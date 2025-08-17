לפני ביטוח נט - תשואות כלל ביטוח - יולי 2025

|
תשואה מצטברת
|
תשואה ממוצעת
|
מס' חברה
|
מוצר
|
התמחות
|
שם קופה/קרן/מסלול
|
מס' אוצר
|
שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪
|
חודש אחרון
|
מתחילת השנה
|
12 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
מדד שארפ
|
הערה בנוגע להיקף הנכסים
|
הערה בנוגע למסלול
|
קידוד מוצר
|
13
|
משתתף (פוליסות עד 2003)
|
כללי
|
כלל - קרן י'
|
14012
|
44,748
|
0.88%
|
8.42%
|
14.94%
|
24.46%
|
55.82%
|
7.57%
|
9.28%
|
|
|
|
|
318
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
כללי
|
כלל - כללי (קרן י' החדשה)
|
99
|
12,123
|
0.92%
|
8.26%
|
14.44%
|
24.73%
|
51.82%
|
7.64%
|
8.71%
|
|
|
|
|
7428
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
תלוי גיל
|
תלוי גיל עד גיל 50
|
9659
|
3,858
|
1.10%
|
9.10%
|
15.90%
|
27.30%
|
58.73%
|
8.38%
|
9.68%
|
|
|
|
|
437
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
תלוי גיל
|
תלוי גיל 50-60
|
9660
|
11,187
|
0.90%
|
7.70%
|
14.06%
|
25.36%
|
48.02%
|
7.82%
|
8.16%
|
|
|
|
|
7415
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
תלוי גיל
|
תלוי גיל 60 עד גיל פרישה
|
9661
|
2,200
|
0.61%
|
5.86%
|
11.14%
|
18.73%
|
33.07%
|
5.89%
|
5.88%
|
|
|
|
|
310
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
מניות
|
מסלול מניות
|
9
|
3,079
|
1.81%
|
13.83%
|
24.16%
|
40.54%
|
92.31%
|
12.00%
|
13.97%
|
|
|
|
|
436
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
אשראי ואגח
|
מסלול אשראי ואגח
|
4
|
2,416
|
0.23%
|
3.23%
|
7.19%
|
12.28%
|
15.28%
|
3.94%
|
2.89%
|
|
|
|
|
337
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
כספי/שקלי
|
מסלול כספי שקלי
|
13244
|
212
|
0.55%
|
3.29%
|
5.28%
|
13.89%
|
0.00%
|
4.43%
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ספטמבר 2020
|
|
338
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
S&P
|
מסלול מחקה מדד S&P 500
|
13346
|
2,148
|
3.41%
|
0.69%
|
4.66%
|
59.30%
|
0.00%
|
16.79%
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- מרץ 2021
|
|
431
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
משולב סחיר
|
מסלול משולב סחיר (ישראל)
|
14246
|
309
|
0.71%
|
16.73%
|
34.85%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- מרץ 2023
|
|
435
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
עוקב מדדים גמיש
|
מסלול עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14247
|
277
|
1.31%
|
-0.22%
|
-1.02%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2023
|
|
434
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
עוקב מדדי מניות
|
מסלול עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
14796
|
169
|
-0.15%
|
1.33%
|
0.13%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- אוגוסט 2023
|
|
334
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
הלכה
|
מסלול הלכה
|
205
|
190
|
1.16%
|
7.91%
|
13.73%
|
25.19%
|
39.64%
|
7.77%
|
6.91%
|
|
|
|
|
7710
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
סחיר - מניות
|
מסלול מניות סחיר (ישראל)
|
15443
|
89
|
1.22%
|
23.09%
|
23.09%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025
|
|
7709
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
סחיר - אגח
|
מסלול אגח סחיר (ישראל)
|
15442
|
25
|
0.14%
|
3.64%
|
3.64%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025
|
|
313
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
כללי
|
פרופיל אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
6
|
1,632
|
0.25%
|
2.20%
|
5.32%
|
10.59%
|
21.17%
|
3.41%
|
3.91%