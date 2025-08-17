לפני גמל נט - תשואות כלל גמל והשתלמות - יולי 2025

|
תשואה מצטברת
|
תשואה ממוצעת
|
מוצר
|
התמחות
|
שם קופה/קרן/מסלול
|
מס' אוצר
|
שווי נכסים באלפי ₪
|
חודש אחרון
|
מתחילת השנה
|
12 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
מדד שארפ
|
הערה בנוגע להיקף הנכסים
|
הערה בנוגע למסלול
|
קידוד מוצר
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
כללי
|
בר ג
|
263
|
4,479,995
|
0.85%
|
8.22%
|
14.32%
|
22.60%
|
50.32%
|
7.03%
|
8.49%
|
|
0
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
תלוי גיל
|
כלל תמר עד 50
|
9651
|
2,363,428
|
1.04%
|
9.11%
|
16.19%
|
27.90%
|
57.11%
|
8.55%
|
9.46%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
תלוי גיל
|
כלל תמר 50-60
|
9652
|
3,754,296
|
0.88%
|
8.01%
|
14.69%
|
25.43%
|
48.76%
|
7.84%
|
8.27%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
תלוי גיל
|
כלל תמר 60 ומעלה
|
9653
|
11,228,142
|
0.58%
|
5.56%
|
10.59%
|
17.13%
|
33.69%
|
5.41%
|
5.98%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
מניות
|
כלל תמר מניות
|
127
|
1,005,083
|
1.78%
|
13.50%
|
23.89%
|
40.96%
|
91.97%
|
12.12%
|
13.93%
|
|
0
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
אשראי ואגח
|
כלל תמר אשראי ואגח
|
117
|
1,046,042
|
0.19%
|
3.44%
|
7.39%
|
11.81%
|
13.16%
|
3.79%
|
2.50%
|
|
0
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
כספי/שקלי
|
כלל תמר כספי שקלי
|
128
|
293,902
|
0.55%
|
3.29%
|
5.32%
|
13.94%
|
14.14%
|
4.45%
|
2.68%
|
|
0
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
S&P
|
כלל תמר מחקה מדד S&P 500
|
13343
|
1,861,402
|
3.41%
|
0.68%
|
4.65%
|
58.90%
|
|
16.69%
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2020
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
משולב סחיר
|
כלל תמר משולב סחיר (ישראל)
|
14236
|
235,882
|
0.63%
|
16.25%
|
33.11%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2023
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
עוקב מדדים גמיש
|
כלל תמר עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14237
|
198,953
|
1.31%
|
-0.23%
|
-0.88%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2023
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
עוקב מדדי מניות
|
כלל תמר עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
15093
|
129,851
|
-0.16%
|
1.37%
|
0.21%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 04/2024
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
הלכה
|
כלל תמר הלכתי
|
1533
|
124,825
|
1.11%
|
7.59%
|
13.24%
|
24.51%
|
37.97%
|
7.58%
|
6.65%
|
|
תחילת פעילות המסלול- מאי 2011
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
סחיר - מניות
|
כלל תמר מניות סחיר (ישראל)
|
15430
|
57,789
|
1.41%
|
21.72%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
סחיר - אגח
|
כלל תמר אגח סחיר (ישראל)
|
15431
|
7,974
|
0.17%
|
2.82%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
כללי
|
כלל גמל לעתיד כללי
|
7988
|
1,422,705
|
0.87%
|
8.29%
|
15.14%
|
27.33%
|
49.03%
|
8.39%
|
8.31%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
מניות
|
כלל גמל לעתיד מניות
|
7991
|
515,961
|
1.70%
|
13.39%
|
23.70%
|
41.24%
|
87.76%
|
12.20%
|
13.43%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
אשראי ואגח
|
כלל גמל לעתיד אשראי ואגח
|
7989
|
42,336
|
0.16%
|
3.56%
|
7.33%
|
11.15%
|
12.47%
|
3.59%
|
2.38%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
כספי/שקלי
|
כלל גמל לעתיד כספי שקלי
|
7993
|
32,338
|
0.55%
|
3.34%
|
5.35%
|
14.00%
|
14.09%
|
4.47%
|
2.67%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
S&P
|
כלל גמל לעתיד מחקה מדד S&P 500
|
13344
|
959,964
|
3.41%
|
0.68%
|
4.64%
