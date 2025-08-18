הושלם המיזוג בין להב אנרגיה ירוקה ופריים אנרג׳י

החברה הממוזגת בשליטה משותפת של להב אל.אר (43.4%) וירון קיקוז (41.5%)
להב אל.אר תרשום רווח הון בטווח של 80-85 מיליון שקל (לפני הפרשה למס)
המיזוג הושלם לאחר:
Due Diligence לנכסים ולחברות – משפטי, טכני, כלכלי, חשבונאי, מיסוי.
חתימת הסכם מיזוג וחתימה על הסכם לשליטה משותפת.
קבלת אישור וברכת הבנקים המממנים.
קבלת אישור רשות המיסים.
קבלת אישור הממונה על התחרות (שהמיזוג פטור מהגשה).
קבלת אישור וברכת אסיפת מחזיקי אג"ח, ללא מתנגדים.
קבלת אישור וברכת אסיפת בעלי המניות, ללא מתנגדים.
הערכות שווי ע"י גורם חיצוני בלתי תלוי (Deloitte).
אישור לפרסום מתאר / מיני תשקיף.
אישורי הבורסה והרשות לני"ע.
אישורי דירקטוריון וועדות הביקורת של החברות להב אל.אר ופריים אנרג'י.
בניית אסטרטגיה לפיתוח החברה ונכסיה, פיתוח נכסים חדשים והפיכתה לחברה ציבורית מובילה וצומחת בתחום.
הערכות לרה-ארגון פנימי למיזוג החברות.
לחברת פריים אנרג'י הממוזגת הסכמים למכירת חשמל מנכסים קיימים ונכסים הנמצאים בהליך הקמה בהיקף מצטבר של מעל 3 מיליארד שקל.
לחברת החשמל, אלקטרה פאוור, אנלייט, בזק-ג'ן ופאוורג׳ן.
אבי לוי, יו"ר להב אל.אר וירון קיקוז, סגן יו"ר פריים אנרג'י ומבעלי השליטה בחברת פריים אנרג'י מסרו כי: "המיזוג מאפשר חיבור שייצור חברה ציבורית גדולה וצומחת עם יכולות ייזום, פיתוח והקמה ויצירת ערך לכל אורך השרשרת. במיזוג זה, חברו 2 הנהלות מנוסות וותיקות בתחום בעלות פורטפוליו של נכסים בארץ ובחו"ל. המיזוג יאפשר הקמה, ניהול ושיווק של פרויקטים בהיקפים גדולים בתחומי האנרגיה המתחדשת ולהשיא תשואות והשבחה לכלל המשקיעים.
בעלי השליטה בחברות, הינם בעצמם בעלי ניסיון רב בתחום האנרגיה ובעלי יכולת מקצועית, פיננסית וניהולית וביחד עם הנהלת החברה החדשה יצעידו את החברה קדימה. תודה לכל הצוותים, עובדי החברות ומכלול היועצים שליוו הליך זה בהצלחה, והשמיים הם הגבול !".