יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לני״ע בתל אביב: ״המדד הגבוה אינו מקרב אותנו להורדת ריבית״

״מדד המחירים לצרכן לחודש יולי עומד על ה-0.4%. מדובר במדד גבוה מהצפי בכעשירית האחוז והוא אינו מקרב אותנו להורדת ריבית, מה עוד שמדד אוגוסט הקרוב צפוי לעלות ב-0.6%-0.8%״, אומר יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בעקבות פרסום נתוני המדד.
״רכיב הדיור במדד שב לדחוף מעלה את האינפלציה במשק זאת כאשר ביולי הוסיף רכיב מחירים זה 1.1% והוא מציג עליה של 4.2% בשנה החולפת, הרבה מעל קצב האינפלציה השנתי העומד על 3.1%. הקיפאון במכירת דירות והצורך בפתרונות דיור דוחפים את שכר הדירה שוב מעלה זאת כאשר מחדשי חוזים שילמו בחודש החולף 5.4% יותר מקודמיהם בדירה השכורה.
עוד דחפו מעלה את מדד המחירים לחודש יולי מחירי הטיסות ומחירי הארחה והנופש ואולם בכך אין מפתיע שכן נוכח המציאות הגיאו-פוליטית והקיטון בחברות הטסות מישראל ואליה, כולם משלמים יותר - כלומר, גם אלה שטסים למרות מחירי הטיסות הגבוהים וגם אלה שנשארים לנפוש בישראל.
נקודות האור היחסית במדד המחירים הנוכחי הייתה היציבות במחירי המזון שנותרו ללא שינוי והירידה במחירי פירות וירקות של 0.7%. מחירי המזון עלו בשנה החולפת ב-3.5% ואילו מחירי הפירות והירקות עלו רק ב-0.4%. השקל החזק ומחירי האנרגיה הנמוכים טרם מקבלים ביטוי מהותי בסביבת האינפלציה״.