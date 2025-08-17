תיק אישי
לפני ביטוח נט - תשואות כלל ביטוח - יולי 2025

תשואות כלל ביטוח - יולי 2025

 

 
יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳
 
נטלי גרין
17/08/2025

תשואה מצטברת

תשואה ממוצעת

        

מס' חברה

מוצר

התמחות

שם קופה/קרן/מסלול

מס' אוצר

שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪

חודש אחרון

מתחילת השנה

12 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

מדד שארפ
(ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים, ע"פ הגדרות האוצר)

הערה בנוגע להיקף הנכסים

הערה בנוגע למסלול

קידוד מוצר

13

משתתף (פוליסות עד 2003)

כללי

כלל - קרן י'

14012

44,748

0.88%

8.42%

14.94%

24.46%

55.82%

7.57%

9.28%

 

 

 

 

318

פרופיל (פוליסות מ-2004)

כללי

כלל - כללי (קרן י' החדשה)

99

12,123

0.92%

8.26%

14.44%

24.73%

51.82%

7.64%

8.71%

 

 

 

 

7428

פרופיל (פוליסות מ-2004)

תלוי גיל

תלוי גיל עד גיל 50

9659

3,858

1.10%

9.10%

15.90%

27.30%

58.73%

8.38%

9.68%

 

 

 

 

437

פרופיל (פוליסות מ-2004)

תלוי גיל

תלוי גיל 50-60

9660

11,187

0.90%

7.70%

14.06%

25.36%

48.02%

7.82%

8.16%

 

 

 

 

7415

פרופיל (פוליסות מ-2004)

תלוי גיל

תלוי גיל 60 עד גיל פרישה

9661

2,200

0.61%

5.86%

11.14%

18.73%

33.07%

5.89%

5.88%

 

 

 

 

310

פרופיל (פוליסות מ-2004)

מניות

מסלול מניות

9

3,079

1.81%

13.83%

24.16%

40.54%

92.31%

12.00%

13.97%

 

 

 

 

436

פרופיל (פוליסות מ-2004)

אשראי ואגח

מסלול אשראי ואגח

4

2,416

0.23%

3.23%

7.19%

12.28%

15.28%

3.94%

2.89%

 

 

 

 

337

פרופיל (פוליסות מ-2004)

כספי/שקלי

מסלול כספי שקלי

13244

212

0.55%

3.29%

5.28%

13.89%

0.00%

4.43%

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- ספטמבר 2020 

 

338

פרופיל (פוליסות מ-2004)

S&P

מסלול מחקה מדד S&P 500

13346

2,148

3.41%

0.69%

4.66%

59.30%

0.00%

16.79%

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- מרץ 2021

 

431

פרופיל (פוליסות מ-2004)

משולב סחיר

מסלול משולב סחיר (ישראל)

14246

309

0.71%

16.73%

34.85%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- מרץ 2023 

 

435

פרופיל (פוליסות מ-2004)

עוקב מדדים גמיש

מסלול עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14247

277

1.31%

-0.22%

-1.02%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2023

 

434

פרופיל (פוליסות מ-2004)

עוקב מדדי מניות

מסלול עוקב מדדי מניות (חו"ל)

14796

169

-0.15%

1.33%

0.13%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- אוגוסט 2023

 

334

פרופיל (פוליסות מ-2004)

הלכה

מסלול  הלכה

205

190

1.16%

7.91%

13.73%

25.19%

39.64%

7.77%

6.91%

 

 

 

 

7710

פרופיל (פוליסות מ-2004)

סחיר - מניות

מסלול מניות סחיר (ישראל)

15443

89

1.22%

23.09%

23.09%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025

 

7709

פרופיל (פוליסות מ-2004)

סחיר - אגח

מסלול אגח סחיר (ישראל)

15442

25

0.14%

3.64%

3.64%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025

 

313

פרופיל (פוליסות מ-2004)

כללי

פרופיל אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

6

1,632

0.25%

2.20%

5.32%

10.59%

21.17%

3.41%

3.91%

        
x