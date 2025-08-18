חיבור פרויקט רביעי לאקונרג׳י ברומניה

פרויקט Oradea בהספק של 87 מגה וואט חובר לרשת החשמל והחלה הזרמת חשמל הדרגתית לרשת. (הפרויקט הינו בבעלות של אקונרג'י אנגליה, אשר מוחזקת בשיעור של 75.24% ע"י החברה).

בממוצע שנתי ב- 5 שנות הפעלה ראשונות מלאות הפרויקט (ללא מרכיב אגירה) צפוי להניב הכנסות בסך 7.5 מיליון אירו. EBITDA ממכירת חשמל של כ- 6 מיליון אירו ו-FFO של כ- 4 מיליון אירו.

החברה נמצאת במשא ומתן לביצוע מימון פרויקטאלי ותעדכן בנושא בהמשך.

בהתאם לאסטרטגיית החברה להוספת מרכיב אגירה לכלל הפרויקטים הפוטו-וולטאיים הקיימים ברומניה, בכוונתה לשלב מערכת אגירת אנרגיה (BESS), בהיקף של 68 מגה וואט נוספים בפרויקט.

עלות הקמת מערכת האגירה מוערכת של כ-19 מיליון אירו, והיא צפויה להניב תוספת הכנסות שנתיות של כ-9 מיליון אירו ו-EBITDA שנתי של כ-7 מיליון אירו (על בסיס ממוצע הפעלה מלאה לחמש שנים).

שילוב מערכת אגירה צפוי להגדיל באופן מהותי את ערכו הכלכלי של הפרויקט, בין היתר באמצעות הרחבת ערוצי ההכנסה, כגון: שירותי איזון לרשת, רכש חשמל במחירים נמוכים ומכירתו במחירים גבוהים תוך ניצול פערי מחיר ככל הניתן (הכנסות ארביטראז') ומענה לביקושי שיא.

חיבורו של פרויקט Oradea, מהווה נדבך נוסף בחיזוק מעמדה של אקונרג'י כמובילת שוק ברומניה, עם 447 מגה-וואט של פרויקטים מחוברים ומוכנים לחיבור, 788 מגה-וואט נוספים בהקמה, וצפי של 559 מגה-וואט (הכוללים 494 מגה וואט מרכיב אגירה) נוספים הצפויים להתחיל הקמה עד סוף השנה. אלו יהוו תשתית להמשך צמיחה משמעותית.

יוזכר כי Oradea מהווה חלק משיתוף פעולה עם קבוצת הפניקס אשר השקיעה בפרויקטים של החברה סכום מצטבר של 225 מיליוני יורו (בשיתוף פעולה ומימון חלק מעלויות ההקמה של פרויקטים פוטו-וולטאיים ברומניה ובפולין), ובהמשך לכך אף החלה להיות בעלת עניין בחברה לאחר השתתפות בהנפקה פרטית של החברה מיום 15 ביוני 2025.

להלן פרטי הפרויקט לפני הוספת מרכיב אגירה (באלפי אירו):

סך הספק מותקן 87 מגה וואט שיעור החזקות החברה 51% סך עלויות הקמה (ללא עלויות מימון וללא מע"מ) 62,355 הון עצמי שהושקע ע"י החברה 29,832 סך הכנסות בפועל של אקונרג'י אנגליה משירותי ניהול הקמה 787 הכנסות שנתיות חזויות של אקונרג'י אנגליה משירותי ניהול הנכס 299 הכנסות פרויקטליות חזויות ממכירת חשמל 7,465 EBITDA פרויקטלי ממכירת חשמל חזוי 5,980 FFO פרויקטאלי ממכירת חשמל חזוי 4,00

(1) עלויות הקמה, הכנסות חזויות, EBITDA ו-FFO מוצגים לפי 100% ולא לפי חלק החברה.

(2) ממוצע שנתי של הכנסות, EBITDA, ו-FFO חזויות לפי 5 שנות הפעלה ראשונות מלאות.

(3) ההכנסות מחושבות על בסיס תחזית מחירים של יועצי השוק של החברה.



אייל פודהורצר, מייסד שותף ומנכ"ל אקונרג'י: "אני שמח על חיבורו של פרויקט Oradea שברומניה, פרויקט רביעי שאנו מחברים במדינה זו. חיבור הפרויקט הוא חלק מתנופת עשייה שמאפיינת את החברה בשנה האחרונה וקידום רכיב האגירה תואם את התוכניות האסטרטגיות של החברה להוספת אגירה בפרויקטים קיימים על מנת למקסם את הפוטנציאל הגלום בצבר הפרויקטים.

אזכיר כי לאחרונה, נחתם הסכם ראשון לרכישת ציוד לאספקת סוללות ומערכות המרת חשמל (PCS) עם אחריות והסכם תפעול ל-15 שנים, לטובת הוספת פרויקט BESS בפרויקט Parau אף הוא ברומניה.

לחברה צבר פרויקטים גדול ומגוון בפיתוח בהספק של כ-GW13, תוכניות הצמיחה לטווח הארוך שלנו מבוססות בעיקר על המשך פיתוח צבר זה, הן באמצעות קידום פרוייקטים והן באמצעות הרחבת מרכיב האגירה.

בכוונתנו לסיים את שנת 2025 עם כ 2GW בהפעלה או בהקמה, אשר עם הפעלתם שנה מלאה תהווה קפיצת מדרגה משמעותית נוספת."