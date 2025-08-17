בנק מזרחי טפחות יוצא בתוכנית עשיית שוק ייעודית (Tailor Made) למניית הבנק

בנק מזרחי טפחות התקשר עם הבורסה לניירות ערך בתוכנית עשיית שוק ייעודית (Tailor Made) למניית הבנק, זאת, במסגרת תכנית הבורסה שפורסמה לאחרונה, המאפשרת לחברות הנסחרות להירשם לתוכנית ייחודית המותאמת לצרכים הספציפיים של כל חברה.
מניית מזרחי טפחות היא מהמניות הסחירות בבורסת תל אביב ומדורגת במקום השישי ברמת הסחירות היומית ומרכזת מחזור יומי ממוצע של כ- 86 מיליון שקל. בבנק מאמינים, כי התוכנית תביא לשיפור ניכר ברמת הסחירות של המניה, תוך הגברת הנזילות בספר הפקודות וצמצום מרווחי הקנייה והמכירה לתועלת המשקיעים ומחזיקי המניות
הבנק בחר לאמץ את התוכנית במטרה לייצר ערך עבור המשקיעים המקומיים והזרים, וזאת באמצעות הגדלת הכמויות המצוטטות בספר הפקודות וצמצום מרווחי הציטוט בכמויות גדולות, אף יותר מהקיים כיום.
במסגרת התוכנית הייעודית לבנק, פרסמה היום הבורסה בקשה להגשת הצעות לעשיית השוק במניית הבנק. הפנייה מיועדת לגורמים בעלי ניסיון באספקת נזילות בניירות ערך ומוצרים פיננסיים, הן מקומיים והן בינלאומיים, המעוניינים להתמנות כעושי שוק.
תוכנית עשיית השוק תנוהל על ידי הבורסה בתיאום מלא מול הבנק ובהתאם ליעדים שהוצבו. הבורסה תתקשר עם עושי השוק שייבחרו בהליך ותנפק דו"חות נזילות שוטפים לבנק ביחס לתוכנית.
פרטים מלאים אודות התוכנית הייעודית לבנק מזרחי טפחות:
פרטים מלאים אודות התוכנית הייעודית לבנק מזרחי טפחות לחצו כאן
הגשת המועמדות לבורסה עבור עושי השוק תהיה עד 28.08.2025