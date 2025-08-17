תיק אישי
לפני פנסיה נט - תשואות כלל פנסיה - יולי 2025

תשואות כלל פנסיה - יולי 2025

 

 
תשואות כלל פנסיה / Image-by-freepikתשואות כלל פנסיה / Image-by-freepik
 
נטלי גרין
17/08/2025

         

תשואה מצטברת

תשואה ממוצעת

        

מוצר

התמחות

שם קופה/קרן/מסלול

מס' אוצר

שווי נכסים באלפי ש"ח

חודש אחרון

מתחילת השנה

12 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

מדד שארפ
(ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים, ע"פ הגדרות האוצר)

הערה בנוגע להיקף הנכסים

הערה בנוגע למסלול

קידוד מוצר

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

כללי

מקיפה כללי (ספיר)

2002

               54,729,943

1.00%

8.73%

15.14%

28.77%

64.71%

8.79%

10.50%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

תלוי גיל

מקיפה - בני 50 ומטה

9654

               34,899,155

1.14%

9.49%

16.31%

33.87%

70.87%

10.21%

11.32%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

תלוי גיל

מקיפה - בני 50 עד 60

9655

               15,645,391

1.00%

8.41%

14.83%

31.17%

62.01%

9.47%

10.13%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

תלוי גיל

מקיפה - בני 60 ומעלה

9656

                  6,168,737

0.73%

6.28%

11.30%

23.54%

46.05%

7.30%

7.87%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

תלוי גיל

מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

12177

                  9,994,606

0.69%

5.43%

9.54%

26.54%

50.98%

8.16%

8.59%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

מניות

מקיפה מניות

9647

                  7,698,342

1.44%

10.46%

18.52%

37.92%

79.42%

11.31%

12.40%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

אשראי ואגח

מקיפה אשראי ואג"ח

9648

                      361,813

0.48%

4.19%

7.96%

18.89%

26.03%

5.94%

4.74%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

כספי/שקלי

מקיפה כספי (שקלי)

13213

                      134,099

0.58%

3.68%

6.06%

17.60%

 

5.55%

 

 

 

תחילת פעילות 08/2020

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

S&P

מקיפה מחקה מדד S&P 500

13347

               16,145,321

2.68%

1.86%

5.72%

50.73%

 

14.66%

 

 

 

תחילת פעילות 06/2021

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

משולב סחיר

מקיפה - משולב סחיר (ישראל)

14232

                      220,619

0.82%

16.77%

33.73%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2023

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

עוקב מדדים גמיש

מקיפה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14233

                      348,145

1.29%

1.87%

2.58%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2023

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

עוקב מדדי מניות

מקיפה - עוקב מדדי מניות (חו"ל)

15091

                      730,018

0.07%

2.33%

2.30%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 04/2024

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

הלכה

מקיפה הלכה

2004

                      836,607

1.34%

8.40%

14.14%

31.63%

52.36%

9.59%

8.79%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

סחיר - מניות

מקיפה מניות סחיר (ישראל)

15432

                      159,432

1.03%

18.96%

 

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2025

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

סחיר - אגח

מקיפה אגח סחיר (ישראל)

15433

                            6,947

0.47%

3.84%

 

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 02/2025

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

הלכה

מקיפה- מקבלי קצבה הלכה

12176

                         69,627

0.84%

5.71%

9.83%

28.25%

47.54%

8.65%

8.09%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

חושן זכאים חדשים

מקיפה- חושן זכאים חדשים

9650

                            9,713

0.23%

3.87%

2.07%

16.39%

27.98%

5.19%

5.06%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

זכאים קיימים

מקיפה- זכאים קיימים

9649

                         47,585

0.62%

4.55%

2.28%

23.85%

39.57%

7.39%

6.90%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

זכאים חדשים

מקיפה- זכאים חדשים

2205

                  2,253,082

0.43%

4.14%

2.37%

15.72%

29.12%

4.99%

5.24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

כללי

משלימה - כללי

2176

                  1,688,557

0.89%

8.47%

15.13%

23.79%

49.25%

7.37%

8.34%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

תלוי גיל

משלימה - בני 50 ומטה

9633

                  1,711,459

0.98%

9.27%

16.46%

29.53%

55.67%

9.01%

9.26%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

תלוי גיל

משלימה - בני 50 עד 60

9634

                      866,638

0.83%

7.92%

14.57%

26.30%

47.63%

8.09%

8.10%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

תלוי גיל

משלימה - בני 60 ומעלה

9635

                      440,177

0.55%

5.85%

11.20%

18.94%

32.04%

5.95%

5.72%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

תלוי גיל

משלימה בסיסי מקבלי קצבה

12251

                      512,887

0.65%

6.96%

13.06%

23.18%

43.54%

7.20%

7.50%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

מניות

משלימה מניות

13698

                      517,611

1.62%

13.25%

23.40%

40.40%

0.00%

11.98%

 

 

 

תחילת פעילות 01/2022

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

כספי/שקלי

משלימה כספי (שקלי)

13214

                         12,053

0.54%

3.28%

5.26%

13.77%

 

4.40%

 

 

 

תחילת פעילות 08/2020

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

S&P

משלימה מחקה מדד S&P 500

14795

                      804,363

3.41%

0.68%

4.67%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 12/2023

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

משולב סחיר

משלימה - משולב סחיר (ישראל)

14231

                         14,203

0.69%

16.32%

33.53%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2023

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

עוקב מדדים גמיש

משלימה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14238

                         38,317

1.32%

-0.24%

-0.92%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2023

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

עוקב מדדי מניות

משלימה - עוקב מדדי מניות (חו"ל)

15092

                         66,862

-0.16%

1.33%

0.04%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 04/2024

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

סחיר- אגח

משלימה אגח סחיר (ישראל)

15435

                            1,612

0.14%

2.58%

 

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 02/2025

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

סחיר- מניות

משלימה מניות סחיר (ישראל)

15434

                         15,548

1.17%

24.70%

 

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 02/2025

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

פנסיונרים משלימה

משלימה- פנסיונרים משלימה

2206

                      134,764

0.17%

2.47%

1.98%

-0.19%

1.81%

-0.06%

0.36%

 

 

 

 
