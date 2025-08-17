איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "נתח השוק הגיע לשיא היסטורי של כ-16%"

ההכנסות במחצית הראשונה של 2025 עלו בכ-43% לכ-4.1 מיליארד שקל, הרווח הנקי טיפס בכ-77% לכ-222 מיליון שקל.

ברבעון השני צמחו ההכנסות בכ-58% לכ-2.2 מיליארד שקל, והרווח הנקי ברבעון זינק בכ-89.2% לכ-114 מיליון שקל.

הקבוצה ממשיכה להגדיל את נתח השוק שהגיע בחודש יולי לשיא כל הזמנים של כ-16%.

בחודש יולי האחרון הובילה צ'רי את טבלת המסירות עם קרוב ל-3,000 רכבים שנמסרו, והפכה למותג הנמכר ביותר בישראל עם נתח שוק של כ-11.9%.

Xpeng G6 הוא הרכב החשמלי ורכב הפרימיום הנמכר ביותר בישראל במחצית הראשונה של 2025.

קבוצת קרסו מוטורס פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2025.

עיקרי תוצאות רבעון שני:

הכנסות הקבוצה ברבעון השני של 2025 טיפסו בכ-58% לכ-2.2 מיליארד שקל, לעומת כ-1.4 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה במכירות רכב חדש ובפעילויות השירות, המימון והאחרים, ומאיחוד לראשונה של מטרו.

כמות הרכבים החדשים שנמכרו במהלך הרבעון עלתה ל-13,833 רכבים, לעומת 6,392 רכבים ברבעון המקביל אשתקד, זאת בהובלת המותגים צ'רי, ניסאן ו- Xpeng. כמות הרכבים שנמכרה ברבעון כוללת מכירות בהיקף של 2,228 רכבים מצד מטרו מוטור שנרכשה במרץ 2025. נתח השוק של הקבוצה (ללא דו גלגלי) צמח ברבעון השני של 2025 לשיא של כ-14.6% לעומת כ-13.3% ברבעון הקודם, וכ-10.2% ברבעון המקביל אשתקד.

נציין כי מנתוני דוח איגוד יבואני הרכב עולה כי הקבוצה הגיעה בחודש יולי האחרון לנתח שוק של כ-16%, שיא כל הזמנים והובילה ברבעון השני את מכירות הרכבים החשמליים ורכבי הפרימיום תוך שהיא רושמת נתח שוק בקטגוריות אלו של כ-22.6% וכ-23.7% בהתאמה, כאשר Xpeng G6 הוא הרכב החשמלי ורכב הפרימיום הנמכר ביותר בישראל במחצית הראשונה של השנה.

ההכנסות ממגזר הרכב ברבעון השני של 2025 טיפסו בכ-90% לכ-1.6 מיליארד שקל, לעומת כ-847.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר ברבעון השני יותר מהכפילו עצמם לכ-191.2 מיליון שקל, לעומת כ-88.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ממגזר הליסינג ברבעון השני של 2025 הסתכמו בכ-416.5 מיליון שקל, לעומת כ-422.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר עמדו על כ-67.5 מיליון שקל, לעומת כ-78.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ממגזר המימון ברבעון השני של 2025 הוסיפו כ-20.1% לכ-36.8 מיליון שקל, לעומת כ-30.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר עלו בכ-20.1% לכ-36.5 מיליון שקל, לעומת כ-30.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ממגזרי שירות ואחרים ברבעון השני של 2025, צמחו בכ-49% לכ-135 מיליון שקל, לעומת כ-90.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח של שני המגזרים יחד עלה בכ-33.7% לכ-34.3 מיליון שקל, לעומת כ-25.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2025 עלה בכ-40.2% לכ-363.7 מיליון שקל (כ-16.6% מההכנסות), לעומת כ-259.4 מיליון שקל (כ-18.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון השני של 2025, הוסיף כ-14.4% לכ-167.7 מיליון שקל, לעומת כ-146.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השני של 2025 זינק בכ-89.2% לכ-113.7 מיליון שקל, לעומת כ-60.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהעלייה ברווח מפעולות, כאמור, וכן מרווח בסך כ-70.2 מיליון שקל מנגזרים פיננסים והפרשי שער לעומת רווח מינורי בסעיף זה ברבעון המקביל אשתקד.

לקבוצה מזומנים ושווי מזומנים ליום 30 ביוני 2025 בסך של כ-131.7 מיליון שקל.

סך ההון של הקבוצה ליום 30 ביוני 2025 מסתכם בכ-2.2 מיליארד שקל, לעומת כ-1.9 מיליארד שקל בסוף 2024. ההון העצמי של הקבוצה מהווה כ-19.8% מהמאזן.

