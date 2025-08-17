לפני פנסיה נט - תשואות מור פנסיה, יולי 2025

תשואות מור פנסיה - יולי 2025
|
סוג מוצר
|
מ"ה
|
שם קופה
|
תשואה חודשית בדוח לאוצר
|
תשואה מתחילת 2025
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
היקף נכסים בדוח לאוצר
|
|
|
|
%
|
%
|
%
|
|
ש''ח
|
פנסיה מקיפה
|
13909
|
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
|
1.83%
|
9.86%
|
16.43%
|
48.55%
|
4,827,682,411
|
13910
|
מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
|
1.57%
|
8.48%
|
14.52%
|
43.12%
|
2,332,595,181
|
13911
|
מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
|
1.02%
|
6.14%
|
11.33%
|
33.50%
|
759,284,105
|
13912
|
מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות
|
2.43%
|
12.13%
|
19.49%
|
56.64%
|
3,124,335,938
|
פנסיה משלימה
|
13919
|
מור פנסיה משלימה - מסלול בני 50 ומטה
|
1.71%
|
9.73%
|
17.45%
|
אין נתונים
|
198,266,128
|
13920
|
מור פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60
|
1.52%
|
7.99%
|
14.73%
|
אין נתונים
|
101,280,336
|
13922
|
מור פנסיה משלימה - מסלול מניות
|
2.53%
|
14.10%
|
24.33%
|
אין נתונים
|
158,761,661