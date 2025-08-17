תיק אישי
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה - יולי 2025

תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה - יולי 2025

 

 
אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמריאייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי
 
מיכאל לוי
17/08/2025

תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה בע״מ לחודש יולי 2025

 

 

סוג מוצר

מ''ה

שם הקופה

תשואה לחודש 07.2025

תשואה מצטברת מתחילת שנה

תשואה מצטברת

תשואה מצטברת

תשואה מצטברת

סטיית תקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים

יתרת נכסים  באלפי ש''ח
 

 12 חודשים המסתיימים ב- 07.2025

 3 שנים המסתיימות ב- 07.2025

 5 שנים המסתיימות ב- 07.2025

ל - 07.2025
 

השתלמות

964

הפניקס השתלמות כללי

1.14%

7.84%

15.14%

29.39%

54.91%

5.82%

19,893,075
 

968

הפניקס השתלמות מניות

1.84%

13.33%

25.11%

45.68%

100.47%

11.86%

2,802,742
 

13264

הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500

2.85%

0.82%

4.64%

60.26%

{1}

{1}

11,126,147
 

8629

הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש

1.39%

1.77%

0.97%

19.94%

36.60%

6.86%

621,464
 

גמל

9916

הפניקס גמל  לבני 50 ומטה

1.31%

9.12%

17.42%

31.17%

61.72%

6.84%

9,553,623
 

9529

הפניקס גמל לבני 50 עד 60

1.16%

8.06%

15.53%

29.61%

51.98%

5.97%

6,131,036
 

401

הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

0.76%

5.91%

11.79%

21.21%

38.09%

4.36%

8,974,529
 

961

הפניקס גמל מניות

1.87%

13.34%

25.62%

46.31%

101.20%

11.96%

1,645,698
 

13263

הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500

2.86%

0.83%

4.66%

60.43%

{1}

{1}

6,057,984
 

גמל להשקעה

7975

הפניקס גמל להשקעה מניות

1.91%

13.36%

25.62%

47.36%

90.02%

11.50%

592,863
 

7908

הפניקס גמל להשקעה כללי

1.18%

8.17%

15.84%

29.83%

52.19%

6.24%

2,290,881
 

13250

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500

2.85%

0.81%

4.61%

60.36%

94.85%

10.11%

3,988,630
 

7909

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש

1.38%

1.63%

0.86%

19.83%

34.49%

6.55%

118,954
 

פנסיה

9974

*פנסיה לבני 50 ומטה

1.43%

9.33%

17.64%

38.25%

76.97%

6.01%

56,087,503
 

9975

פנסיה לבני 50 עד 60

1.26%

8.67%

16.17%

35.66%

65.23%

5.21%

12,715,150
 

9976

פנסיה לבני 60 ומעלה

0.92%

6.53%

12.23%

26.95%

46.95%

3.79%

5,239,645
 

2187

פנסיה מסלול מניות

1.59%

11.14%

20.50%

41.40%

86.63%

8.80%

11,819,677
 

13335

 *פנסיה מחקה מדד s&p500

2.29%

1.93%

5.64%

50.75%

-

 

20,886,486
   

"

                
 

* מאוחד עם מסלול כללי (נסגר ב- 2015)

              

*

{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות.

              

**

(2} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח.

              
x