עיקרי תוצאות המחצית הראשונה:

הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של 2025, צמחו בכ-43% ל-4.1 מיליארד שקל, לעומת כ-2.9 מיליארד שקל במחצית המקבילה אשתקד. הקבוצה מכרה בסיכום המחצית הראשונה של 2025 23,904 רכבים לעומת 13,122 רכבים במחצית המקבילה אשתקד. נתון המכירות במחצית ב-2025 כולל מכירה של 2,228 רכבי דו גלגלי ע"י מטרו מוטור שנרכשה במרץ 2025.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2025 זינק בכ-38.4% לכ-709.4 מיליון שקל (כ-17.2% מההכנסות), לעומת כ-512.5 מיליון שקל (כ-17.7% מההכנסות) במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות במחצית הראשונה של 2025, טיפס בכ-45.5% לכ-406.8 מיליון שקל, לעומת כ-279.5 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של הקבוצה במחצית הראשונה של 2025, זינק בכ-77% בכ-222.2 מיליון שקל, לעומת כ-125.7 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נובע מהעלייה ברווח מפעולות, כאמור, וכן בעיקר מרווח בסך כ-49.5 מיליון שקל מנגזרים פיננסים והפרשי שער, לעומת רווח בסך כ-7.7 מיליון שקל בסעיף זה בתקופה המקבילה אשתקד.

אירועים מרכזיים בתקופת הדוח ולאחריו:

יולי 2025 הקבוצה השלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו') בהיקף של תמורה של כ-495 מיליון שקל. במסגרת השלב המוסדי זכתה הקבוצה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-742 מיליון שקל ולאור הביקוש הגבוה החליטה הקבוצה להגדיל את היקף הגיוס מ-200 מיליון שקל לעד 500 מיליון שקל.

מאי 2025 חברת הדירוג מעלות אישררה דירוג ilAA- לכל סדרות אגרות החוב של הקבוצה ודירוג ilA+ לקבוצה, עם תחזית יציבה. ביו היתר מציינת חברת הדירוג כי היא צופה שהקבוצה תשמור על מעמדה המוביל בענף הליסינג בישראל ותגדיל את נתח השוק שלה כיבואנית רכב, תוך שהיא ממשיכה ליהנות מגיוון משמעותי במקורות ההכנסה שלה.

מרץ 2025 הושלמה עסקת רכישת כל יתרת המניות של חברת מטרו מוטור זאת לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם הרכישה. נזכיר כי בינואר השנה, התקשרה קרסו מוטורס בהסכם לרכישת החזקות השותפים במטרו מוטור (כ-66.67% מהון המניות המונפק והנפרע של מטרו מוטור), בתמורה לכ-210 מיליון שקל. מטרו מוטור היא החברה המובילה בישראל בתחום ייבוא ושיווק כלי רכב דו-גלגלי מתוצרת סאן-יאנג, קוואסקי וימאהה, ומגוון רחב של כלים נוספים, לרבות רכבים תפעוליים, טרקטורונים, אופנועי ים, וכלי רכב חשמליים. כן מחזיקה החברה במחצית מהון המניות של בי-אי ווי, יבואנית ראשית של רכבי VINFAST בישראל אשר למועד הדוח טרם החלה בייבוא כלי הרכב.

איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "אנחנו מסכמים מחצית ראשונה עם תוצאות שיא, המשקפות את תנופת הקבוצה ויישום האסטרטגיה תחת המותג 'פריסבי' כסל פתרונות רחב ומתקדם לשוק הרכב הישראלי. הרבעון השני היה חזק במיוחד במגזר הרכב עם המשך מגמת הגידול בנתח השוק שהגיע לשיא היסטורי של כ-16%. בהמשך לכך, בחודש יולי רשמה הקבוצה ציון דרך משמעותי עם הפיכת המותג צ'רי לנמכר ביותר בישראל עם קרוב ל-3,000 מסירות, זאת בין היתר הודות לטכנולוגיה פורצת הדרך של המותג בקטגוריית הפלג-אין. לצד זאת, נרשם גידול חד בין היתר במכירות ניסאן ו-Xpeng שהינו כיום מותג הפרימיום המוביל בארץ. מגזרי המימון, שירותים ואחרים, המשיכו גם הרבעון לרשום צמיחה דו ספרתית בהכנסות וברווחים. במגזר הליסינג המשיכה פריסבי ליסינג, השכרה ומכירות יד שניה לבסס את מעמדה כאחת משתי החברות הגדולות בתחומה.

במהלך המחצית השלמנו את רכישת מלוא מניות מטרו מוטור, השחקנית המובילה בשוק הדו-גלגלי, דבר הצפוי לתמוך בהעמקת פעילותנו בעולם המוביליטי ולתת בהתאם מעטפת גדולה ומדויקת יותר לצרכן הרכב הישראלי. פעילתנו האינטנסיבית והענפה זוכה לאמון המשקיעים כשלאחרונה השלמנו בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כחצי מיליארד שקל. כספי ההנפקה יתמכו בהמשך יישום התוכנית האסטרטגית, לחיזוק והרחבת כל זרועות הפעילות של הקבוצה".



