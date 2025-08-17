תיק אישי
לפני גמל נט - תשואות מור גמל והשתלמות, יולי 2025

תשואות מור גמל והשתלמות, יולי 2025

 

 
אורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך פאנדראורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך פאנדר
 
אלי אופיר
17/08/2025

תשואות מור גמל - יולי 2025

מ"ה

שם קופה

תשואה חודשית בדוח לאוצר

תשואה מתחילת 2025

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

היקף נכסים בדוח לאוצר

12531

אלפא מור תגמולים - מניות

1.86%

14.601%

23.60%

45.40%

103.348%

           4,838,244,184

12532

אלפא מור תגמולים - מדרגות עד 50

1.22%

9.751%

16.79%

33.63%

66.356%

           6,203,266,279

12533

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

1.04%

8.247%

13.88%

28.92%

53.696%

         15,704,505,655

12534

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

0.69%

5.253%

9.17%

22.02%

36.726%

         10,082,756,909

12535

מור השתלמות - כללי

1.03%

8.519%

14.43%

31.04%

57.279%

         23,090,843,265

12536

מור השתלמות - מניות

1.92%

14.847%

24.65%

47.96%

107.542%

           8,393,550,895

12956

מור השתלמות - אג"ח עד 25% במניות

0.74%

5.583%

9.92%

23.61%

39.727%

           1,438,623,408

12537

מור קופות גמל להשקעה - מניות

2.01%

15.677%

25.32%

48.84%

98.818%

           3,265,508,968

12538

מור קופות גמל להשקעה - כללי

1.19%

8.960%

14.83%

31.22%

52.724%

           4,910,580,205

12955

מור קופת גמל להשקעה- אג"ח עד 25% במניות

0.73%

5.680%

10.17%

23.48%

36.564%

              463,949,700

9414

מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

1.56%

10.240%

17.96%

28.69%

45.762%

                33,789,339

9420

מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

2.72%

17.266%

30.97%

57.41%

95.183%

              390,240,647

9421

מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

0.97%

6.676%

12.60%

18.15%

25.184%

              512,990,501

 

 

 

 

 

 

 

 
