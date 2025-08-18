איילון שנה שניה ברציפות במקום הראשון במהירות המענה הטלפוני במוקדי השירות

שנה שניה ברציפות במקום הראשון במהירות המענה הטלפוני במוקדי השירות, בכל ענפי ביטוח כללי - ביטוחי רכב רכוש, רכב חובה וביטוח דירה.
במקום הראשון בשירות בביטוח רכב חובה.
במקום הראשון בשירות בביטוח דירה.
במקום הראשון בתשלום תביעות בביטוח בריאות, מבין החברות המסורתיות.
במקום הראשון בשיעור תשלום התביעות בביטוח סיכון חיים.
במדד השירות שפרסמה הבוקר (א') רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, איילון ביטוח ופיננסים רושמת זינוק במספר קטגוריות ושומרת על ההובלה בקטגוריות אחרות במדד. החברה מדורגת זו השנה השנייה ברציפות במקום הראשון במהירות המענה הטלפוני במוקדי השירות, בכל ענפי ביטוח כללי – בביטוחי רכב רכוש, רכב חובה וביטוח דירה. בנוסף, איילון מובילה במקום הראשון בשירות בביטוח רכב חובה וכן בביטוח דירה. החברה ממשיכה גם בשיא בתשלום תביעות, ומדורגת במקום הראשון בביטוח בריאות מבין החברות המסורתיות, וכן במקום הראשון בשיעור תשלום התביעות בביטוח סיכון חיים.
במסגרת מהפכת השירות שמובילה איילון בשנים האחרונות, מיצבה איילון את נושא השירות בראש יעדיה האסטרטגיים ובהתאמה ביצעה מגוון יוזמות ופעולות רוחביות חוצות חברה, הן במוקדי השירות, בפיתוחים הדיגיטליים, בתהליכים הרובוטיים ועוד.
מנכ"ל איילון ביטוח ופיננסים, שרון רייך, מסר: "תוצאות מדד השירות הן הוכחה לעמידתנו ביעדים שהצבנו לעצמנו כחברה. הובלה באיכות השירות מתכתבת ישירות עם רמת האמון שמעניקים לנו המבוטחים, ואנו רואים בכך ערך מרכזי בפעילות החברה. ההישגים המרובים אליהם הגענו במדד השירות משקפים את המאמצים והמשאבים הרבים שהשקענו בתחום, ואת שיתוף הפעולה חוצה החברה של כל עובדות ועובדי איילון, אשר מיישמים יום-יום את ערכי השירות של החברה. ברצוני להודות להם על מסירותם הרבה אשר דחפה את החברה קדימה והובילה לנתונים המצוינים שאנו עדים להם במדד."
יעל פאר-סגל, סמנכ"לית וראש אגף השיווק, השירות והתקשורת של איילון, הוסיפה: "שנה נוספת בה אסטרטגיית המצוינות בשירות שלנו נושאת פירות, אנחנו גאים ונרגשים מאד. ההישגים במדד השירות הם תוצאה של עבודה משולבת של כל מחלקות החברה, שמאפשרת לנו לשפר תהליכים, להגביר את היעילות ולהעניק למבוטחים ולסוכנים שירות איכותי. אנחנו גאים בתוצאות, ונמשיך לפעול בכל המישורים כדי להעצים את חוויית השירות למבוטחים שלנו, ולהבטיח שהשירות האישי, האיכותי והבלתי מתפשר יישאר תמיד במרכז פעילותנו."