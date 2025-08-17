לפני פנסיה נט - תשואות כלל פנסיה - יולי 2025

|
תשואה מצטברת
|
תשואה ממוצעת
|
מוצר
|
התמחות
|
שם קופה/קרן/מסלול
|
מס' אוצר
|
שווי נכסים באלפי ש"ח
|
חודש אחרון
|
מתחילת השנה
|
12 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
מדד שארפ
|
הערה בנוגע להיקף הנכסים
|
הערה בנוגע למסלול
|
קידוד מוצר
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
כללי
|
מקיפה כללי (ספיר)
|
2002
|
54,729,943
|
1.00%
|
8.73%
|
15.14%
|
28.77%
|
64.71%
|
8.79%
|
10.50%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
תלוי גיל
|
מקיפה - בני 50 ומטה
|
9654
|
34,899,155
|
1.14%
|
9.49%
|
16.31%
|
33.87%
|
70.87%
|
10.21%
|
11.32%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
תלוי גיל
|
מקיפה - בני 50 עד 60
|
9655
|
15,645,391
|
1.00%
|
8.41%
|
14.83%
|
31.17%
|
62.01%
|
9.47%
|
10.13%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
תלוי גיל
|
מקיפה - בני 60 ומעלה
|
9656
|
6,168,737
|
0.73%
|
6.28%
|
11.30%
|
23.54%
|
46.05%
|
7.30%
|
7.87%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
תלוי גיל
|
מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
12177
|
9,994,606
|
0.69%
|
5.43%
|
9.54%
|
26.54%
|
50.98%
|
8.16%
|
8.59%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
מניות
|
מקיפה מניות
|
9647
|
7,698,342
|
1.44%
|
10.46%
|
18.52%
|
37.92%
|
79.42%
|
11.31%
|
12.40%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
אשראי ואגח
|
מקיפה אשראי ואג"ח
|
9648
|
361,813
|
0.48%
|
4.19%
|
7.96%
|
18.89%
|
26.03%
|
5.94%
|
4.74%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
כספי/שקלי
|
מקיפה כספי (שקלי)
|
13213
|
134,099
|
0.58%
|
3.68%
|
6.06%
|
17.60%
|
|
5.55%
|
|
|
|
תחילת פעילות 08/2020
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
S&P
|
מקיפה מחקה מדד S&P 500
|
13347
|
16,145,321
|
2.68%
|
1.86%
|
5.72%
|
50.73%
|
|
14.66%
|
|
|
|
תחילת פעילות 06/2021
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
משולב סחיר
|
מקיפה - משולב סחיר (ישראל)
|
14232
|
220,619
|
0.82%
|
16.77%
|
33.73%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
עוקב מדדים גמיש
|
מקיפה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14233
|
348,145
|
1.29%
|
1.87%
|
2.58%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
עוקב מדדי מניות
|
מקיפה - עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
15091
|
730,018
|
0.07%
|
2.33%
|
2.30%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 04/2024
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
הלכה
|
מקיפה הלכה
|
2004
|
836,607
|
1.34%
|
8.40%
|
14.14%
|
31.63%
|
52.36%
|
9.59%
|
8.79%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
סחיר - מניות
|
מקיפה מניות סחיר (ישראל)
|
15432
|
159,432
|
1.03%
|
18.96%
|
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2025
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
סחיר - אגח
|
מקיפה אגח סחיר (ישראל)
|
15433
|
6,947
|
0.47%
|
3.84%
|
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
הלכה
|
מקיפה- מקבלי קצבה הלכה
|
12176
|
69,627
|
0.84%
|
5.71%
|
9.83%
|
28.25%
|
47.54%
|
8.65%
|
8.09%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
חושן זכאים חדשים
|
מקיפה- חושן זכאים חדשים
|
9650
|
9,713
|
0.23%
|
3.87%
|
2.07%
|
16.39%
|
27.98%
|
5.19%
|
5.06%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
זכאים קיימים
|
מקיפה- זכאים קיימים
|
9649
|
47,585
|
0.62%
|
4.55%
|
2.28%
|
23.85%
|
39.57%
|
7.39%
|
6.90%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
זכאים חדשים
|
מקיפה- זכאים חדשים
|
2205
|
2,253,082
|
0.43%
|
4.14%
|
2.37%
|
15.72%
|
29.12%
|
4.99%
|
5.24%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
כללי
|
משלימה - כללי
|
2176
|
1,688,557
|
0.89%
|
8.47%
|
15.13%
|
23.79%
|
49.25%
|
7.37%
|
8.34%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
תלוי גיל
|
משלימה - בני 50 ומטה
|
9633
|
1,711,459
|
0.98%
|
9.27%
|
16.46%
|
29.53%
|
55.67%
|
9.01%
|
9.26%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
תלוי גיל
|
משלימה - בני 50 עד 60
|
9634
|
866,638
|
0.83%
|
7.92%
|
14.57%
|
26.30%
|
47.63%
|
8.09%
|
8.10%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
תלוי גיל
|
משלימה - בני 60 ומעלה
|
9635
|
440,177
|
0.55%
|
5.85%
|
11.20%
|
18.94%
|
32.04%
|
5.95%
|
5.72%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
תלוי גיל
|
משלימה בסיסי מקבלי קצבה
|
12251
|
512,887
|
0.65%
|
6.96%
|
13.06%
|
23.18%
|
43.54%
|
7.20%
|
7.50%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
מניות
|
משלימה מניות
|
13698
|
517,611
|
1.62%
|
13.25%
|
23.40%
|
40.40%
|
0.00%
|
11.98%
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2022
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
כספי/שקלי
|
משלימה כספי (שקלי)
|
13214
|
12,053
|
0.54%
|
3.28%
|
5.26%
|
13.77%
|
|
4.40%
|
|
|
|
תחילת פעילות 08/2020
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
S&P
|
משלימה מחקה מדד S&P 500
|
14795
|
804,363
|
3.41%
|
0.68%
|
4.67%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 12/2023
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
משולב סחיר
|
משלימה - משולב סחיר (ישראל)
|
14231
|
14,203
|
0.69%
|
16.32%
|
33.53%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
עוקב מדדים גמיש
|
משלימה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14238
|
38,317
|
1.32%
|
-0.24%
|
-0.92%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
עוקב מדדי מניות
|
משלימה - עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
15092
|
66,862
|
-0.16%
|
1.33%
|
0.04%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 04/2024
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
סחיר- אגח
|
משלימה אגח סחיר (ישראל)
|
15435
|
1,612
|
0.14%
|
2.58%
|
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
סחיר- מניות
|
משלימה מניות סחיר (ישראל)
|
15434
|
15,548
|
1.17%
|
24.70%
|
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
פנסיונרים משלימה
|
משלימה- פנסיונרים משלימה
|
2206
|
134,764
|
0.17%
|
2.47%
|
1.98%
|
-0.19%
|
1.81%
|
-0.06%
|
0.36%
|
|
|
|