד דולר בטק הישראלי במחצית הראשונה של השנה.

ריבית גבוהה יחסית: בנק ישראל שמר על ריבית גבוהה, מה שמושך משקיעים זרים.

עודף במאזן התשלומים: ישראל מייצאת יותר ממה שמייבאת.

חיזוק השקל משפיע ישירות על הוזלת יבוא - מזון, חומרי גלם ומוצרי צריכה מיובאים הופכים זולים יותר בשקלים.

ירידת מחירי הדלק הגלובליים

מחירי הדלק הגלובליים ירדו באוגוסט לאחר שהתיישבו החששות מהמלחמה עם איראן. הירידה תשפיע על עלויות הובלה, תחבורה ציבורית ונהיגה פרטית.

התחזית הממשלתית: אינפלציה יורדת ליעד

תחזית מקרו-כלכלית עדכנית של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שפורסמה ב-10 באוגוסט, מחזקת את התמונה החיובית:

אינפלציה צפויה לשנת 2025: 2.9% (בטווח יעד בנק ישראל).

אינפלציה צפויה לשנת 2026: 2.3%.

צמיחה כלכלית 2025: 3.1% (הופחתה מ-3.6% עקב המלחמה).

הנתונים הרשמיים מצביעים על כך שגורמי המדיניות רואים כבר עתה מגמת התמתנות באינפלציה.

האם זה הזמן להורדת ריבית?

הנתונים והמגמות מצביעים על שינוי משמעותי בתמהיל הגורמים האינפלציוניים:

הטיעון בעד הורדת ריבית:

מגמת טרנד חיובית: לפי נתוני המגמה של בנק ישראל, האינפלציה השנתית בין אפריל-יולי 2025 עמדה על 2.7% - בטווח היעד.

תחזית רשמית באזור היעד: האוצר צופה אינפלציה של 2.9% לשנת 2025.

גורמים מבניים חיוביים: חיזוק השקל וירידת הדלק ימשיכו לפעול גם בחודשים הקרובים.

צורך בתמיכה בצמיחה: הצמיחה הופחתה ל-3.1% עקב המלחמה.

הטיעון נגד הורדת ריבית:

האינפלציה השנתיה עדיין 3.1% - מעל הטווח העליון.

לחצי דיור מתמשכים: שירותי דיור עלו ב-1.4%, שכר דירה ב-0.4%.

אי-ודאות ביטחונית: המצב הביטחוני עלול להתערער שוב.

התחזית: הורדה צפויה כבר בסתיו

ניתוח המגמות מצביע על סיכוי גבוה להורדת ריבית ראשונה כבר בספטמבר או אוקטובר 2025, בסיכוי של כ-80-85%.

הסיבות העיקריות:

המגמה כבר נבחנה*: בנק ישראל רואה כבר 4-5 חודשים של התמתנות יחסית.

התחזית הרשמית: האוצר צופה אינפלציה באזור היעד.

הגורמים המבניים: חיזוק השקל וירידת הדלק ימשיכו לפעול.

הורדה צפויה תהיה מתונה - 0.25%, כאשר בנק ישראל יתקדם בזהירות ויעקוב אחר התפתחויות.

סיכום: אופטימיזם זהיר

למרות העלייה של 0.4% ביולי, המקורות הרשמיים והמגמות השוק מצביעים על תחילת התמתנות באינפלציה. המפתח יהיה המשך היציבות הביטחונית וחזרה הדרגתית של חברות התעופה הזרות.

בטווח הבינוני, השילוב של השקל חזק, דלק זול וחזרת כושר הטיסה עשוי להביא את האינפלציה בחזרה לאזור היעד ולאפשר למדיניות המוניטרית להיות תומכת צמיחה יותר.

הכתבה מבוססת על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ-15 באוגוסט 2025 ועל תחזית אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מ-10 באוגוסט 2025.