לפני פנסיה נט - תשואות מור פנסיה, יולי 2025

תשואות מור פנסיה, יולי 2025

 

 
תשואות מור פנסיה / צילום: Dreamstimeתשואות מור פנסיה / צילום: Dreamstime
 
מיכאל לוי
17/08/2025

תשואות מור פנסיה - יולי 2025

סוג מוצר

מ"ה

שם קופה

תשואה חודשית בדוח לאוצר

תשואה מתחילת 2025

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

היקף נכסים בדוח לאוצר

 

 

 

%

%

%

 

ש''ח

פנסיה מקיפה

13909

מור פנסיה מקיפה  - מסלול לבני 50 ומטה

1.83%

9.86%

16.43%

48.55%

            4,827,682,411

13910

מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

1.57%

8.48%

14.52%

43.12%

            2,332,595,181

13911

מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

1.02%

6.14%

11.33%

33.50%

               759,284,105

13912

מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות

2.43%

12.13%

19.49%

56.64%

            3,124,335,938

פנסיה משלימה

13919

מור פנסיה משלימה - מסלול בני 50 ומטה

1.71%

9.73%

17.45%

אין נתונים

               198,266,128

13920

מור פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60

1.52%

7.99%

14.73%

אין נתונים

               101,280,336

13922

מור פנסיה משלימה - מסלול מניות

2.53%

14.10%

24.33%

אין נתונים

               158,761,661

x