לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - יולי 2025

|
שם קופה
|
מנורה מבטחים אמיר כללי
|
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית
|
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מסלול ללא מניות
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי)
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה
|
מס' קופה במס הכנסה
|
260
|
1280
|
1359
|
9792
|
1364
|
1343
|
9793
|
9794
|
9795
|
תשואת חודש הדיווח
|
0.67%
|
0.56%
|
-0.18%
|
0.95%
|
1.79%
|
0.39%
|
1.12%
|
0.50%
|
0.51%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
6.64%
|
5.77%
|
3.04%
|
7.26%
|
12.78%
|
2.55%
|
8.80%
|
5.53%
|
7.42%
|
סך נכסים באלפי שח
|
451,800
|
573,008
|
389,145
|
4,534,566
|
376,830
|
134,425
|
4,147,319
|
2,795,366
|
68,410
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
12.09%
|
9.98%
|
2.91%
|
11.47%
|
20.95%
|
4.40%
|
13.79%
|
8.92%
|
9.10%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
12.29%
|
11.33%
|
7.47%
|
12.67%
|
22.29%
|
4.40%
|
15.41%
|
10.53%
|
13.85%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
24.84%
|
20.19%
|
3.69%
|
24.70%
|
45.73%
|
11.53%
|
29.70%
|
18.77%
|
18.43%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
47.61%
|
34.93%
|
1.43%
|
47.67%
|
93.85%
|
11.40%
|
54.89%
|
30.09%
|
27.56%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
7.67%
|
6.32%
|
1.21%
|
7.63%
|
13.37%
|
3.71%
|
9.06%
|
5.90%
|
5.80%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
8.10%
|
6.17%
|
0.29%
|
8.11%
|
14.15%
|
2.18%
|
9.15%
|
5.40%
|
4.99%
|
שם קופה
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"ח
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול משולב סחיר
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול קיימות
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי אג"ח
|
מבטחים מרכזית לפיצויים
|
מנורה מבטחים יותר מסלול ד'
|
מס' קופה במס הכנסה
|
13355
|
13356
|
13946
|
14272
|
14271
|
14351
|
14679
|
827
|
119
|
תשואת חודש הדיווח
|
0.47%
|
1.66%
|
3.18%
|
1.04%
|
1.80%
|
1.29%
|
0.26%
|
0.61%
|
0.58%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
3.59%
|
3.49%
|
0.77%
|
7.12%
|
3.13%
|
4.24%
|
2.67%
|
6.23%
|
5.20%
|
סך נכסים באלפי שח
|
408,958
|
746,736
|
907,751
|
510,084
|
163,820
|
582
|
86,154
|
84,883
|
860,510
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
7.62%
|
13.33%
|
25.68%
|
11.40%
|
16.54%
|
0.79%
|
5.37%
|
9.22%
|
9.16%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
2.13%
|
4.04%
|
4.98%
|
13.06%
|
17.13%
|
0.08%
|
6.15%
|
11.39%
|
9.84%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
25.39%
|
42.75%
|
60.85%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
19.95%
|
19.52%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
31.00%
|
33.53%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
7.83%
|
12.60%
|
17.17%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
6.25%
|
6.12%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
5.55%
|
5.95%
|
שם קופה
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות
|
מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי)
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש
|
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500
|
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות
|
מנורה מבטחים השתלמות הלכה
|
מס' קופה במס הכנסה
|
828
|
1256
|
1114
|
1409
|
13357
|
9662
|
11408
|
11409
|
13873
|
14676
|
13869
|
תשואת חודש הדיווח
|
0.92%
|
1.80%
|
0.39%
|
2.11%
|
0.49%
|
-0.01%
|
1.04%
|
0.60%
|
3.19%
|
1.79%
|
0.44%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
7.84%
|
12.98%
|
2.56%
|
5.04%
|
3.74%
|
2.50%
|
7.31%
|
5.62%
|
0.74%
|
10.54%
|
6.48%
|
סך נכסים באלפי שח
|
11,465,090
|
912,954
|
176,299
|
722,228
|
562,159
|
1,580,122
|
908,077
|
114,467
|
2,768,592
|
565,611
|
98,701
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
12.10%
|
20.68%
|
4.41%
|
16.94%
|
7.53%
|
5.27%
|
11.75%
|
6.95%
|
25.68%
|
17.08%
|
8.38%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
13.95%
|
22.44%
|
4.42%
|
5.73%
|
2.19%
|
5.97%
|
13.55%
|
10.15%
|
4.94%
|
18.07%
|
12.85%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
26.06%
|
44.96%
|
11.60%
|
48.87%
|
26.86%
|
10.24%
|
27.43%
|
14.62%
|
60.92%
|
0.00%
|
16.51%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
48.44%
|
93.28%
|
11.23%
|
72.95%
|
0.00%
|
19.43%
|
39.57%
|
17.53%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
8.03%
|
13.17%
|
3.73%
|
14.18%
|
8.25%
|
3.30%
|
8.42%
|
4.65%
|
17.18%
|
0.00%
