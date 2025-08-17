לפני גמל נט - תשואות מור גמל והשתלמות, יולי 2025

תשואות מור גמל - יולי 2025
|
מ"ה
|
שם קופה
|
תשואה חודשית בדוח לאוצר
|
תשואה מתחילת 2025
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
תשואה 5 שנים
|
היקף נכסים בדוח לאוצר
|
12531
|
אלפא מור תגמולים - מניות
|
1.86%
|
14.601%
|
23.60%
|
45.40%
|
103.348%
|
4,838,244,184
|
12532
|
אלפא מור תגמולים - מדרגות עד 50
|
1.22%
|
9.751%
|
16.79%
|
33.63%
|
66.356%
|
6,203,266,279
|
12533
|
אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60
|
1.04%
|
8.247%
|
13.88%
|
28.92%
|
53.696%
|
15,704,505,655
|
12534
|
אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה
|
0.69%
|
5.253%
|
9.17%
|
22.02%
|
36.726%
|
10,082,756,909
|
12535
|
מור השתלמות - כללי
|
1.03%
|
8.519%
|
14.43%
|
31.04%
|
57.279%
|
23,090,843,265
|
12536
|
מור השתלמות - מניות
|
1.92%
|
14.847%
|
24.65%
|
47.96%
|
107.542%
|
8,393,550,895
|
12956
|
מור השתלמות - אג"ח עד 25% במניות
|
0.74%
|
5.583%
|
9.92%
|
23.61%
|
39.727%
|
1,438,623,408
|
12537
|
מור קופות גמל להשקעה - מניות
|
2.01%
|
15.677%
|
25.32%
|
48.84%
|
98.818%
|
3,265,508,968
|
12538
|
מור קופות גמל להשקעה - כללי
|
1.19%
|
8.960%
|
14.83%
|
31.22%
|
52.724%
|
4,910,580,205
|
12955
|
מור קופת גמל להשקעה- אג"ח עד 25% במניות
|
0.73%
|
5.680%
|
10.17%
|
23.48%
|
36.564%
|
463,949,700
|
9414
|
מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
1.56%
|
10.240%
|
17.96%
|
28.69%
|
45.762%
|
33,789,339
|
9420
|
מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
|
2.72%
|
17.266%
|
30.97%
|
57.41%
|
95.183%
|
390,240,647
|
9421
|
מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
0.97%
|
6.676%
|
12.60%
|
18.15%
|
25.184%
|
512,990,501
|
|
|
|
|
|
|
|