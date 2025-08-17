תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני גמל נט - תשואות כלל גמל והשתלמות - יולי 2025

תשואות כלל גמל והשתלמות - יולי 2025

 

 
תשואות כלל גמל והשתלמות / תמונה: Dreamstimeתשואות כלל גמל והשתלמות / תמונה: Dreamstime
 
נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/08/2025

         

תשואה מצטברת

תשואה ממוצעת

        

מוצר

התמחות

שם קופה/קרן/מסלול

מס' אוצר

שווי נכסים באלפי ₪

חודש אחרון

מתחילת השנה

12 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

מדד שארפ
(ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים, ע"פ הגדרות האוצר)

הערה בנוגע להיקף הנכסים

הערה בנוגע למסלול

קידוד מוצר

תגמולים ואישית לפיצויים

כללי

בר ג

263

4,479,995

0.85%

8.22%

14.32%

22.60%

50.32%

7.03%

8.49%

 

0

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

תלוי גיל

כלל תמר עד 50

9651

2,363,428

1.04%

9.11%

16.19%

27.90%

57.11%

8.55%

9.46%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016 

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

תלוי גיל

כלל תמר 50-60

9652

3,754,296

0.88%

8.01%

14.69%

25.43%

48.76%

7.84%

8.27%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016 

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

תלוי גיל

כלל תמר 60 ומעלה

9653

11,228,142

0.58%

5.56%

10.59%

17.13%

33.69%

5.41%

5.98%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016 

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

מניות

כלל תמר מניות

127

1,005,083

1.78%

13.50%

23.89%

40.96%

91.97%

12.12%

13.93%

 

0

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

אשראי ואגח

כלל תמר אשראי ואגח

117

1,046,042

0.19%

3.44%

7.39%

11.81%

13.16%

3.79%

2.50%

 

0

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

כספי/שקלי

כלל תמר כספי שקלי

128

293,902

0.55%

3.29%

5.32%

13.94%

14.14%

4.45%

2.68%

 

0

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

S&P

כלל תמר מחקה מדד S&P 500

13343

1,861,402

3.41%

0.68%

4.65%

58.90%

 

16.69%

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2020

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

משולב סחיר

כלל תמר משולב סחיר (ישראל)

14236

235,882

0.63%

16.25%

33.11%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2023

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

עוקב מדדים גמיש

כלל תמר עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14237

198,953

1.31%

-0.23%

-0.88%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2023

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

עוקב מדדי מניות

כלל תמר עוקב מדדי מניות (חו"ל)

15093

129,851

-0.16%

1.37%

0.21%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 04/2024

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

הלכה

כלל תמר הלכתי

1533

124,825

1.11%

7.59%

13.24%

24.51%

37.97%

7.58%

6.65%

 

תחילת פעילות המסלול- מאי 2011 

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

סחיר - מניות

כלל תמר מניות סחיר (ישראל)

15430

57,789

1.41%

21.72%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

סחיר - אגח

כלל תמר אגח סחיר (ישראל)

15431

7,974

0.17%

2.82%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קופת גמל להשקעה

כללי

כלל גמל לעתיד כללי

7988

1,422,705

0.87%

8.29%

15.14%

27.33%

49.03%

8.39%

8.31%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

מניות

כלל גמל לעתיד מניות

7991

515,961

1.70%

13.39%

23.70%

41.24%

87.76%

12.20%

13.43%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

אשראי ואגח

כלל גמל לעתיד אשראי ואגח

7989

42,336

0.16%

3.56%

7.33%

11.15%

12.47%

3.59%

2.38%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

כספי/שקלי

כלל גמל לעתיד כספי שקלי

7993

32,338

0.55%

3.34%

5.35%

14.00%

14.09%

4.47%

2.67%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

S&P

כלל גמל לעתיד מחקה מדד S&P 500

13344

959,964

3.41%

0.68%

4.64%

59.31%

 

16.79%

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2020

 

 

קופת גמל להשקעה

משולב סחיר

כלל גמל לעתיד משולב סחיר (ישראל)

15429

26,125

0.76%

11.86%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

קופת גמל להשקעה

עוקב מדדים גמיש

כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14681

47,569

1.30%

-0.24%

-0.98%

 

 

 

 

 

 

 

 

קופת גמל להשקעה

עוקב מדדי מניות

כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות (חו"ל)

