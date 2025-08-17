תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
לפני גמל נט - תשואות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב יולי 2025

תשואות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב יולי 2025

 

 
אילן רביב, מנכ״ל מיטב, צילום: רמי זרנגראילן רביב, מנכ״ל מיטב, צילום: רמי זרנגר
 
מורן שקד
17/08/2025

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

יולי נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

קרן השתלמות

883

מיטב השתלמות מניות

2.35%

13.53%

24.58%

49.03%

14.22%

14.47%

96.56%

         2,850.48

קרן השתלמות

15356

מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות

1.90%

8.11%

17.23%

-

-

-

-

            746.22

קרן השתלמות

15355

מיטב השתלמות משולב סחיר

2.19%

27.42%

55.73%

-

-

-

-

            724.98

קרן השתלמות

13245

מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500

2.99%

0.74%

4.89%

59.72%

16.89%

15.40%

104.67%

         3,995.17

קרן השתלמות

15358

מיטב השתלמות קיימות

2.70%

5.36%

10.24%

-

-

-

-

            204.62

קרן השתלמות

15352

מיטב השתלמות מניות סחיר

2.09%

1.37%

-0.32%

-

-

-

-

            335.04

קרן השתלמות

880

מיטב השתלמות כללי

1.22%

7.60%

14.39%

30.20%

9.20%

9.27%

55.80%

       28,447.79

קרן השתלמות

481

מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש

1.59%

3.39%

4.12%

30.57%

9.30%

7.50%

43.54%

         1,686.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

יולי נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

קופת גמל

877

מיטב גמל מניות

2.34%

13.47%

24.49%

48.90%

14.19%

14.52%

97.01%

         1,981.43

קופת גמל

1689

מיטב גמל עוקב מדדי מניות

1.92%

8.04%

16.98%

78.40%

21.28%

16.98%

119.05%

         3,085.56

קופת גמל

14264

מיטב גמל משולב סחיר

2.19%

27.39%

56.57%

-

-

-

-

         1,126.27

קופת גמל

13246

מיטב גמל עוקב מדד S&P500

2.99%

0.76%

4.93%

59.78%

16.91%

15.41%

104.78%

         2,321.72

קופת גמל

15346

מיטב גמל קיימות

2.72%

5.61%

10.60%

-

-

-

-

            210.33

קופת גמל

15345

מיטב גמל מניות סחיר

2.08%

1.56%

-0.22%

-

-

-

-

            291.16

קופת גמל

7215

מיטב גמל לבני 50 ומטה

1.33%

8.74%

16.29%

33.13%

10.01%

9.91%

60.37%

         3,722.91

קופת גמל

103

מיטב גמל לבני 50 עד 60

1.19%

7.68%

14.50%

30.37%

9.24%

9.35%

56.33%

       17,884.11

קופת גמל

551

מיטב גמל לבני 60 ומעלה

0.80%

5.73%

11.13%

22.39%

6.97%

6.86%

39.36%

       13,578.07

קופת גמל

14265

מיטב גמל עוקב מדדים גמיש

1.72%

3.50%

4.22%

-

-

-

-

            492.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

יולי נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

גמל להשקעה

7860

מיטב גמל להשקעה – מניות

2.35%

13.55%

24.54%

49.33%

14.30%

14.32%

95.22%

            854.59

גמל להשקעה

7867

מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

1.92%

8.07%

17.03%

78.37%

21.28%

17.05%

119.75%

            988.66

גמל להשקעה

15349

מיטב גמל להשקעה משולב סחיר

2.18%

27.29%

56.70%

-

-

-

-

            207.07

גמל להשקעה

13259

מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

2.99%

0.77%

4.93%

59.83%

16.92%

-

-

         1,450.46

גמל להשקעה

14270

מיטב גמל להשקעה קיימות

2.74%

5.67%

10.23%

-

-

-

-

              47.19

גמל להשקעה

15350

מיטב גמל להשקעה מניות סחיר

2.10%

1.54%

0.09%

-

-

-

-

              77.07

גמל להשקעה

7978

מיטב גמל להשקעה – כללי

1.18%

7.78%

14.58%

30.71%

9.34%

8.59%

50.99%

         2,373.47

גמל להשקעה

7979

מיטב גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש

1.61%

3.52%

4.29%

26.52%

8.16%

6.76%

38.71%

            241.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

יולי נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

קרן פנסיה

1589

מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות

1.56%

7.49%

15.02%

62.84%

17.65%

14.53%

97.06%

         3,009.41

קרן פנסיה

2105

מיטב פנסיה מקיפה - מניות

1.97%

10.75%

19.09%

43.12%

12.69%

12.66%

81.52%

         2,533.92

קרן פנסיה

14259

מיטב מקיפה משולב סחיר

1.78%

19.96%

39.86%

-

-

-

-

            549.41

קרן פנסיה

13260

מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500

2.35%

2.01%

5.91%

50.38%

14.57%

-

-

         8,272.79

קרן פנסיה

14261

מיטב מקיפה קיימות

2.14%

5.74%

10.32%

-

-

-

-

            107.13

קרן פנסיה

15360

מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר

1.67%

2.71%

1.97%

-

-

-

-

            276.03

קרן פנסיה

2155

מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

1.47%

8.95%

16.35%

38.13%

11.37%

11.39%

71.50%

       26,999.75

קרן פנסיה

9967

מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

1.27%

8.12%

14.83%

34.72%

10.44%

10.88%

67.61%

       11,159.41

קרן פנסיה

9968

מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

0.92%

6.33%

11.78%

28.18%

8.63%

7.88%

46.14%

         5,020.07

קרן פנסיה

14260

מיטב מקיפה עוקב מדדים גמיש

1.85%

4.71%

7.16%

-

-

-

-

            187.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

יולי נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

חסכון לכל ילד

11385

מיטב חסכון לכל ילד סיכון מועט

0.81%

5.99%

11.55%

23.02%

7.15%

5.93%

33.36%

            596.30

חסכון לכל ילד

11386

מיטב חסכון לכל ילד סיכון בינוני

1.19%

7.93%

14.84%

30.68%

9.33%

8.38%

49.54%

            266.72

חסכון לכל ילד

11387

מיטב חסכון לכל ילד סיכון גבוה

2.33%

13.60%

24.62%

49.42%

14.32%

14.36%

95.60%

            375.19

חסכון לכל ילד

11388

מיטב חסכון לכל ילד הלכה (s&p500)

3.02%

0.44%

3.47%

14.60%

4.65%

4.80%

26.44%

            501.83

 

