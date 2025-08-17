לפני גמל נט - תשואות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב יולי 2025

|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
יולי נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
קרן השתלמות
|
883
|
מיטב השתלמות מניות
|
2.35%
|
13.53%
|
24.58%
|
49.03%
|
14.22%
|
14.47%
|
96.56%
|
2,850.48
|
קרן השתלמות
|
15356
|
מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות
|
1.90%
|
8.11%
|
17.23%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
746.22
|
קרן השתלמות
|
15355
|
מיטב השתלמות משולב סחיר
|
2.19%
|
27.42%
|
55.73%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
724.98
|
קרן השתלמות
|
13245
|
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
|
2.99%
|
0.74%
|
4.89%
|
59.72%
|
16.89%
|
15.40%
|
104.67%
|
3,995.17
|
קרן השתלמות
|
15358
|
מיטב השתלמות קיימות
|
2.70%
|
5.36%
|
10.24%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
204.62
|
קרן השתלמות
|
15352
|
מיטב השתלמות מניות סחיר
|
2.09%
|
1.37%
|
-0.32%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
335.04
|
קרן השתלמות
|
880
|
מיטב השתלמות כללי
|
1.22%
|
7.60%
|
14.39%
|
30.20%
|
9.20%
|
9.27%
|
55.80%
|
28,447.79
|
קרן השתלמות
|
481
|
מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש
|
1.59%
|
3.39%
|
4.12%
|
30.57%
|
9.30%
|
7.50%
|
43.54%
|
1,686.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
יולי נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
קופת גמל
|
877
|
מיטב גמל מניות
|
2.34%
|
13.47%
|
24.49%
|
48.90%
|
14.19%
|
14.52%
|
97.01%
|
1,981.43
|
קופת גמל
|
1689
|
מיטב גמל עוקב מדדי מניות
|
1.92%
|
8.04%
|
16.98%
|
78.40%
|
21.28%
|
16.98%
|
119.05%
|
3,085.56
|
קופת גמל
|
14264
|
מיטב גמל משולב סחיר
|
2.19%
|
27.39%
|
56.57%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,126.27
|
קופת גמל
|
13246
|
מיטב גמל עוקב מדד S&P500
|
2.99%
|
0.76%
|
4.93%
|
59.78%
|
16.91%
|
15.41%
|
104.78%
|
2,321.72
|
קופת גמל
|
15346
|
מיטב גמל קיימות
|
2.72%
|
5.61%
|
10.60%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
210.33
|
קופת גמל
|
15345
|
מיטב גמל מניות סחיר
|
2.08%
|
1.56%
|
-0.22%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
291.16
|
קופת גמל
|
7215
|
מיטב גמל לבני 50 ומטה
|
1.33%
|
8.74%
|
16.29%
|
33.13%
|
10.01%
|
9.91%
|
60.37%
|
3,722.91
|
קופת גמל
|
103
|
מיטב גמל לבני 50 עד 60
|
1.19%
|
7.68%
|
14.50%
|
30.37%
|
9.24%
|
9.35%
|
56.33%
|
17,884.11
|
קופת גמל
|
551
|
מיטב גמל לבני 60 ומעלה
|
0.80%
|
5.73%
|
11.13%
|
22.39%
|
6.97%
|
6.86%
|
39.36%
|
13,578.07
|
קופת גמל
|
14265
|
מיטב גמל עוקב מדדים גמיש
|
1.72%
|
3.50%
|
4.22%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
492.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
יולי נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
גמל להשקעה
|
7860
|
מיטב גמל להשקעה – מניות
|
2.35%
|
13.55%
|
24.54%
|
49.33%
|
14.30%
|
14.32%
|
95.22%
|
854.59
|
גמל להשקעה
|
7867
|
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
|
1.92%
|
8.07%
|
17.03%
|
78.37%
|
21.28%
|
17.05%
|
119.75%
|
988.66
|
גמל להשקעה
|
15349
|
מיטב גמל להשקעה משולב סחיר
|
2.18%
|
27.29%
|
56.70%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
207.07
|
גמל להשקעה
|
13259
|
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
|
2.99%
|
0.77%
|
4.93%
|
59.83%
|
16.92%
|
-
|
-
|
1,450.46
|
גמל להשקעה
|
14270
|
מיטב גמל להשקעה קיימות
|
2.74%
|
5.67%
|
10.23%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47.19
|
גמל להשקעה
|
15350
|
מיטב גמל להשקעה מניות סחיר
|
2.10%
|
1.54%
|
0.09%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
77.07
|
גמל להשקעה
|
7978
|
מיטב גמל להשקעה – כללי
|
1.18%
|
7.78%
|
14.58%
|
30.71%
|
9.34%
|
8.59%
|
50.99%
|
2,373.47
|
גמל להשקעה
|
7979
|
מיטב גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש
|
1.61%
|
3.52%
|
4.29%
|
26.52%
|
8.16%
|
6.76%
|
38.71%
|
241.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
יולי נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
קרן פנסיה
|
1589
|
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות
|
1.56%
|
7.49%
|
15.02%
|
62.84%
|
17.65%
|
14.53%
|
97.06%
|
3,009.41
|
קרן פנסיה
|
2105
|
מיטב פנסיה מקיפה - מניות
|
1.97%
|
10.75%
|
19.09%
|
43.12%
|
12.69%
|
12.66%
|
81.52%
|
2,533.92
|
קרן פנסיה
|
14259
|
מיטב מקיפה משולב סחיר
|
1.78%
|
19.96%
|
39.86%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
549.41
|
קרן פנסיה
|
13260
|
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
|
2.35%
|
2.01%
|
5.91%
|
50.38%
|
14.57%
|
-
|
-
|
8,272.79
|
קרן פנסיה
|
14261
|
מיטב מקיפה קיימות
|
2.14%
|
5.74%
|
10.32%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
107.13
|
קרן פנסיה
|
15360
|
מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר
|
1.67%
|
2.71%
|
1.97%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
276.03
|
קרן פנסיה
|
2155
|
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
|
1.47%
|
8.95%
|
16.35%
|
38.13%
|
11.37%
|
11.39%
|
71.50%
|
26,999.75
|
קרן פנסיה
|
9967
|
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60
|
1.27%
|
8.12%
|
14.83%
|
34.72%
|
10.44%
|
10.88%
|
67.61%
|
11,159.41
|
קרן פנסיה
|
9968
|
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה
|
0.92%
|
6.33%
|
11.78%
|
28.18%
|
8.63%
|
7.88%
|
46.14%
|
5,020.07
|
קרן פנסיה
|
14260
|
מיטב מקיפה עוקב מדדים גמיש
|
1.85%
|
4.71%
|
7.16%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
187.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
יולי נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
חסכון לכל ילד
|
11385
|
מיטב חסכון לכל ילד סיכון מועט
|
0.81%
|
5.99%
|
11.55%
|
23.02%
|
7.15%
|
5.93%
|
33.36%
|
596.30
|
חסכון לכל ילד
|
11386
|
מיטב חסכון לכל ילד סיכון בינוני
|
1.19%
|
7.93%
|
14.84%
|
30.68%
|
9.33%
|
8.38%
|
49.54%
|
266.72
|
חסכון לכל ילד
|
11387
|
מיטב חסכון לכל ילד סיכון גבוה
|
2.33%
|
13.60%
|
24.62%
|
49.42%
|
14.32%
|
14.36%
|
95.60%
|
375.19
|
חסכון לכל ילד
|
11388
|
מיטב חסכון לכל ילד הלכה (s&p500)
|
3.02%
|
0.44%
|
3.47%
|
14.60%
|
4.65%
|
4.80%
|
26.44%
|
501.83