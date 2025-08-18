רבעון שיא לחברת TSG

ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ-35% לשיא של כ-105 מיליון שקל.

הרווח הנקי המתואם עלה ברבעון השני בכ-47% לכ-6.4 מיליון שקל.

בחודש מאי החברה חתמה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת RETIA הצ'כית; בחודש יולי החברה קיבלה הזמנה ראשונה במסגרת שיתוף הפעולה עם ספקית טכנולוגיה צבאית בינלאומית מובילה.

חברת TSG העוסקת בפיתוח של מערכות ומוצרי תוכנה ופתרונות מתקדמים למגזר הביטחוני והאזרחי, מפרסמת היום תוצאות כספיות לרבעון השני של 2025 ולמחצית הראשונה של השנה. התוצאות מלמדות על המשך מגמת הצמיחה החזקה בפעילות החברה, תוך גידול בשיעור דו ספרתי בהכנסות ובסעיפי הרווח הגולמי, התפעולי והנקי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השני

ההכנסות ברבעון השני של 2025 עלו בכ-35.3% והגיעו לרמת שיא של כ-104.6 מיליון שקל, לעומת כ-77.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי עלה ברבעון השני של 2025 בכ-46% לכ-25.7 מיליון שקל, לעומת כ-17.6 מיליון שקל ברבעון השני של 2024. שיעור הרווח הגולמי הסתכם בכ-24.6% מסך ההכנסות, לעומת כ-22.8% ברבעון השני אשתקד.

הרווח התפעולי המתואם, לפני עלות תשלום מבוסס מניות, עלה ברבעון השני של 2025 ב-32.4% לכ-11.6 מיליון שקל, לעומת כ-8.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי המתואם נובעת מצמיחה אורגנית במכירות ומרכישת חברות בנות. הרווח התפעולי עלה בכ-73.9% לכ-9.8 מיליון שקל, לעומת כ-5.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי מסך ההכנסות הסתכם בכ-9.3%, לעומת כ-7.3% ברבעון המקביל ב-2024.

ה-EBITDA המתואם עלה ברבעון השני של 2025 בכ-34.8% לכ-17.6 מיליון שקל, לעומת כ-13.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-16.8% מסך ההכנסות, לעומת כ-16.9% ברבעון המקביל.

הרווח הנקי המתואם עלה ברבעון השני של 2025 בכ-46.7% לכ-6.4 מיליון שקל, לעומת כ-4.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של 2025 בכ-4.7 מיליון שקל, עלייה חדה של כ-239.4% לעומת כ-1.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח נובעת בעיקר מצמיחה במכירות של הפעילות האורגנית וכן מרכישת חברות בנות, בקיזוז גידול בהוצאות התפעול ובהוצאות המימון, נטו.

עיקרי התוצאות הכספיות למחצית הראשונה

ההכנסות במחצית הראשונה של 2025 עלו בכ-35% והסתכמו בכ-205.6 מיליון שקל, לעומת כ-152.3 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. העלייה נובעת מצמיחה אורגנית במכירות וכן מרכישת חברות בנות בתחום הפעילות הביטחונית במהלך הרבעון השלישי ובסוף הרבעון הרביעי של שנת 2024.

הרווח הגולמי עלה בששת החודשים הראשונים של 2025 בכ-42.6% לכ-49.3 מיליון שקל, לעומת כ-34.6 מיליון שקל בששת החודשים הראשונים אשתקד. שיעור הרווח הגולמי הסתכם בכ-24% מסך ההכנסות, לעומת כ-22.7% בששת החודשים הראשונים אשתקד.

הרווח התפעולי המתואם עלה במחצית הראשונה של 2025 ב-30.9% לכ-22.3 מיליון שקל, לעומת כ-17 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. הרווח התפעולי עלה בכ-49.8% לכ-18.5 מיליון שקל, לעומת כ-12.4 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי מסך ההכנסות הסתכם בכ-9%, לעומת כ-8.1% במחצית הראשונה ב-2024.

ה-EBITDA המתואם עלה במחצית הראשונה של 2025 בכ-31.5% לכ-34 מיליון שקל, לעומת כ-25.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-16.5% מסך ההכנסות, לעומת כ-17% בחציון המקביל.

הרווח הנקי המתואם עלה במחצית הראשונה של 2025 בכ-40.1% לכ-11.5 מיליון שקל, לעומת כ-8.2 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. הרווח הנקי הסתכם במחצית הראשונה של 2025 בכ-8.1 מיליון שקל, עלייה של כ-122.8% לעומת כ-3.7 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024.

אירועים אחרונים

בחודש מאי 2025 דיווחה החברה על חתימת הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת RETIA, חברה מקבוצתCzechoslovak Group (CSG)` הצ'כית – אחת הקבוצות הביטחוניות המובילות באירופה, להגשת הצעה למכרז של משרד ההגנה הצ'כי.

בחודש יולי 2025 דיווחה החברה על הזמנה ראשונה במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי שנחתם במרץ האחרון עם ספקית טכנולוגיה צבאית בינלאומית מובילה. הזמנה זו מהווה אבן דרך חשובה ומסמלת את תחילת מימושו של ההסכם שנחתם בין הצדדים.

בחודש יולי 2025 חתמה החברה על הסכם אסטרטגי עם חברת מערכות הגנה ימיות גרמנית מובילה, בהיקף של כ-3 מיליון אירו.

בחודש יוני 2025 אישררה חברת הדירוג S&P מעלות את דירוג החברה ברמה של 'ilA' עם תחזית 'יציבה'.

מנכ"ל TSG אריק קילמן: "התוצאות הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2025 משקפות את המומנטום העסקי החזק של TSG ואת הביקוש הגובר לפתרונות המתקדמים שלנו. אנחנו מציגים חמישה רבעונים של צמיחה רצופה מרבעון לרבעון, צמיחה דו-ספרתית גבוהה בכל הפרמטרים המרכזיים, וממשיכים לחזק את מעמדנו הן בשוק המקומי בישראל והן בשווקים בינלאומיים, שם אנו פועלים באינטנסיביות למיצוב החברה כשחקן משמעותי בתחום המערכות והפתרונות הביטחוניים. בהקשר זה, בין היתר עדכנו לאחרונה על הזמנה ראשונה במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי המשמעותי עליו חתמנו השנה עם ספקית טכנולוגיה צבאית אמריקאית מובילה. נמשיך להשקיע בחדשנות, בשיתופי פעולה אסטרטגיים ובפיתוח היכולות שלנו, כדי להבטיח את המשך צמיחה והתפתחות החברה בתחומי פעילותה."



