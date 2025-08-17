נקבע מועד הבחירות 2026 הסופי ללשכת סוכני הביטוח

מועד הבחירות נקבע ליום רביעי ה-14 בינואר 2026
בראש ועדת הבחירות של הלשכה, תעמוד שופטת המחוזי בת״א לשעבר, ד״ר דפנה אבניאלי
ועדת הבחירות של לשכת סוכני ביטוח, בראשות שופטת בית המשפט המחוזי בת״א לשעבר, ד"ר דפנה אבניאלי, קיבלה שורה של החלטות לקראת הבחירות שיתקיימו לראשות הלשכה ולמוסדותיה בתחילת שנת 2026.
בראשות ועדת הבחירות של הלשכה תעמוד, לראשונה, שופטת, ונבחרה לתפקיד השופטת בדימוס ד״ר דפנה אבניאלי, ועדת הבחירות כוללת גם את החברים קובי צרפתי המשמש כאב בית הדין של הלשכה, גבי מלכה המכהן יו"ר מחוז דרום, ועו״ד פיאד טאמיש המכהן כיועץ המשפטי של הלשכה.
ועדת הבחירות קיבלה החלטה תקדימית הקובעת כי לראשונה בתולדות הלשכה הבחירות יתקיימו באופן דיגיטלי ומקוון, כך שכל סוכן יוכל להצביע מכל מקום – באמצעות מחשב אישי או טלפון נייד. בנוסף, לנוחות סוכני הביטוח, תפתח הלשכה 5 אתרי הצבעה, בפריסה ארצית, ובהם יהיו נציגים שיסייעו לכל מי שמתקשה להצביע באופן מקוון.
לצורך ניהול תקין, מקצועי ומדויק של הבחירות, ביצעה ועדת הבחירות מכרז מסודר ובחרה חברה המתמחה בתחום, ובעלת ניסיון בקיום של בחירות דיגיטליות ומקוונות. הליך הבחירות ינוהל תחת אבטחת מידע מתקדמת אשר יבטיחו את טוהר הבחירות.
ועדת הבחירות קבעה כי יום הבחירות ללשכה יהיה יום רביעי ה-14 בינואר 2026.
ועדת הבחירות אף פרסמה את ספר הבוחרים, ביום ה-8 באוגוסט 2025, והוא פתוח לעיון והגשת ערעורים – וזאת בהתאם לתקנון.