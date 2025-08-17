לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - יולי 2025

תיק אישי
תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - יולי 2025

תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - יולי 2025

תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - יולי 2025

 

 
מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוימיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי
 
אדם כהן
17/08/2025

שם קופה

מנורה מבטחים אמיר כללי

מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מסלול ללא מניות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי)

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה

מס' קופה במס הכנסה

260

1280

1359

9792

1364

1343

9793

9794

9795

תשואת חודש הדיווח

0.67%

0.56%

-0.18%

0.95%

1.79%

0.39%

1.12%

0.50%

0.51%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

6.64%

5.77%

3.04%

7.26%

12.78%

2.55%

8.80%

5.53%

7.42%

סך נכסים באלפי שח

                                  451,800

                               573,008

                    389,145

                      4,534,566

                          376,830

                           134,425

                       4,147,319

                2,795,366

                             68,410

תשואה מצטברת בשנה קודמת

12.09%

9.98%

2.91%

11.47%

20.95%

4.40%

13.79%

8.92%

9.10%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

12.29%

11.33%

7.47%

12.67%

22.29%

4.40%

15.41%

10.53%

13.85%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

24.84%

20.19%

3.69%

24.70%

45.73%

11.53%

29.70%

18.77%

18.43%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

47.61%

34.93%

1.43%

47.67%

93.85%

11.40%

54.89%

30.09%

27.56%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

7.67%

6.32%

1.21%

7.63%

13.37%

3.71%

9.06%

5.90%

5.80%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

8.10%

6.17%

0.29%

8.11%

14.15%

2.18%

9.15%

5.40%

4.99%

 

שם קופה

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"ח

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול משולב סחיר

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול קיימות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי אג"ח

מבטחים מרכזית לפיצויים

מנורה מבטחים יותר מסלול ד'

מס' קופה במס הכנסה

13355

13356

13946

14272

14271

14351

14679

827

119

תשואת חודש הדיווח

0.47%

1.66%

3.18%

1.04%

1.80%

1.29%

0.26%

0.61%

0.58%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

3.59%

3.49%

0.77%

7.12%

3.13%

4.24%

2.67%

6.23%

5.20%

סך נכסים באלפי שח

                        408,958

                                    746,736

                       907,751

                               510,084

                     163,820

                              582

                        86,154

                       84,883

                  860,510

תשואה מצטברת בשנה קודמת

7.62%

13.33%

25.68%

11.40%

16.54%

0.79%

5.37%

9.22%

9.16%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

2.13%

4.04%

4.98%

13.06%

17.13%

0.08%

6.15%

11.39%

9.84%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

25.39%

42.75%

60.85%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

19.95%

19.52%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

31.00%

33.53%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

7.83%

12.60%

17.17%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6.25%

6.12%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5.55%

5.95%

 

שם קופה

מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי

מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות

מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי)

מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר

מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח

מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות

מנורה מבטחים השתלמות הלכה

מס' קופה במס הכנסה

828

1256

1114

1409

13357

9662

11408

11409

13873

14676

13869

תשואת חודש הדיווח

0.92%

1.80%

0.39%

2.11%

0.49%

-0.01%

1.04%

0.60%

3.19%

1.79%

0.44%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

7.84%

12.98%

2.56%

5.04%

3.74%

2.50%

7.31%

5.62%

0.74%

10.54%

6.48%

סך נכסים באלפי שח

                           11,465,090

                               912,954

                    176,299

                           722,228

                          562,159

                      1,580,122

                           908,077

                    114,467

                      2,768,592

                        565,611

                                       98,701

תשואה מצטברת בשנה קודמת

12.10%

20.68%

4.41%

16.94%

7.53%

5.27%

11.75%

6.95%

25.68%

17.08%

8.38%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

13.95%

22.44%

4.42%

5.73%

2.19%

5.97%

13.55%

10.15%

4.94%

18.07%

12.85%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

26.06%

44.96%

11.60%

48.87%

26.86%

10.24%

27.43%

14.62%

60.92%

0.00%

16.51%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

48.44%

93.28%

11.23%

72.95%

0.00%

19.43%

39.57%

17.53%

0.00%

0.00%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

8.03%

13.17%

3.73%

14.18%

8.25%

3.30%

8.42%

4.65%

17.18%

0.00%

5.23%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

8.22%

14.09%

2.15%

11.58%

0.00%

3.61%

6.90%

3.28%

0.00%

0.00%

0.00%

 

שם קופה

מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

גמל להשקעה כללי

מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי)

גמל להשקעה מסלול הלכה

מס' קופה במס הכנסה

15466

11320

11321

11322

11323

8675

8678

8683

8684

8693

8716

תשואת חודש הדיווח

1.80%

1.11%

0.19%

0.89%

1.72%

0.90%

0.39%

1.80%

0.67%

0.39%

0.38%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

2.17%

7.43%

3.82%

7.70%

12.89%

8.03%

3.72%

10.78%

4.75%

2.59%

6.73%

סך נכסים באלפי שח

                          75,077

                               133,965

                     570,103

                   169,585

                     262,872

                1,253,358

                     46,311

              432,104

                    66,164

                   36,637

                       37,580

תשואה מצטברת בשנה קודמת

0.00%

11.52%

6.90%

12.08%

20.65%

12.67%

4.44%

18.03%

8.00%

4.45%

9.35%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

2.17%

13.42%

8.34%

13.39%

22.29%

14.15%

7.74%

18.76%

9.26%

4.45%

13.14%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

0.00%

25.06%

14.67%

26.63%

44.79%

27.10%

9.00%

50.00%

17.54%

11.67%

18.22%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

0.00%

37.28%

21.45%

47.23%

92.98%

47.30%

10.14%

87.95%

24.42%

11.29%

28.38%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

0.00%

7.74%

4.67%

8.19%

13.13%

8.32%

2.91%

14.47%

5.53%

3.75%

5.74%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

0.00%

6.54%

3.96%

8.04%

14.05%

8.05%

1.95%

13.45%

4.47%

2.16%

5.12%
 

 

שם קופה

מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר

מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש

מנורה מבטחים גמל להשקעה משולב סחיר

מנורה מרכזית לפיצויים כללי

מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות

מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה

מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 50 עד 60

מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 60 ומעלה

מור מנורה מבטחים מסלול מניות

מור מנורה מבטחים משולב סחיר

מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש

מור מנורה מבטחים מסלול עוקב מדד S&P500

מס' קופה במס הכנסה

13353

13354

13874

14678

15465

1144

1145

9789

9790

9791

1294

14403

14404

15421

תשואת חודש הדיווח

2.55%

0.49%

3.19%

1.04%

1.82%

0.95%

0.26%

1.09%

0.92%

0.58%

1.79%

1.80%

1.03%

3.19%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

3.31%

3.96%

0.69%

7.22%

1.83%

8.22%

3.90%

8.72%

7.74%

6.02%

13.15%

2.54%

7.32%

0.70%

סך נכסים באלפי שח

                     207,548

                    69,899

                     724,375

                    88,110

                    23,094

                 139,803

                   80,761

            640,538

               86,730

               21,492

   183,514

         2,821

      12,222

      58,949

תשואה מצטברת בשנה קודמת

16.48%

7.51%

25.60%

11.23%

0.00%

12.27%

6.16%

13.67%

12.35%

9.14%

21.34%

13.68%

10.48%

-3.66%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

10.24%

2.57%

4.85%

13.11%

1.83%

14.50%

8.01%

14.95%

13.99%

11.46%

23.08%

8.54%

13.34%

-2.99%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

47.10%

27.70%

59.84%

0.00%

0.00%

26.50%

12.77%

29.88%

27.20%

19.39%

47.50%

0.00%

0.00%

0.00%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

44.00%

16.71%

56.77%

45.05%

29.53%

96.41%

0.00%

0.00%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

13.73%

8.49%

16.92%

0.00%

0.00%

8.15%

4.09%

9.11%

8.35%

6.09%

13.83%

0.00%

0.00%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

7.57%

3.14%

9.41%

7.72%

5.31%

14.45%

0.00%

0.00%

0.00%

 

שם קופה

אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

אומגה קרן השתלמות מסלול מניות

מס' קופה במס הכנסה

286

1446

תשואת חודש הדיווח

1.01%

1.81%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

7.61%

13.21%

סך נכסים באלפי שח

                              1,998,333

                                  92,318

תשואה מצטברת בשנה קודמת

13.30%

21.75%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

14.22%

23.69%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

28.46%

46.79%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

50.77%

94.87%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

8.71%

13.65%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

8.56%

14.27%

 
