מנורה מבטחים זכתה במקום הראשון במדד השירות בתחום קרנות הפנסיה

מנורה מבטחים, המנהלת את קרן הפנסיה הגדולה בישראל, דורגה במקום הראשון במדד השירות לשנת 2024 שמפרסמת רשות שוק ההון בתחום קרנות הפנסיה, זאת הפעם השלישית ברציפות, לאחר שדורגה בראש מדד השירות לשנים 2022 ו-2023.
קרן הפנסיה של מנורה מבטחים ממשיכה להוביל גם בדירוג מדד הפנדינג, הבוחן את מהירות ויעילות קליטת ההפקדות בחשבונות הפנסיה של מבוטחי הקרן. מנורה מובילה מהלכים לצד השקעת תשומות ומשאבים רבים בשיפור השירות ובהתאמת הפתרונות הטכנולוגיים לצרכי הלקוחות.
איתי יעקב, מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל, מסר עם פרסום המדד וזכייתה של מנורה מבטחים כי "אנחנו גאים להוביל זו השנה השלישית ברציפות את מדד השירות שמפרסמת רשות שוק ההון בתחום הפנסיה. מנורה מבטחים מקדישה מאמצים ומשאבים רבים במתן שירות איכותי, מהיר ויעיל עבור לקוחותיה, סוכניה ושותפיה העסקיים.
"בעולם הפיננסי קבלת שירות מהיר, מקצועי ויעיל הוא נושא מהותי. בתחום הפנסיה בפרט, היכולת לתפעל ביעילות ובדייקנות את התהליך המורכב ממחישה את היתרון שאנו מעניקים ללקוחותינו בהבטחת השירות האיכותי ביותר בענף. אנו ממשיכים להוביל מהלכים ולהשקיע בפיתוח כלים טכנולוגיים מתקדמים ובשיפור מתמיד של השירות, והזכייה היא תוצאה של כל אלו. גם השנה, אנו גאים שציבור הלקוחות שלנו ושותפינו העסקיים ממשיכים לבחור בנו כשותף המוביל בתחום הפנסיה".