|
5.23%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
8.22%
|
14.09%
|
2.15%
|
11.58%
|
0.00%
|
3.61%
|
6.90%
|
3.28%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
שם קופה
|
מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר
|
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה
|
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
|
גמל להשקעה כללי
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי)
|
גמל להשקעה מסלול הלכה
|
מס' קופה במס הכנסה
|
15466
|
11320
|
11321
|
11322
|
11323
|
8675
|
8678
|
8683
|
8684
|
8693
|
8716
|
תשואת חודש הדיווח
|
1.80%
|
1.11%
|
0.19%
|
0.89%
|
1.72%
|
0.90%
|
0.39%
|
1.80%
|
0.67%
|
0.39%
|
0.38%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
2.17%
|
7.43%
|
3.82%
|
7.70%
|
12.89%
|
8.03%
|
3.72%
|
10.78%
|
4.75%
|
2.59%
|
6.73%
|
סך נכסים באלפי שח
|
75,077
|
133,965
|
570,103
|
169,585
|
262,872
|
1,253,358
|
46,311
|
432,104
|
66,164
|
36,637
|
37,580
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
0.00%
|
11.52%
|
6.90%
|
12.08%
|
20.65%
|
12.67%
|
4.44%
|
18.03%
|
8.00%
|
4.45%
|
9.35%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
2.17%
|
13.42%
|
8.34%
|
13.39%
|
22.29%
|
14.15%
|
7.74%
|
18.76%
|
9.26%
|
4.45%
|
13.14%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
0.00%
|
25.06%
|
14.67%
|
26.63%
|
44.79%
|
27.10%
|
9.00%
|
50.00%
|
17.54%
|
11.67%
|
18.22%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
37.28%
|
21.45%
|
47.23%
|
92.98%
|
47.30%
|
10.14%
|
87.95%
|
24.42%
|
11.29%
|
28.38%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
0.00%
|
7.74%
|
4.67%
|
8.19%
|
13.13%
|
8.32%
|
2.91%
|
14.47%
|
5.53%
|
3.75%
|
5.74%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
6.54%
|
3.96%
|
8.04%
|
14.05%
|
8.05%
|
1.95%
|
13.45%
|
4.47%
|
2.16%
|
5.12%
|
שם קופה
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה משולב סחיר
|
מנורה מרכזית לפיצויים כללי
|
מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות
|
מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה
|
מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 50 עד 60
|
מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 60 ומעלה
|
מור מנורה מבטחים מסלול מניות
|
מור מנורה מבטחים משולב סחיר
|
מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש
|
מור מנורה מבטחים מסלול עוקב מדד S&P500
|
מס' קופה במס הכנסה
|
13353
|
13354
|
13874
|
14678
|
15465
|
1144
|
1145
|
9789
|
9790
|
9791
|
1294
|
14403
|
14404
|
15421
|
תשואת חודש הדיווח
|
2.55%
|
0.49%
|
3.19%
|
1.04%
|
1.82%
|
0.95%
|
0.26%
|
1.09%
|
0.92%
|
0.58%
|
1.79%
|
1.80%
|
1.03%
|
3.19%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
3.31%
|
3.96%
|
0.69%
|
7.22%
|
1.83%
|
8.22%
|
3.90%
|
8.72%
|
7.74%
|
6.02%
|
13.15%
|
2.54%
|
7.32%
|
0.70%
|
סך נכסים באלפי שח
|
207,548
|
69,899
|
724,375
|
88,110
|
23,094
|
139,803
|
80,761
|
640,538
|
86,730
|
21,492
|
183,514
|
2,821
|
12,222
|
58,949
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
16.48%
|
7.51%
|
25.60%
|
11.23%
|
0.00%
|
12.27%
|
6.16%
|
13.67%
|
12.35%
|
9.14%
|
21.34%
|
13.68%
|
10.48%
|
-3.66%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
10.24%
|
2.57%
|
4.85%
|
13.11%
|
1.83%
|
14.50%
|
8.01%
|
14.95%
|
13.99%
|
11.46%
|
23.08%
|
8.54%
|
13.34%
|
-2.99%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
47.10%
|
27.70%
|
59.84%
|
0.00%
|
0.00%
|
26.50%
|
12.77%
|
29.88%
|
27.20%
|
19.39%
|
47.50%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
44.00%
|
16.71%
|
56.77%
|
45.05%
|
29.53%
|
96.41%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
13.73%
|
8.49%
|
16.92%
|
0.00%
|
0.00%
|
8.15%
|
4.09%
|
9.11%
|
8.35%
|
6.09%
|
13.83%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
7.57%
|
3.14%
|
9.41%
|
7.72%
|
5.31%
|
14.45%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
שם קופה
|
אומגה קרן השתלמות מסלול כללי
|
אומגה קרן השתלמות מסלול מניות
|
מס' קופה במס הכנסה
|
286
|
1446
|
תשואת חודש הדיווח
|
1.01%
|
1.81%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
7.61%
|
13.21%
|
סך נכסים באלפי שח
|
1,998,333
|
92,318
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
13.30%
|
21.75%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
14.22%
|
23.69%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
28.46%
|
46.79%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
50.77%
|
94.87%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
8.71%
|
13.65%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
8.56%
|
14.27%