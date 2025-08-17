לפני גמל נט - תשואות אנליסט קופות גמל יולי 2025

תשואות אנליסט – חודש יולי 2025
|
תשואה נומינאלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול
|
מספר אישור באוצר
|
מסלולי קופות הגמל וקרן השתלמות
|
נכסים במיליוני ₪
|
תשואה נומינאלית מצטברת
|
Jul-25
|
מתחילת השנה ינואר 25 - יולי 25
|
12 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
קרנות השתלמות
|
962
|
אנליסט השתלמות כללי
|
15,402.5
|
1.09%
|
8.48%
|
16.55%
|
32.91%
|
61.71%
|
963
|
אנליסט השתלמות מניות
|
13,700.5
|
2.11%
|
11.09%
|
21.05%
|
53.91%
|
100.62%
|
972
|
אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח
|
195.1
|
0.23%
|
2.98%
|
6.12%
|
10.17%
|
15.52%
|
973
|
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות
|
44.5
|
0.09%
|
2.73%
|
5.79%
|
7.32%
|
7.92%
|
1535
|
אנליסט השתלמות כספי (שקלי)
|
91.9
|
0.33%
|
2.49%
|
4.32%
|
11.89%
|
11.74%
|
8679
|
אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
|
373.6
|
0.70%
|
5.86%
|
10.69%
|
18.92%
|
26.29%
|
8779
|
אנליסט השתלמות משולב - סחיר
|
1,229.7
|
1.18%
|
-0.71%
|
-0.65%
|
29.69%
|
34.03%
|
13853
|
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500
|
1,856.9
|
3.50%
|
0.93%
|
5.12%
|
-
|
-
|
15312
|
אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות
|
239.5
|
3.26%
|
4.19%
|
7.75%
|
-
|
-
|
15311
|
אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש
|
527.9
|
1.65%
|
24.72%
|
54.94%
|
-
|
-
|
קופות גמל להשקעה
|
7834
|
אנליסט גמל להשקעה כללי
|
3,280.0
|
1.11%
|
7.77%
|
14.66%
|
31.00%
|
51.39%
|
7836
|
אנליסט גמל להשקעה מניות
|
5,103.7
|
2.07%
|
11.07%
|
21.53%
|
53.16%
|
99.48%
|
7837
|
אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח
|
60.2
|
0.23%
|
3.01%
|
6.56%
|
9.71%
|
13.05%
|
7839
|
אנליסט גמל להשקעה כספי (שקלי)
|
37.5
|
0.34%
|
2.51%
|
4.37%
|
12.00%
|
11.91%
|
7842
|
אנליסט גמל להשקעה משולב סחיר
|
320.0
|
1.16%
|
-0.83%
|
-0.76%
|
29.11%
|
33.49%
|
7843
|
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
|
341.0
|
1.63%
|
24.87%
|
55.18%
|
72.00%
|
89.84%
|
7986
|
אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
|
144.3
|
0.75%
|
5.95%
|
10.60%
|
18.53%
|
25.16%
|
13854
|
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
|
1,330.8
|
3.51%
|
0.95%
|
5.15%
|
-
|
-
|
15309
|
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
|
116.4
|
3.35%
|
4.17%
|
7.92%
|
-
|
-
|
קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד
|
11365
|
אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
528.8
|
0.73%
|
6.09%
|
11.21%
|
21.72%
|
29.81%
|
11366
|
אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
197.0
|
1.16%
|
9.07%
|
17.40%
|
32.13%
|
62.08%
|
11367
|
אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
|
1,156.3
|
2.09%
|
11.07%
|
20.72%
|
53.64%
|
102.08%
|
קופות גמל
|
9730
|
אנליסט גמל מסלול לבני 50 ומטה
|
5,607.5
|
1.34%
|
9.63%
|
18.98%
|
38.48%
|
65.56%
|
813
|
אנליסט גמל אשראי ואג"ח
|
215.4
|
0.21%
|
2.91%
|
6.18%
|
9.71%
|
14.92%
|
814
|
אנליסט גמל מניות
|
5,995.2
|
2.07%
|
10.85%
|
20.81%
|
52.91%
|
100.09%
|
815
|
אנליסט גמל כספי (שקלי)
|
56.3
|
0.35%
|
2.51%
|
4.36%
|
11.98%
|
11.85%
|
817
|
אנליסט גמל מניות -סחיר
|
1,488.6
|
2.53%
|
2.36%
|
6.02%
|
58.60%
|
91.66%
|
818
|
אנליסט גמל מסלול משולב סחיר
|
1,029.6
|
1.16%
|
-0.70%
|
-0.70%
|
30.00%
|
35.33%
|
1412
|
אנליסט גמל אג"ח ממשלות
|
24.6
|
0.16%
|
2.77%
|
5.76%
|
7.23%
|
7.69%
|
9731
|
אנליסט גמל לבני 50-60
|
6,027.2
|
1.09%
|
7.92%
|
14.70%
|
30.43%
|
50.46%
|
9732
|
אנליסט גמל לבני 60 ומעלה
|
1,918.2
|
0.77%
|
5.91%
|
10.77%
|
21.06%
|
30.68%
|
13855
|
אנליסט גמל - עוקב מדד S&P500
|
712.4
|
3.50%
|
0.91%
|
5.13%
|
-
|
-
|
14279
|
אנליסט גמל - עוקב מדדים גמיש
|
774.0
|
1.65%
|
24.77%
|
50.52%
|
-
|
-
|
15310
|
אנליסט גמל עוקב מדדי מניות
|
228.5
|
3.18%
|
4.09%
|
7.58%
|
-
|
-
|
מרכזית לפיצויים
|
118
|
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי
|
417.5
|
1.04%
|
8.56%
|
15.94%
|
31.41%
|
52.58%
|
|
סה"כ נכסים (במיליוני ₪):
|
70,773.0
|
|
|
|
|
|
ט.ל.ח. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.