14791

70,006

-0.24%

1.07%

-0.22%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2023

 

 

קופת גמל להשקעה

הלכה

כלל גמל לעתיד הלכה

7994

30,926

1.16%

7.74%

13.32%

24.90%

37.70%

7.69%

6.61%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

אשראי ואגח עד 25% מניות

כלל גמל לעתיד אשראי ואגח עד 25% מניות

7992

153,925

0.48%

5.11%

10.00%

17.15%

25.12%

5.42%

4.58%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

סחיר - מניות

כלל גמל לעתיד מניות סחיר (ישראל)

15427

31,408

1.49%

21.75%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

קופת גמל להשקעה

סחיר - אגח

כלל גמל לעתיד אגח סחיר (ישראל)

15428

1,766

0.14%

2.49%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרנות השתלמות

כללי

כלל השתלמות כללי

456

19,379,671

0.90%

8.62%

15.19%

25.99%

52.81%

8.01%

8.85%

 

0

 

 

קרנות השתלמות

מניות

כלל השתלמות מניות

1350

1,882,564

1.72%

13.42%

23.62%

40.70%

89.69%

12.05%

13.66%

 

0

 

 

קרנות השתלמות

אשראי ואגח

כלל השתלמות אשראי ואגח

1348

383,198

0.20%

3.45%

7.56%

12.18%

16.49%

3.91%

3.10%

 

0

 

 

קרנות השתלמות

כספי/שקלי

כלל השתלמות כספי שקלי

1351

235,533

0.55%

3.30%

5.29%

13.97%

14.16%

4.45%

2.68%

 

0

 

 

קרנות השתלמות

S&P

כלל השתלמות מחקה מדד S&P 500

13342

4,584,027

3.40%

0.65%

4.61%

58.94%

 

16.70%

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2020

 

 

קרנות השתלמות

משולב סחיר

כלל השתלמות משולב סחיר (ישראל)

15426

68,003

0.75%

12.63%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

קרנות השתלמות

עוקב מדדים גמיש

השתלמות עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14680

233,226

1.32%

-0.20%

-0.91%

 

 

 

 

 

-

 

 

קרנות השתלמות

עוקב מדדי מניות

כלל השתלמות עוקב מדדי מניות (חו"ל)

14790

247,343

-0.24%

1.21%

-0.02%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2023

 

 

קרנות השתלמות

הלכה

כלל השתלמות הלכה

1534

293,401

1.17%

7.87%

13.52%

24.83%

38.12%

7.67%

6.67%

 

תחילת פעילות המסלול: 2/2011

 

 

קרנות השתלמות

אשראי ואגח עד 25% מניות

כלל השתלמות אשראי ואגח עד 25% מניות

12599

403,357

0.45%

4.99%

9.88%

16.75%

23.88%

5.30%

4.38%

 

תחילת פעילות המסלול: 05/2019

 

 

קרנות השתלמות

סחיר - מניות

כלל השתלמות מניות סחיר (ישראל)

15424

91,827

1.37%

21.35%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

קרנות השתלמות

סחיר - אגח

כלל השתלמות אגח סחיר (ישראל)

15425

6,640

0.15%

2.76%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               
                               
         

תשואה מצטברת

תשואה ממוצעת

        

מוצר

התמחות

שם קופה/קרן/מסלול

מס' אוצר

שווי נכסים באלפי ₪

חודש אחרון

מתחילת השנה

12 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

מדד שארפ
(ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים, ע"פ הגדרות האוצר)

הערה בנוגע להיקף הנכסים

הערה בנוגע למסלול

קידוד מוצר

פיצויים

 

כלל פיצויים למעסיק

241

907,038

0.83%

7.68%

14.05%

25.19%

46.42%

7.78%

7.93%

 

 

 

 

פיצויים

 

קופה כללית לפיצויים

239

558,923

0.86%

7.79%

14.11%

25.04%

46.50%

7.73%

7.94%

 

 

 

 

פיצויים

 

כלל ברזל

152

222,015

0.21%

2.99%

6.75%

10.59%

12.08%

3.41%

2.31%

 

 

 

 

פיצויים

 

כלל תקציבית

1284

25,208

0.15%

4.45%

9.22%

9.74%

10.71%

3.15%

2.06%

 

 

 

 
x