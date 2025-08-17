לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח מנורה מבטחים - יולי 2025

תשואות מנורה ביטוח לחודש יולי 2025
|
שם הקופה
|
תשואה חודשית יולי 2025
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד 31.07.2025
|
תשואה מצטברת ל 12 חודשים המסתיימים ב-31.07.2025
|
תשואה מצטברת ל 3 שנים המסתיימות ב - 31.07.25
|
תשואה מצטברת ל 5 שנים המסתיימות ב-31.07.25
|
יתרת נכסים ליום 31.07.25 באלפי ש''ח
|
|
|
|
|
|
|
|
קרן ט'
|
1.16%
|
8.53%
|
15.05%
|
31.14%
|
56.37%
|
578,440
|
קרן י'
|
0.99%
|
7.70%
|
13.91%
|
26.21%
|
49.01%
|
13,447,234
|
קרן י' החדשה
|
0.99%
|
7.70%
|
13.91%
|
26.21%
|
49.01%
|
10,467,750
|
מנורה ביטוח מניות
|
1.91%
|
12.96%
|
22.35%
|
44.88%
|
94.10%
|
739,696
|
מנורה ביטוח אג"ח
|
0.18%
|
2.94%
|
6.82%
|
10.85%
|
16.12%
|
794,256
|
מנורה ביטוח שקלי טווח קצר
|
0.39%
|
2.56%
|
4.41%
|
11.59%
|
11.09%
|
166,910
|
מנורה ביטוח מניות בחו"ל
|
2.21%
|
4.97%
|
5.39%
|
50.50%
|
78.57%
|
624,912
|
מנורה-לבני 60 ומעלה
|
0.53%
|
5.65%
|
10.45%
|
18.06%
|
33.97%
|
1,212,834
|
מנורה-לבני 50 ומטה
|
1.09%
|
8.88%
|
15.34%
|
29.85%
|
56.01%
|
1,282,137
|
מנורה-לבני 50-60
|
0.90%
|
7.92%
|
14.02%
|
26.34%
|
49.68%
|
1,088,814
|
מנורה ביטוח מסלול מחקה מדד S&P500
|
3.19%
|
0.80%
|
הוקם ב- 4.24
|
הוקם ב- 4.24
|
הוקם ב- 4.24
|
337,238
|
התשואה המחושבת הינה ברוטו נומינלי לפני ניכוי דמי ניהול.
|
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
|
(*) המסלול נפתח בחודש אפריל, 24