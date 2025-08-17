לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה - יולי 2025

תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה בע״מ לחודש יולי 2025
סוג מוצר
מ''ה
שם הקופה
תשואה לחודש 07.2025
תשואה מצטברת מתחילת שנה
תשואה מצטברת
תשואה מצטברת
תשואה מצטברת
סטיית תקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים
יתרת נכסים באלפי ש''ח
12 חודשים המסתיימים ב- 07.2025
3 שנים המסתיימות ב- 07.2025
5 שנים המסתיימות ב- 07.2025
ל - 07.2025
|
השתלמות
964
הפניקס השתלמות כללי
1.14%
7.84%
15.14%
29.39%
54.91%
5.82%
19,893,075
968
הפניקס השתלמות מניות
1.84%
13.33%
25.11%
45.68%
100.47%
11.86%
2,802,742
13264
הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500
2.85%
0.82%
4.64%
60.26%
{1}
{1}
11,126,147
8629
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
1.39%
1.77%
0.97%
19.94%
36.60%
6.86%
621,464
גמל
9916
הפניקס גמל לבני 50 ומטה
1.31%
9.12%
17.42%
31.17%
61.72%
6.84%
9,553,623
9529
הפניקס גמל לבני 50 עד 60
1.16%
8.06%
15.53%
29.61%
51.98%
5.97%
6,131,036
401
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
0.76%
5.91%
11.79%
21.21%
38.09%
4.36%
8,974,529
961
הפניקס גמל מניות
1.87%
13.34%
25.62%
46.31%
101.20%
11.96%
1,645,698
13263
הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500
2.86%
0.83%
4.66%
60.43%
{1}
{1}
6,057,984
גמל להשקעה
7975
הפניקס גמל להשקעה מניות
1.91%
13.36%
25.62%
47.36%
90.02%
11.50%
592,863
7908
הפניקס גמל להשקעה כללי
1.18%
8.17%
15.84%
29.83%
52.19%
6.24%
2,290,881
13250
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500
2.85%
0.81%
4.61%
60.36%
94.85%
10.11%
3,988,630
7909
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
1.38%
1.63%
0.86%
19.83%
34.49%
6.55%
118,954
פנסיה
9974
*פנסיה לבני 50 ומטה
1.43%
9.33%
17.64%
38.25%
76.97%
6.01%
56,087,503
9975
פנסיה לבני 50 עד 60
1.26%
8.67%
16.17%
35.66%
65.23%
5.21%
12,715,150
9976
פנסיה לבני 60 ומעלה
0.92%
6.53%
12.23%
26.95%
46.95%
3.79%
5,239,645
2187
פנסיה מסלול מניות
1.59%
11.14%
20.50%
41.40%
86.63%
8.80%
11,819,677
13335
*פנסיה מחקה מדד s&p500
2.29%
1.93%
5.64%
50.75%
-
|
|
* מאוחד עם מסלול כללי (נסגר ב- 2015)
*
{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות.
**
(2} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח.