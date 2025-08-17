לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח מנורה מבטחים - יולי 2025

תיק אישי
תשואות ביטוח מנורה מבטחים - יולי 2025

תשואות ביטוח מנורה מבטחים - יולי 2025

 

 
תשואות ביטוח מנורה מבטחים / תמונה: Dreamstimeתשואות ביטוח מנורה מבטחים / תמונה: Dreamstime
 
נטלי גרין
17/08/2025

תשואות מנורה ביטוח לחודש יולי 2025

 

שם הקופה

תשואה חודשית יולי 2025

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד 31.07.2025

תשואה מצטברת ל 12 חודשים המסתיימים ב-31.07.2025

תשואה מצטברת ל 3 שנים המסתיימות ב - 31.07.25

תשואה מצטברת ל 5 שנים המסתיימות ב-31.07.25

יתרת נכסים ליום 31.07.25 באלפי ש''ח

 

 

 

 

 

 

 

קרן ט'

1.16%

8.53%

15.05%

31.14%

56.37%

              578,440

קרן י'

0.99%

7.70%

13.91%

26.21%

49.01%

         13,447,234

קרן י' החדשה

0.99%

7.70%

13.91%

26.21%

49.01%

         10,467,750

מנורה ביטוח מניות

1.91%

12.96%

22.35%

44.88%

94.10%

              739,696

מנורה ביטוח אג"ח

0.18%

2.94%

6.82%

10.85%

16.12%

              794,256

מנורה ביטוח שקלי טווח קצר

0.39%

2.56%

4.41%

11.59%

11.09%

              166,910

מנורה ביטוח מניות בחו"ל

2.21%

4.97%

5.39%

50.50%

78.57%

              624,912

מנורה-לבני 60 ומעלה

0.53%

5.65%

10.45%

18.06%

33.97%

           1,212,834

מנורה-לבני 50 ומטה

1.09%

8.88%

15.34%

29.85%

56.01%

           1,282,137

מנורה-לבני 50-60

0.90%

7.92%

14.02%

26.34%

49.68%

           1,088,814

מנורה ביטוח מסלול מחקה מדד S&P500

3.19%

0.80%

הוקם ב- 4.24

הוקם ב- 4.24

הוקם ב- 4.24

              337,238

             

התשואה המחושבת הינה ברוטו נומינלי לפני ניכוי דמי ניהול.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

(*) המסלול נפתח בחודש אפריל, 24
x