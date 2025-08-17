קרנות הסל האקטיביות - במגמת עלייה

במשך שנים, קרנות סל היו בעיקר כלי להשקעה פסיבית כלומר, לצורך מעקב אחרי מדד מסוים. הן היו זולות, פשוטות, ונחשבו לפתרון המועדף על משקיעים שרצו פיזור רחב בלי לשלם על ניהול אקטיבי ובלי להסתבך בהחלטות השקעה יומיומיות. אבל נראה שבשנים האחרונות התמונה משתנה.

קרנות סל אקטיביות, שפעם היו שוק קטן ומצומצם, צוברות תאוצה. יותר ויותר משקיעים מחפשים קרנות שמתאימות לאסטרטגיה מסוימת, לנושא ספציפי או לגישת השקעה ייחודית. הנתונים מצביעים על כך שבסוף 2024 כבר נוהלו בקרנות האקטיביות נכסים בשווי כולל של 1.17 טריליון דולר, ובשנה ההיא לבדה הוזרמו אליהן 363 מיליארד דולר. התחזיות כיום מדברות על כך שעד 2030 הן עשויות להחזיק עד 4 טריליון דולר.

וזה די הגיוני: השווקים הפכו לתנודתיים יותר, האינפלציה במדינות מסוימות לא ירדה כבר שנים, ומחזורי הכלכלה הפכו להיות פחות צפויים. משקיעים רוצים משהו שעושה יותר מאשר פשוט "לעקוב אחרי המדד". וכאן נכנסות לתמונה קרנות הסל האקטיביות: הן משתמשות באסטרטגיות שבעבר היו זמינות רק למשקיעים גדולים מאוד, יודעות לשנות כיוון במהירות, ואם הכל עובד, אז גם להכות את ביצועי המדד.

מה זה בעצם קרן סל אקטיבית ולמה הן כל כך פופולריות עכשיו?

במקום לעקוב באופן עיוור אחרי מדד, קרן אקטיבית שואפת להכות את המדד. היא מנוהלת על ידי מנהלים מקצועיים, שמבצעים קניות ומכירות בזמן אמת, בהתבסס על מחקר מעמיק, מודלים וכלים ייחודיים וגם על שיקול דעת אנושי. המטרה שלהם היא לייצר אלפא כלומר, לייצר תשואה עודפת ביחס למדד, אחרי שלוקחים בחשבון את רמת הסיכון.

כיום גם משקיעים פרטיים, גם גופים מוסדיים וגם יועצי השקעות, כולם נמשכים לתחום הזה. זה קורה בזכות שילוב של חקיקה חדשה, פיתוח מוצרים חדשניים, ואירועים כלכליים שגרמו למשקיעים לחפש אלטרנטיבות. על פי הנתונים, השנה בארה״ב ובאירופה, יצאו לשוק שתי קרנות אקטיביות על כל קרן פסיבית אחת.

למה משקיעים בוחרים בקרנות סל אקטיביות?

פוטנציאל לביצועים טובים יותר - מנהלי הקרנות האקטיביות בוחרים מניות או סקטורים שהם מאמינים שיתנו ביצועים טובים יותר מהמדד . כך משקיעים מקבלים גישה לאסטרטגיה בדרגה מוסדית אבל עם אופי נזיל ובעלות נמוכה של קרנות סל. כלומר, יש כאן סיכוי לתשואות טובות יותר, במיוחד בתקופות שבהן קרנות פסיביות פשוט עוקבות אחר המדד בשוק תנודתי.

גמישות גבוהה - השוק יכול להשתנות ביום אחד וקרן אקטיבית יכולה לשנות כיוון מאד מהר כלומר, לעבור ממניות רגישות לריבית למניות ערך, לזהות טרנד חדש לפני שהוא נהיה פופולרי, או להתרחק מסקטור בעייתי. קרן פסיבית, לעומת זאת, פשוט "תקועה" עם מה שיש במדד.

פיזור מותאם וניהול סיכונים אישי - מנהלים יכולים לבנות את הקרן סביב מטרה מסוימת למשל, צמיחה, הגנה מירידות, או חשיפה לנושא כמו אנרגיה ירוקה או טכנולוגיה. וזה מאפשר להם לשלוט טוב יותר על רמת הסיכון.

תוספת לאסטרטגיה קיימת - לא חייבים להחליף את ההשקעות הפסיביות. הקרן האקטיבית יכולה להיות תוספת לתיק, להוסיף גמישות ואפשרות לרווחים נוספים.

אסטרטגיות ייחודיות - קרנות אקטיביות יכולות להתמקד בנושאים שקשה למדדים רגילים לעקוב אחריהם למשל, בינה מלאכותית, שינויים דמוגרפיים, שרשרת אספקה, אנרגיה נקייה, ועוד. זה מאפשר חשיפה להזדמנויות נישה עם פוטנציאל צמיחה גבוה.

איך בוחרים קרן ETF אקטיבית טובה?

אין ספק שגם לקרנות פסיביות וגם לאקטיביות יש יתרונות. קרנות פסיביות מצוינות למי שרוצה דמי ניהול נמוכים ותשואה דומה למדד. קרנות אקטיביות מתאימות למי שרוצה פוטנציאל להכות את השוק, או מאמין בנושא מסוים או במנהל שמסוגל לנהל זאת ולספק תוצאות טובות יותר מהמדד.

בדיוק כמו עם קרנות סל פסיביות, ניתן להשתמש בבטא ובסטיית תקן כדי לבדוק האם התעודה עושה את מה שהיא מתכננת לעשות. אבל לקרנות סל אקטיביות יש שני כלים חשובים במיוחד :

אלפא - מודד את ביצועי הקרן ביחס למדד, אחרי שמחשבים את רמת התנודתיות. אלפא של 3% אומר שהקרן נתנה תשואה גבוהה ב-3% מהמדד, בהתחשב ברמת הסיכון.

יחס שארפ - בודק כמה תשואה נוספת הקרן מייצרת על כל יחידת סיכון. ככל שהמספר גבוה יותר, כך מקבלים יותר "תמורה" על הסיכון. מעל 1 זה נחשב טוב.

2 קרנות סל אקטיביות מובילות

Dimensional Fund Advisors (טיקר: DFAC), קרן זו נחשבת לקרן מובילה עם נכסים של כ־32 מיליארד דולר. היא בוחרת מניות על פי קריטריונים מוכווני תשואה, מתוך מדד כולל של שוק ארה״ב.

ARK Innovation ETF (טיקר: ARKK), זוהי קרן אקטיבית שמתמקדת בהשקעות בחברות פורצות דרך וחדשניות, במיוחד בתחומי טכנולוגיה ובינה מלאכותית. ניהול הקרן נעשה על ידי .ARK Invest





DFAC ו- ARKK באינטרוול יומי מאת TradingView



אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של המניות המופיעות בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.