|
59.31%
|
|
16.79%
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2020
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
משולב סחיר
|
כלל גמל לעתיד משולב סחיר (ישראל)
|
15429
|
26,125
|
0.76%
|
11.86%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
עוקב מדדים גמיש
|
כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14681
|
47,569
|
1.30%
|
-0.24%
|
-0.98%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
עוקב מדדי מניות
|
כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
14791
|
70,006
|
-0.24%
|
1.07%
|
-0.22%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2023
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
הלכה
|
כלל גמל לעתיד הלכה
|
7994
|
30,926
|
1.16%
|
7.74%
|
13.32%
|
24.90%
|
37.70%
|
7.69%
|
6.61%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
אשראי ואגח עד 25% מניות
|
כלל גמל לעתיד אשראי ואגח עד 25% מניות
|
7992
|
153,925
|
0.48%
|
5.11%
|
10.00%
|
17.15%
|
25.12%
|
5.42%
|
4.58%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
סחיר - מניות
|
כלל גמל לעתיד מניות סחיר (ישראל)
|
15427
|
31,408
|
1.49%
|
21.75%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
סחיר - אגח
|
כלל גמל לעתיד אגח סחיר (ישראל)
|
15428
|
1,766
|
0.14%
|
2.49%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרנות השתלמות
|
כללי
|
כלל השתלמות כללי
|
456
|
19,379,671
|
0.90%
|
8.62%
|
15.19%
|
25.99%
|
52.81%
|
8.01%
|
8.85%
|
|
0
|
|
|
קרנות השתלמות
|
מניות
|
כלל השתלמות מניות
|
1350
|
1,882,564
|
1.72%
|
13.42%
|
23.62%
|
40.70%
|
89.69%
|
12.05%
|
13.66%
|
|
0
|
|
|
קרנות השתלמות
|
אשראי ואגח
|
כלל השתלמות אשראי ואגח
|
1348
|
383,198
|
0.20%
|
3.45%
|
7.56%
|
12.18%
|
16.49%
|
3.91%
|
3.10%
|
|
0
|
|
|
קרנות השתלמות
|
כספי/שקלי
|
כלל השתלמות כספי שקלי
|
1351
|
235,533
|
0.55%
|
3.30%
|
5.29%
|
13.97%
|
14.16%
|
4.45%
|
2.68%
|
|
0
|
|
|
קרנות השתלמות
|
S&P
|
כלל השתלמות מחקה מדד S&P 500
|
13342
|
4,584,027
|
3.40%
|
0.65%
|
4.61%
|
58.94%
|
|
16.70%
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2020
|
|
|
קרנות השתלמות
|
משולב סחיר
|
כלל השתלמות משולב סחיר (ישראל)
|
15426
|
68,003
|
0.75%
|
12.63%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
קרנות השתלמות
|
עוקב מדדים גמיש
|
השתלמות עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14680
|
233,226
|
1.32%
|
-0.20%
|
-0.91%
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
קרנות השתלמות
|
עוקב מדדי מניות
|
כלל השתלמות עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
14790
|
247,343
|
-0.24%
|
1.21%
|
-0.02%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2023
|
|
|
קרנות השתלמות
|
הלכה
|
כלל השתלמות הלכה
|
1534
|
293,401
|
1.17%
|
7.87%
|
13.52%
|
24.83%
|
38.12%
|
7.67%
|
6.67%
|
|
תחילת פעילות המסלול: 2/2011
|
|
|
קרנות השתלמות
|
אשראי ואגח עד 25% מניות
|
כלל השתלמות אשראי ואגח עד 25% מניות
|
12599
|
403,357
|
0.45%
|
4.99%
|
9.88%
|
16.75%
|
23.88%
|
5.30%
|
4.38%
|
|
תחילת פעילות המסלול: 05/2019
|
|
|
קרנות השתלמות
|
סחיר - מניות
|
כלל השתלמות מניות סחיר (ישראל)
|
15424
|
91,827
|
1.37%
|
21.35%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
קרנות השתלמות
|
סחיר - אגח
|
כלל השתלמות אגח סחיר (ישראל)
|
15425
|
6,640
|
0.15%
|
2.76%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פיצויים
|
|
כלל פיצויים למעסיק
|
241
|
907,038
|
0.83%
|
7.68%
|
14.05%
|
25.19%
|
46.42%
|
7.78%
|
7.93%
|
|
|
|
|
פיצויים
|
|
קופה כללית לפיצויים
|
239
|
558,923
|
0.86%
|
7.79%
|
14.11%
|
25.04%
|
46.50%
|
7.73%
|
7.94%
|
|
|
|
|
פיצויים
|
|
כלל ברזל
|
152
|
222,015
|
0.21%
|
2.99%
|
6.75%
|
10.59%
|
12.08%
|
3.41%
|
2.31%
|
|
|
|
|
פיצויים
|
|
כלל תקציבית
|
1284
|
25,208
|
0.15%
|
4.45%
|
9.22%
|
9.74%
|
10.71%
|
3.15%
|
2.06%
|
|
|
|