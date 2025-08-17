תיק אישי
לפני גמל נט - תשואות אנליסט קופות גמל יולי 2025

תשואות אנליסט קופות גמל יולי 2025

 

 
תשואות אנליסט קופות גמל / תמונה: Dreamstimeתשואות אנליסט קופות גמל / תמונה: Dreamstime
 
אלי מאיר
17/08/2025

תשואות אנליסט – חודש יולי 2025 

 

 

  תשואה נומינאלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול

            
               

מספר אישור באוצר

מסלולי קופות הגמל וקרן השתלמות

נכסים במיליוני ₪

תשואה נומינאלית מצטברת

Jul-25

מתחילת השנה ינואר 25 - יולי 25

12 חודשים אחרונים
אוגוסט 24 - יולי 25

36 חודשים אחרונים
אוגוסט 22 - יולי 25

60 חודשים אחרונים
אוגוסט 20 - יולי 25

קרנות השתלמות

962

אנליסט השתלמות כללי

                   15,402.5

1.09%

8.48%

16.55%

32.91%

61.71%

963

אנליסט השתלמות מניות

                   13,700.5

2.11%

11.09%

21.05%

53.91%

100.62%

972

אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח

                       195.1

0.23%

2.98%

6.12%

10.17%

15.52%

973

אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות

                         44.5

0.09%

2.73%

5.79%

7.32%

7.92%

1535

אנליסט השתלמות כספי (שקלי)

                         91.9

0.33%

2.49%

4.32%

11.89%

11.74%

8679

אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות

                       373.6

0.70%

5.86%

10.69%

18.92%

26.29%

8779

אנליסט השתלמות משולב - סחיר

                     1,229.7

1.18%

-0.71%

-0.65%

29.69%

34.03%

13853

אנליסט  השתלמות עוקב  מדד S&P500

                     1,856.9

3.50%

0.93%

5.12%

-

-

15312

אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות

                       239.5

3.26%

4.19%

7.75%

-

-

15311

אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש

                       527.9

1.65%

24.72%

54.94%

-

-

קופות גמל להשקעה

7834

אנליסט גמל להשקעה כללי

                     3,280.0

1.11%

7.77%

14.66%

31.00%

51.39%

7836

אנליסט גמל להשקעה מניות

                     5,103.7

2.07%

11.07%

21.53%

53.16%

99.48%

7837

אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח

                         60.2

0.23%

3.01%

6.56%

9.71%

13.05%

7839

אנליסט גמל להשקעה כספי (שקלי)

                         37.5

0.34%

2.51%

4.37%

12.00%

11.91%

7842

אנליסט גמל להשקעה משולב סחיר

                       320.0

1.16%

-0.83%

-0.76%

29.11%

33.49%

7843

אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש

                       341.0

1.63%

24.87%

55.18%

72.00%

89.84%

7986

אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות

                       144.3

0.75%

5.95%

10.60%

18.53%

25.16%

13854

אנליסט גמל להשקעה עוקב מדד  S&P500

                     1,330.8

3.51%

0.95%

5.15%

-

-

15309

אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

                       116.4

3.35%

4.17%

7.92%

-

-

 קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד

11365

אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

                       528.8

0.73%

6.09%

11.21%

21.72%

29.81%

11366

אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

                       197.0

1.16%

9.07%

17.40%

32.13%

62.08%

11367

אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

                     1,156.3

2.09%

11.07%

20.72%

53.64%

102.08%

קופות גמל

9730

אנליסט גמל מסלול לבני 50 ומטה

                     5,607.5

1.34%

9.63%

18.98%

38.48%

65.56%

813

אנליסט גמל אשראי ואג"ח

                       215.4

0.21%

2.91%

6.18%

9.71%

14.92%

814

אנליסט גמל מניות

                     5,995.2

2.07%

10.85%

20.81%

52.91%

100.09%

815

אנליסט גמל כספי (שקלי) 

                         56.3

0.35%

2.51%

4.36%

11.98%

11.85%

817

אנליסט גמל מניות -סחיר

                     1,488.6

2.53%

2.36%

6.02%

58.60%

91.66%

818

אנליסט גמל מסלול משולב סחיר

                     1,029.6

1.16%

-0.70%

-0.70%

30.00%

35.33%

1412

אנליסט גמל אג"ח ממשלות

                         24.6

0.16%

2.77%

5.76%

7.23%

7.69%

9731

אנליסט גמל לבני 50-60

                     6,027.2

1.09%

7.92%

14.70%

30.43%

50.46%

9732

אנליסט גמל לבני 60 ומעלה

                     1,918.2

0.77%

5.91%

10.77%

21.06%

30.68%

13855

אנליסט גמל  -  עוקב מדד S&P500

                       712.4

3.50%

0.91%

5.13%

-

-

14279

אנליסט גמל - עוקב מדדים גמיש

                       774.0

1.65%

24.77%

50.52%

-

-

15310

אנליסט גמל עוקב מדדי מניות

                       228.5

3.18%

4.09%

7.58%

-

-

מרכזית לפיצויים

118

אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי

                       417.5

1.04%

8.56%

15.94%

31.41%

52.58%

 

סה"כ נכסים (במיליוני ₪):

70,773.0

 

 

 

 

 
               
 

ט.ל.ח.  אין במידע על תשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

        
